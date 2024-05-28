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Знищено 3 із 3 "Шахедів", - Повітряні сили

шахед

Уночі 28 травня 2024 року війська РФ атакували Україну трьома ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Також читайте: Ворог запустив по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі війська РФ запускали "Шахеди", була загроза для кількох областей.

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