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Главу Пентагону Остіна госпіталізували, він тимчасово не зможе виконувати обов’язки, - Пентагон

остін

Главу Пентагону Ллойда Остіна ввечері 24 травня ушпиталили до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для проведення планової медичної процедури.

Про це йдеться у заяві речника Міністерства оборони США Патріка Райдера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Ллойд Остін пройде "планову, додаткову і малоінвазивну нехірургічну процедуру, пов’язану з його раніше повідомленою проблемою сечового міхура".

Міністр тимчасово не зможе виконувати свої функції та обов’язки під час процедури, тому його функції візьме на себе заступниця Кетлін Хікс.

Також читайте: У Байдена видалили ракову пухлину, - Білий дім

У Міноборони США нагадали, що проблема з сечовим міхуром міністра Ллойда Остіна не пов’язана з діагнозом раку і ніяк не вплинула на його хороший прогноз щодо раку. Білий дім і Конгрес були повідомлені про це.

Госпіталізація Остіна на початку 2024 року

У січні 2024 року повідомлялося, що голова Пентагону Остін був госпіталізований через ускладнення після лікування раку простати. Повідомлення про госпіталізацію міністра оборони США надійшло зі запізненням. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер пояснив це тим, що керівник апарату міністра оборони був хворий на грип.

Також Цензор.НЕТ інформував, що під час госпіталізації Остін тимчасово передавав обов’язки заступнику.

Автор: 

здоров’я (445) Пентагон (1417) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+11
Добре, що на чолі нашої країни стоїть молода і креативна команда, інакше б узагалі триндець
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25.05.2024 08:05
+10
Тримайся, друже Остін! Ти міцний! Дякуємо за допомогу і підтримку Українців!
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25.05.2024 08:05
+7
Як це справедливо! Бо зараз дійсно триндець, але не загальний. Але маладиє ліца стараються.
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25.05.2024 08:12
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Старі й немічні є нашою головною опорою у війні. Тому годі чекати сміливих проривних рішень
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25.05.2024 07:56 Відповісти
Добре, що на чолі нашої країни стоїть молода і креативна команда, інакше б узагалі триндець
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25.05.2024 08:05 Відповісти
Як це справедливо! Бо зараз дійсно триндець, але не загальний. Але маладиє ліца стараються.
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25.05.2024 08:12 Відповісти
Мда уж(((
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25.05.2024 08:13 Відповісти
Що ви мелите
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25.05.2024 16:16 Відповісти
Це про прутіна і патрашина з валькою-півстакану?
Там на сруськам міфі взагалі стабільне болото з таборами ГУЛАГУ, упродовж 20 років!! Ви праві, вони старезні совки ….
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25.05.2024 08:09 Відповісти
Он бачте на мордорі, тєрєшкова ще у Брєжнєва смоктала, ***** обнуліла і до сих пір ще каптить
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25.05.2024 08:22 Відповісти
Валька із своїм вєрним стаканом. Художник Сємьон Скрєпєцкій.

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25.05.2024 10:55 Відповісти
Тримайся, друже Остін! Ти міцний! Дякуємо за допомогу і підтримку Українців!
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25.05.2024 08:05 Відповісти
держится за рабочее кресло, пока не помрет.
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25.05.2024 08:30 Відповісти
А в нас, кума захворіла на рак, замість лікарняного і допомоги на лікування, заставили написати заяву за власним бажанням.
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25.05.2024 10:30 Відповісти
Нам буде не вистачатиме вашої чарівної усмішки !
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25.05.2024 08:31 Відповісти
а шо за кипиш? - обычный плановый медосмотр...
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25.05.2024 09:04 Відповісти
Не обычный...к сожалению..онкология серьезная у него..перенесена операция (((
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25.05.2024 09:47 Відповісти
Да, что у них там с руоводством...
Лидер планеты, а кто не больной, тот дурной.
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25.05.2024 10:43 Відповісти
Напевно хіміотеропія не дуже допомогла(
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25.05.2024 15:04 Відповісти
 
 