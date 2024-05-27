Протягом дня окупанти обстріляли 8 громад Сумщини. В області зафіксовано 89 вибухів
Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (6 вибухів). Також ворогом здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Білопільська громада: завдано обстріл з артилерії (8 вибухів), росіяни били з БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів).
- Хотінська громада: завдано обстріли артилерії (6 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
- Шалигинська громада: 5 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні (3 вибухи) та артилерійські (14 вибухів) обстріли.
- Есманьська громада: був обстріл з мінометів (7 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), завдано удар з БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи).
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