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По всей Украине третий раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)

кинджал

По всей территории Украины третий раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" – сообщили в ВС.

23:01 - отбой угрозы. Тревога продолжалась 31 минуту.

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Автор: 

Воздушные силы (2281) воздушная тревога (784)


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Для кого эти тревоги, я не знаю никого кто бы продолжал бегать в бомбоубежища
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24.05.2024 23:38 Ответить
 
 