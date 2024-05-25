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Новини
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Приблизно 84% об’єктів цивільного захисту в Україні повністю відповідають вимогам, - Клименко

Глава МВС Ігор Клименко

Близько 84% із понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території повністю відповідають встановленим вимогам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів очільник МВС України Ігор Клименко під час виступу на консультаційній зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Балтії, Фінляндії, Норвегії, Польщі та України, головною темою якої була передача українського досвіду у сфері цивільного захисту міжнародним партнерам.

"Одне з найважливіших питань у фокусі нашої уваги – цивільний захист. Нам довелося практично докорінно змінювати всі раніше діючі інструкції та вимоги до облаштування захисних споруд, систематизувати їхній облік та покращувати процес інформування громадян", - зазначив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділяє 1 мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях, - Шмигаль

Як результат, наголосив міністр, на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території повністю відповідають встановленим вимогам.

"Інтерактивна мапа укриттів і бомбосховищ доступна прямо у смартфоні й містить всю необхідну інформацію та актуальні фото захисних споруд", - наголосив глава відомства.

Також він зауважив, що фахівці ДСНС та поліції проводять щоквартальні перевірки й моніторинг стану та доступності укриттів.

Також читайте: На укриття за 4 місяці витратили понад 380 млн грн, - Мінстратегпром

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада дозволить пожежникам штрафувати за порушення правил утримання укриттів

Автор: 

сховище (189) Клименко (283) укриття (293)


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Топ коментарі
+2
воно мент а не будівельник,тож..
Як воно може фахово оцінювати
хочь які споруди??
84%....
73% вже "фахово вибрали"..тепер не знають як вибратись
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25.05.2024 13:56
+2
Фантазьор, - ти мєня називала!
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25.05.2024 15:40
+1
А Ублюдошні менти, сбушники, воєнні пенси, Все це лайно піло на песію в 45 років. Жило на широку ногу. А зараз де ця непотріб? Ви цивільнмх рахуєте??:?
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25.05.2024 13:57
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воно мент а не будівельник,тож..
Як воно може фахово оцінювати
хочь які споруди??
84%....
73% вже "фахово вибрали"..тепер не знають як вибратись
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25.05.2024 13:56 Відповісти
«… повністю відповідають встановленим вимогам « ?!!!

Яким вимогам?! Шо ти несешь?!

Що в Україні як у Швейцарії? Бомбосховища мае кожен дім?

Що, е туалет? Душ?

Запас питної води? Ежі? Ліжка? Вентиляція? Генератор?

Додатковий/другий вихід?

Цего всего і близько немае! А ти розповідаешь европейцям брехню « про вимоги»
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25.05.2024 16:36 Відповісти
А Ублюдошні менти, сбушники, воєнні пенси, Все це лайно піло на песію в 45 років. Жило на широку ногу. А зараз де ця непотріб? Ви цивільнмх рахуєте??:?
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25.05.2024 13:57 Відповісти
Ця непотріб лежить на диванах вдома і чухає пузо та яйця. В реєстрі військовозобов'язаних їх чомусь немає. Тож воювати мають йти прості роботяги та селяни
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25.05.2024 16:02 Відповісти
Ага. Так і «борець з корупцією» - Мустафа наєм розповідав про захист і заходи для ТЕС !.. А виявилось -як завжди… ******** detected!
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25.05.2024 14:05 Відповісти
блд.......
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25.05.2024 14:14 Відповісти
Чекає свого гвинтокрила.....
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25.05.2024 14:22 Відповісти
Трясця, як тільки вони відкриють свій рот, так одразу УКРАЇНЦЯМ прилітає ! громадянка зеленскаЯ запевняла, що Харківщина під контролем й готова до любого наступу ворога, ну й шо сталось ? Зараз кричить, що зупинили, втрати 1 до 8. Брехун сучий, син ! Уявляю скільки насправді Україна втратила своїх синів ! Цьому громадянину життя українця - це розмінна монета ? Він для свого рейтингу півкраїни готовий покласти у сиру землю !!! А якщо подумати нафіг громадянину рейтинг ? Хочеш аплодисментів - йди на свою сцену до 95-го.
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25.05.2024 14:41 Відповісти
він особисто перевіряв
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25.05.2024 14:54 Відповісти
Фантазьор, - ти мєня називала!
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25.05.2024 15:40 Відповісти
Це відверта брехня. Звичайний підвал, в якому зробили ремонт, відмивши купу бабла апріорі не може бути сховищем. Справжні сховища будувалися ще при совку і на стратегічно важливих об'єктах
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25.05.2024 16:00 Відповісти
Господи! Скарай цього лягавого пса за брехню, котра коштуватиме життя тисячам людей!
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25.05.2024 20:13 Відповісти
 
 