Протягом дня окупанти обстріляли 8 громад Сумщини. В області зафіксовано 89 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (6 вибухів). Також ворогом здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

Білопільська громада: завдано обстріл з артилерії (8 вибухів), росіяни били з БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів).

Хотінська громада: завдано обстріли артилерії (6 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

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Шалигинська громада: 5 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (7 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні (3 вибухи) та артилерійські (14 вибухів) обстріли.

Есманьська громада: був обстріл з мінометів (7 вибухів).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), завдано удар з БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи).

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