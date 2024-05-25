Приблизно 84% об’єктів цивільного захисту в Україні повністю відповідають вимогам, - Клименко
Близько 84% із понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території повністю відповідають встановленим вимогам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів очільник МВС України Ігор Клименко під час виступу на консультаційній зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Балтії, Фінляндії, Норвегії, Польщі та України, головною темою якої була передача українського досвіду у сфері цивільного захисту міжнародним партнерам.
"Одне з найважливіших питань у фокусі нашої уваги – цивільний захист. Нам довелося практично докорінно змінювати всі раніше діючі інструкції та вимоги до облаштування захисних споруд, систематизувати їхній облік та покращувати процес інформування громадян", - зазначив Клименко.
Як результат, наголосив міністр, на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території повністю відповідають встановленим вимогам.
"Інтерактивна мапа укриттів і бомбосховищ доступна прямо у смартфоні й містить всю необхідну інформацію та актуальні фото захисних споруд", - наголосив глава відомства.
Також він зауважив, що фахівці ДСНС та поліції проводять щоквартальні перевірки й моніторинг стану та доступності укриттів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада дозволить пожежникам штрафувати за порушення правил утримання укриттів
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Як воно може фахово оцінювати
хочь які споруди??
84%....
73% вже "фахово вибрали"..тепер не знають як вибратись
Яким вимогам?! Шо ти несешь?!
Що в Україні як у Швейцарії? Бомбосховища мае кожен дім?
Що, е туалет? Душ?
Запас питної води? Ежі? Ліжка? Вентиляція? Генератор?
Додатковий/другий вихід?
Цего всего і близько немае! А ти розповідаешь европейцям брехню « про вимоги»