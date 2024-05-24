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По всій Україні втретє за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

кинджал

По всій території України втретє за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - повідомили в ПС.

23:01 відбій загрози. Тривога тривала 31 хвилину.

Також читайте: Перші спеціалісти, які будуть обслуговувати F-16, почали прибувати в Україну, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912)


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Для кого эти тревоги, я не знаю никого кто бы продолжал бегать в бомбоубежища
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24.05.2024 23:38 Відповісти
 
 