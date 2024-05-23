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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 497 700 человек (+1330 за сутки), 7 622 танка, 12 860 артсистем, 14 748 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 497 700 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 497 700 (+1330) человек,
  • танков - 7622 (+11) единицы,
  • боевых бронированных машин - 14 748 (+27) единиц,
  • артиллерийских систем - 12 860 (+40) единиц,
  • РСЗО - 1077 (+0) единиц,
  • средства ППО - 813 (+1) единиц,
  • самолетов - 355 (+1) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 391 (+45) единица,
  • крылатых ракет - 2209 (+1) единиц,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 513 (+71) единиц,
  • специальной техники - 2094 (+4) единицы.

Также смотрите: Бойцы "Азова" уничтожают пехоту сбросами боеприпасов на Кременском направлении. ВИДЕО

Втрати ворога

Автор: 

армия РФ (19129) Генштаб ВС (6234) ликвидация (3511) уничтожение (6869)


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Топ комментарии
+19
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23.05.2024 08:48
+18
Свинособакам пора бронировать VIP- билеты на юбилейный концерт кабздона 25 мая.
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23.05.2024 08:16
+17
Зворотній відлік - 2300
Арта має всі шанси в перше за всю війну вийти на тисячу стволів
Логістика б'є всі рекорди
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23.05.2024 07:57
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Ура.
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23.05.2024 07:54 Ответить
Залишилось 2300!
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23.05.2024 07:55 Ответить
Зворотній відлік - 2300
Арта має всі шанси в перше за всю війну вийти на тисячу стволів
Логістика б'є всі рекорди
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23.05.2024 07:57 Ответить
су-25 порадовал...
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23.05.2024 08:14 Ответить
Свинособакам пора бронировать VIP- билеты на юбилейный концерт кабздона 25 мая.
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23.05.2024 08:16 Ответить
На концерт кобзона ходят по разнарядке члены "единай расии"... Остальные слушают по репродуктору на здании администрации трудового лагеря, кадыровцы и буряты на вышках, мокша бегая с деревянной тачкой...
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23.05.2024 08:30 Ответить
Эти будут слушать вперемешку с Украинским чернозёмом.
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23.05.2024 13:40 Ответить
хорошо что у нас есть такие баевые аналлитики -которые правдуматку с акопа могут нам написать...
чтобы мы тут без вас делали...?\гадали бы на кофейной гуще - врут-неврут...?\
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23.05.2024 08:34 Ответить
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23.05.2024 08:31 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/GOK4HXdW8AA_Ka4?format=jpg&name=small
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23.05.2024 08:48 Ответить
Владімір Владімірич ще не виконав свою історичну місію - ліквідацію проєкту росссія.
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23.05.2024 09:51 Ответить
Де це Qqq ?

Спить чи електрики нема?
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23.05.2024 10:12 Ответить
Доброго дня. Служу українському народові )) Війна в країні, все буває на жаль ...
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23.05.2024 10:25 Ответить
Бережи себе, друже!
І щасти тобі!
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23.05.2024 10:28 Ответить
Дякую. І Вам всіх гараздів ))
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23.05.2024 10:34 Ответить
Божого благославення! 🙏😊
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23.05.2024 10:58 Ответить
Шикарно.
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23.05.2024 10:15 Ответить
Минув 3742 день москальсько-української війни.
154! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1330! чумардосів.
Арта 40, броня 38, логістика 71!
Логістика з артою щільно йдуть.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 497 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!
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23.05.2024 10:23 Ответить
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23.05.2024 10:27 Ответить
О! А то я вже хвилювався...
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23.05.2024 10:40 Ответить
на вихідних - 500.000
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23.05.2024 11:57 Ответить
 
 