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Новости
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Главу Пентагона Остина госпитализировали, он временно не сможет исполнять обязанности, - Пентагон

остін

Главу Пентагона Ллойда Остина вечером 24 мая госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для проведения плановой медицинской процедуры.

Об этом говорится в заявлении представителя Министерства обороны США Патрика Райдера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что Ллойд Остин пройдет "плановую, дополнительную и малоинвазивную нехирургическую процедуру, связанную с его ранее сообщенной проблемой мочевого пузыря".

Министр временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому его функции возьмет на себя заместитель Кэтлин Хикс.

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Госпитализация Остина в начале 2024 года

В Минобороны США напомнили, что проблема с мочевым пузырем министра Ллойда Остина не связана с диагнозом рака и никак не повлияла на его хороший прогноз относительно рака. Белый дом и Конгресс были уведомлены об этом.

В январе 2024 года сообщалось, что глава Пентагона Остин был госпитализирован из-за осложнений после лечения рака простаты. Сообщение о госпитализации министра обороны США поступило с опозданием. Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер объяснил это тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

Также Цензор.НЕТ информировал, что во время госпитализации Остин временно передавал обязанности заместителю.

Автор: 

здоровье (1387) Пентагон (1449) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+11
Добре, що на чолі нашої країни стоїть молода і креативна команда, інакше б узагалі триндець
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25.05.2024 08:05
+10
Тримайся, друже Остін! Ти міцний! Дякуємо за допомогу і підтримку Українців!
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25.05.2024 08:05
+7
Як це справедливо! Бо зараз дійсно триндець, але не загальний. Але маладиє ліца стараються.
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25.05.2024 08:12
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Старі й немічні є нашою головною опорою у війні. Тому годі чекати сміливих проривних рішень
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25.05.2024 07:56 Ответить
Добре, що на чолі нашої країни стоїть молода і креативна команда, інакше б узагалі триндець
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25.05.2024 08:05 Ответить
Як це справедливо! Бо зараз дійсно триндець, але не загальний. Але маладиє ліца стараються.
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25.05.2024 08:12 Ответить
Мда уж(((
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25.05.2024 08:13 Ответить
Що ви мелите
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25.05.2024 16:16 Ответить
Це про прутіна і патрашина з валькою-півстакану?
Там на сруськам міфі взагалі стабільне болото з таборами ГУЛАГУ, упродовж 20 років!! Ви праві, вони старезні совки ….
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25.05.2024 08:09 Ответить
Он бачте на мордорі, тєрєшкова ще у Брєжнєва смоктала, ***** обнуліла і до сих пір ще каптить
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25.05.2024 08:22 Ответить
Валька із своїм вєрним стаканом. Художник Сємьон Скрєпєцкій.

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25.05.2024 10:55 Ответить
Тримайся, друже Остін! Ти міцний! Дякуємо за допомогу і підтримку Українців!
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25.05.2024 08:05 Ответить
держится за рабочее кресло, пока не помрет.
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25.05.2024 08:30 Ответить
А в нас, кума захворіла на рак, замість лікарняного і допомоги на лікування, заставили написати заяву за власним бажанням.
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25.05.2024 10:30 Ответить
Нам буде не вистачатиме вашої чарівної усмішки !
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25.05.2024 08:31 Ответить
а шо за кипиш? - обычный плановый медосмотр...
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25.05.2024 09:04 Ответить
Не обычный...к сожалению..онкология серьезная у него..перенесена операция (((
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25.05.2024 09:47 Ответить
Да, что у них там с руоводством...
Лидер планеты, а кто не больной, тот дурной.
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25.05.2024 10:43 Ответить
Напевно хіміотеропія не дуже допомогла(
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25.05.2024 15:04 Ответить
 
 