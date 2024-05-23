Общие боевые потери РФ с начала войны - около 497 700 человек (+1330 за сутки), 7 622 танка, 12 860 артсистем, 14 748 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 497 700 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 497 700 (+1330) человек,

танков - 7622 (+11) единицы,

боевых бронированных машин - 14 748 (+27) единиц,

артиллерийских систем - 12 860 (+40) единиц,

РСЗО - 1077 (+0) единиц,

средства ППО - 813 (+1) единиц,

самолетов - 355 (+1) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 391 (+45) единица,

крылатых ракет - 2209 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 17 513 (+71) единиц,

специальной техники - 2094 (+4) единицы.

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