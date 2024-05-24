По всій Україні втретє за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)
По всій території України втретє за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - повідомили в ПС.
23:01 відбій загрози. Тривога тривала 31 хвилину.
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Олег #590959
показати весь коментар24.05.2024 23:38 Відповісти Мені подобається 1
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