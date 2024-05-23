Общие боевые потери РФ с начала войны - около 497 700 человек (+1330 за сутки), 7 622 танка, 12 860 артсистем, 14 748 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 497 700 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 497 700 (+1330) человек,
- танков - 7622 (+11) единицы,
- боевых бронированных машин - 14 748 (+27) единиц,
- артиллерийских систем - 12 860 (+40) единиц,
- РСЗО - 1077 (+0) единиц,
- средства ППО - 813 (+1) единиц,
- самолетов - 355 (+1) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 391 (+45) единица,
- крылатых ракет - 2209 (+1) единиц,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 513 (+71) единиц,
- специальной техники - 2094 (+4) единицы.
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Арта має всі шанси в перше за всю війну вийти на тисячу стволів
Логістика б'є всі рекорди
чтобы мы тут без вас делали...?\гадали бы на кофейной гуще - врут-неврут...?\
Спить чи електрики нема?
І щасти тобі!
154! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1330! чумардосів.
Арта 40, броня 38, логістика 71!
Логістика з артою щільно йдуть.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 497 000!!! це більше, ніж таке місто як Чебоксари. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 2000!