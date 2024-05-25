Приблизительно 84% объектов гражданской защиты в Украине полностью соответствуют требованиям, - Клименко

Около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории полностью соответствуют установленным требованиям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко во время выступления на консультационной встрече министров внутренних дел стран Балтии, Финляндии, Норвегии, Польши и Украины, главной темой которой была передача украинского опыта в сфере гражданской защиты международным партнерам.

"Один из важнейших вопросов в фокусе нашего внимания - гражданская защита. Нам пришлось практически в корне менять все ранее действующие инструкции и требования к обустройству защитных сооружений, систематизировать их учет и улучшать процесс информирования граждан", - отметил Клименко.

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Как результат, подчеркнул министр, на сегодня уже около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории полностью соответствуют установленным требованиям.

"Интерактивная карта укрытий и бомбоубежищ доступна прямо в смартфоне и содержит всю необходимую информацию и актуальные фото защитных сооружений", - подчеркнул глава ведомства.

Также он отметил, что специалисты ГСЧС и полиции проводят ежеквартальные проверки и мониторинг состояния и доступности укрытий.

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Напомним, ранее сообщалось, что Рада позволит пожарным штрафовать за нарушение правил содержания укрытий