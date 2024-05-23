Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 497 700 осіб (+1330 за добу), 7 622 танки, 12 860 артсистем, 14 748 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 497 700 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,

танків ‒ 7622 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,

артилерійських систем – 12860 (+40) од,

РСЗВ – 1077 (+0) од,

засоби ППО ‒ 813 (+1) од,

літаків – 355 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),

крилаті ракети ‒ 2209 (+1),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)

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