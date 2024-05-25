Главу Пентагону Остіна госпіталізували, він тимчасово не зможе виконувати обов’язки, - Пентагон

Главу Пентагону Ллойда Остіна ввечері 24 травня ушпиталили до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для проведення планової медичної процедури.

Про це йдеться у заяві речника Міністерства оборони США Патріка Райдера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Ллойд Остін пройде "планову, додаткову і малоінвазивну нехірургічну процедуру, пов’язану з його раніше повідомленою проблемою сечового міхура".

Міністр тимчасово не зможе виконувати свої функції та обов’язки під час процедури, тому його функції візьме на себе заступниця Кетлін Хікс.

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У Міноборони США нагадали, що проблема з сечовим міхуром міністра Ллойда Остіна не пов’язана з діагнозом раку і ніяк не вплинула на його хороший прогноз щодо раку. Білий дім і Конгрес були повідомлені про це.

Госпіталізація Остіна на початку 2024 року

У січні 2024 року повідомлялося, що голова Пентагону Остін був госпіталізований через ускладнення після лікування раку простати. Повідомлення про госпіталізацію міністра оборони США надійшло зі запізненням. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер пояснив це тим, що керівник апарату міністра оборони був хворий на грип.

Також Цензор.НЕТ інформував, що під час госпіталізації Остін тимчасово передавав обов’язки заступнику.