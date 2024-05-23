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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 497 700 осіб (+1330 за добу), 7 622 танки, 12 860 артсистем, 14 748 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 497 700 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 7622 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12860 (+40) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
  • літаків – 355 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2094 (+4)

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (17291) Генштаб ЗС (6533) ліквідація (3893) знищення (7180)


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Топ коментарі
+19
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23.05.2024 08:48
+18
Свинособакам пора бронировать VIP- билеты на юбилейный концерт кабздона 25 мая.
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23.05.2024 08:16
+17
Зворотній відлік - 2300
Арта має всі шанси в перше за всю війну вийти на тисячу стволів
Логістика б'є всі рекорди
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23.05.2024 07:57
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Ура.
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23.05.2024 07:54 Відповісти
Залишилось 2300!
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23.05.2024 07:55 Відповісти
Зворотній відлік - 2300
Арта має всі шанси в перше за всю війну вийти на тисячу стволів
Логістика б'є всі рекорди
показати весь коментар
23.05.2024 07:57 Відповісти
су-25 порадовал...
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23.05.2024 08:14 Відповісти
Свинособакам пора бронировать VIP- билеты на юбилейный концерт кабздона 25 мая.
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23.05.2024 08:16 Відповісти
На концерт кобзона ходят по разнарядке члены "единай расии"... Остальные слушают по репродуктору на здании администрации трудового лагеря, кадыровцы и буряты на вышках, мокша бегая с деревянной тачкой...
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23.05.2024 08:30 Відповісти
Эти будут слушать вперемешку с Украинским чернозёмом.
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23.05.2024 13:40 Відповісти
хорошо что у нас есть такие баевые аналлитики -которые правдуматку с акопа могут нам написать...
чтобы мы тут без вас делали...?\гадали бы на кофейной гуще - врут-неврут...?\
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23.05.2024 08:34 Відповісти
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23.05.2024 08:31 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/GOK4HXdW8AA_Ka4?format=jpg&name=small
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23.05.2024 08:48 Відповісти
Владімір Владімірич ще не виконав свою історичну місію - ліквідацію проєкту росссія.
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23.05.2024 09:51 Відповісти
Де це Qqq ?

Спить чи електрики нема?
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23.05.2024 10:12 Відповісти
Доброго дня. Служу українському народові )) Війна в країні, все буває на жаль ...
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23.05.2024 10:25 Відповісти
Бережи себе, друже!
І щасти тобі!
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23.05.2024 10:28 Відповісти
Дякую. І Вам всіх гараздів ))
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23.05.2024 10:34 Відповісти
Божого благославення! 🙏😊
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23.05.2024 10:58 Відповісти
Шикарно.
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23.05.2024 10:15 Відповісти
Минув 3742 день москальсько-української війни.
154! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1330! чумардосів.
Арта 40, броня 38, логістика 71!
Логістика з артою щільно йдуть.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 497 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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23.05.2024 10:23 Відповісти
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23.05.2024 10:27 Відповісти
О! А то я вже хвилювався...
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23.05.2024 10:40 Відповісти
на вихідних - 500.000
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23.05.2024 11:57 Відповісти
 
 