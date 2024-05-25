РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11248 посетителей онлайн
Новости
1 147 12

Приблизительно 84% объектов гражданской защиты в Украине полностью соответствуют требованиям, - Клименко

Глава МВС Ігор Клименко

Около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории полностью соответствуют установленным требованиям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко во время выступления на консультационной встрече министров внутренних дел стран Балтии, Финляндии, Норвегии, Польши и Украины, главной темой которой была передача украинского опыта в сфере гражданской защиты международным партнерам.

"Один из важнейших вопросов в фокусе нашего внимания - гражданская защита. Нам пришлось практически в корне менять все ранее действующие инструкции и требования к обустройству защитных сооружений, систематизировать их учет и улучшать процесс информирования граждан", - отметил Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине относительно ПВО

Как результат, подчеркнул министр, на сегодня уже около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории полностью соответствуют установленным требованиям.

"Интерактивная карта укрытий и бомбоубежищ доступна прямо в смартфоне и содержит всю необходимую информацию и актуальные фото защитных сооружений", - подчеркнул глава ведомства.

Также он отметил, что специалисты ГСЧС и полиции проводят ежеквартальные проверки и мониторинг состояния и доступности укрытий.

Читайте: В 10 винницких школах строят противорадиационные укрытия, - мэр Моргунов

Напомним, ранее сообщалось, что Рада позволит пожарным штрафовать за нарушение правил содержания укрытий

Автор: 

убежище (284) Клименко (365) укрытие (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
воно мент а не будівельник,тож..
Як воно може фахово оцінювати
хочь які споруди??
84%....
73% вже "фахово вибрали"..тепер не знають як вибратись
показать весь комментарий
25.05.2024 13:56
+2
Фантазьор, - ти мєня називала!
показать весь комментарий
25.05.2024 15:40
+1
А Ублюдошні менти, сбушники, воєнні пенси, Все це лайно піло на песію в 45 років. Жило на широку ногу. А зараз де ця непотріб? Ви цивільнмх рахуєте??:?
показать весь комментарий
25.05.2024 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
воно мент а не будівельник,тож..
Як воно може фахово оцінювати
хочь які споруди??
84%....
73% вже "фахово вибрали"..тепер не знають як вибратись
показать весь комментарий
25.05.2024 13:56 Ответить
«… повністю відповідають встановленим вимогам « ?!!!

Яким вимогам?! Шо ти несешь?!

Що в Україні як у Швейцарії? Бомбосховища мае кожен дім?

Що, е туалет? Душ?

Запас питної води? Ежі? Ліжка? Вентиляція? Генератор?

Додатковий/другий вихід?

Цего всего і близько немае! А ти розповідаешь европейцям брехню « про вимоги»
показать весь комментарий
25.05.2024 16:36 Ответить
А Ублюдошні менти, сбушники, воєнні пенси, Все це лайно піло на песію в 45 років. Жило на широку ногу. А зараз де ця непотріб? Ви цивільнмх рахуєте??:?
показать весь комментарий
25.05.2024 13:57 Ответить
Ця непотріб лежить на диванах вдома і чухає пузо та яйця. В реєстрі військовозобов'язаних їх чомусь немає. Тож воювати мають йти прості роботяги та селяни
показать весь комментарий
25.05.2024 16:02 Ответить
Ага. Так і «борець з корупцією» - Мустафа наєм розповідав про захист і заходи для ТЕС !.. А виявилось -як завжди… ******** detected!
показать весь комментарий
25.05.2024 14:05 Ответить
блд.......
показать весь комментарий
25.05.2024 14:14 Ответить
Чекає свого гвинтокрила.....
показать весь комментарий
25.05.2024 14:22 Ответить
Трясця, як тільки вони відкриють свій рот, так одразу УКРАЇНЦЯМ прилітає ! громадянка зеленскаЯ запевняла, що Харківщина під контролем й готова до любого наступу ворога, ну й шо сталось ? Зараз кричить, що зупинили, втрати 1 до 8. Брехун сучий, син ! Уявляю скільки насправді Україна втратила своїх синів ! Цьому громадянину життя українця - це розмінна монета ? Він для свого рейтингу півкраїни готовий покласти у сиру землю !!! А якщо подумати нафіг громадянину рейтинг ? Хочеш аплодисментів - йди на свою сцену до 95-го.
показать весь комментарий
25.05.2024 14:41 Ответить
він особисто перевіряв
показать весь комментарий
25.05.2024 14:54 Ответить
Фантазьор, - ти мєня називала!
показать весь комментарий
25.05.2024 15:40 Ответить
Це відверта брехня. Звичайний підвал, в якому зробили ремонт, відмивши купу бабла апріорі не може бути сховищем. Справжні сховища будувалися ще при совку і на стратегічно важливих об'єктах
показать весь комментарий
25.05.2024 16:00 Ответить
Господи! Скарай цього лягавого пса за брехню, котра коштуватиме життя тисячам людей!
показать весь комментарий
25.05.2024 20:13 Ответить
 
 