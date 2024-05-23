Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 497 700 осіб (+1330 за добу), 7 622 танки, 12 860 артсистем, 14 748 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 497 700 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,
- танків ‒ 7622 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,
- артилерійських систем – 12860 (+40) од,
- РСЗВ – 1077 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
- літаків – 355 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)
Топ коментарі
+19 Тонка червона лінія #590838
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Арта має всі шанси в перше за всю війну вийти на тисячу стволів
Логістика б'є всі рекорди
чтобы мы тут без вас делали...?\гадали бы на кофейной гуще - врут-неврут...?\
Спить чи електрики нема?
І щасти тобі!
154! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1330! чумардосів.
Арта 40, броня 38, логістика 71!
Логістика з артою щільно йдуть.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 497 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!