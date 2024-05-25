Главу Пентагона Остина госпитализировали, он временно не сможет исполнять обязанности, - Пентагон

Главу Пентагона Ллойда Остина вечером 24 мая госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для проведения плановой медицинской процедуры.

Об этом говорится в заявлении представителя Министерства обороны США Патрика Райдера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что Ллойд Остин пройдет "плановую, дополнительную и малоинвазивную нехирургическую процедуру, связанную с его ранее сообщенной проблемой мочевого пузыря".

Министр временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому его функции возьмет на себя заместитель Кэтлин Хикс.

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Госпитализация Остина в начале 2024 года

В Минобороны США напомнили, что проблема с мочевым пузырем министра Ллойда Остина не связана с диагнозом рака и никак не повлияла на его хороший прогноз относительно рака. Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом.

В январе 2024 года сообщалось, что глава Пентагона Остин был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака простаты. Сообщение о госпитализации министра обороны США поступило с опозданием. Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер объяснил это тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

Также Цензор.НЕТ информировал, что во время госпитализации Остин временно передавал обязанности заместителю.