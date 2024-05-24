По всей Украине третий раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К (обновлено)
По всей территории Украины третий раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" – сообщили в ВС.
23:01 - отбой угрозы. Тревога продолжалась 31 минуту.
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Олег #590959
показать весь комментарий24.05.2024 23:38 Ответить Мне нравится 1
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