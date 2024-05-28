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СБУ (12497) Донецька область (7528) Слов’янськ (561)

Закликала вбивати українських військовополонених та "зливала" позиції ЗСУ під Слов’янськом: СБУ затримала російську агентку

На Донеччині затримано 66-річну прихильницю рашизму, яка передавала окупантам дані про ЗСУ під Слов’янськом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Жінка обходила прифронтову місцевість та намагалась виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ.

Також вона випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов.

На Донеччині затримано російську агентку

"Розвіддані месенджером пересилала своєму приятелю – зраднику з тимчасово захопленої частини області, який у складі окупаційних угруповань рф воює проти України. Отримані відомості він передавав кадровим військовим зі складу воєнної розвідки росії, які перебувають поблизу передової східного фронту", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, окупанти сподівалися використати розвідінформацію для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб.

Також дивіться: Ворог бив по Слов’янську ракетою "Грім-Е1", - Нацполіція. ВIДЕО

Також під час розслідування стало відомо, що у спілкуванні з бойовиком-зрадником фігурантка радила йому вбивати українських полонених, замість обміну.

Зловмисницю, 66-річну прихильницю рашизму, затримали у її помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Також читайте: Рашисти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами

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Топ коментарі
+22
фу, мразота... Сидить вся обсипана лупою, в якійсь задрипаній кофтинці, як бомжиха.. ФУУУ.. Чому весь непотріб за росію?((
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28.05.2024 10:12
+17
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28.05.2024 10:41
+16
Їй загрожує до 12 років тюрми
Пожиттєве, з повною конфіскаціє майна, як мінімум.
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28.05.2024 10:17
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фу, мразота... Сидить вся обсипана лупою, в якійсь задрипаній кофтинці, як бомжиха.. ФУУУ.. Чому весь непотріб за росію?((
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28.05.2024 10:12 Відповісти
Свого і в собі немає, так хоч дєржавой можно гордіться.
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28.05.2024 10:19 Відповісти
ага)), а ще кацапськими матрьошками та гагаріним). Проводили опитування серед росіян та українців, у фільмі Код нації. То кацапи у переважній більшості пишаються гагаріним та вєлікой отєчєствєнной, приписуючи перемогу в ній виключно собі. Українці натомість на таке питання відповідали _ сином/донькою, їх успіхами, власними успіхами в карьєрі, домом, який вони побудували. Традиційні цінності для ЛЮДСТВА. Для мордору то гагарін та побєдобєсіє.
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28.05.2024 10:42 Відповісти
У більшості нічого й немає. Лохи звичайні, як писав Білогорський в своєму "Прикладном лоховедении". Дуже ******* слово "зато". Серу в діру, зато всєх в радіоактівний пєпєл однім пальцєм.
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28.05.2024 10:46 Відповісти
ні, улюблене слово кацапів це "авось".)) До речі це визначення на жодну мову світу не перекладається. Воно суто кацапське і відображає їх рельну сутність)).
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28.05.2024 11:06 Відповісти
Ще "наказать" і "скоро". Є у них набірчик таких слів.
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28.05.2024 11:12 Відповісти
вчора десь в ютубі почула таке - не ядерна дубинка, а ядерний ділдо)), сміялася)).
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28.05.2024 11:07 Відповісти
ось вам чистенькі ідейні почекуни «руського міру» Костянтин Малишев та Костянтин Громовий з Одеси, які активно допомагали фсб. Фіксували та зливали їм координати залізничної інфраструктури в регіоні.

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28.05.2024 10:26 Відповісти
я ж не кажу що таких випадків немає, але всі, кого показують тут нагадують бомжів. Що їх помешкання, що пики, що вбрання.
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28.05.2024 10:39 Відповісти
Їй загрожує до 12 років тюрми
Пожиттєве, з повною конфіскаціє майна, як мінімум.
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28.05.2024 10:17 Відповісти
Або конфіскація і ліхтар - так дешевше, бо утримувати цю курву яеось не дуже охото..
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28.05.2024 10:19 Відповісти
66+12 це не пожиттєве?
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28.05.2024 10:29 Відповісти
Ні.
Кожна прокацапська мразота, незалежно від віку, має знати, що є Закон, у якому прописане пожиттєве покарання.
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28.05.2024 10:48 Відповісти
Чому їй морду закривають?
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28.05.2024 10:18 Відповісти
Вони вважають що вона ще виправиться. 66 років +12 = 78 років Тобто вийде на свободу виправленої та з чистою совістю. Висновок - на йух ця канапка взагалі нам потрібна, вона ж сама натякає у полон не брати
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28.05.2024 10:29 Відповісти
Вбивати!
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28.05.2024 10:20 Відповісти
Зачем? Окопы копать на передке!
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28.05.2024 11:46 Відповісти
Накопають такі((Вбивати,але зброєю москалів: пересилаєш координати москалям якогось кар'єру чи лісової балки,прив'язуєш до стільця,а далі справа техніки.
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28.05.2024 12:08 Відповісти
Краще на розмінування відправляти. От там і промовить своє слово Її Велич Карма!
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28.05.2024 13:27 Відповісти
Прострелити ноги і віддати голодним свиням паскуду!
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28.05.2024 10:25 Відповісти
це хто, "дєвочка в трусіках" ??
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28.05.2024 10:29 Відповісти
Цікава... 66 має приятеля, що воює.
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28.05.2024 10:30 Відповісти
Стара гнила потвора
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28.05.2024 10:35 Відповісти
Падаль стара! Поки не буде смертної кари для таких, ладу не буде!!!
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28.05.2024 10:39 Відповісти
ця вся мразота в 91 му році отримала паспорти за просто так , без жодного іспиту взагалі ... тим часом прибалти це лайно одразу виділели в інший клас - наслідки як то відчуйте
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28.05.2024 10:40 Відповісти
у прибалтійців їх було значно менше. Балтійські народи не спішили переходити на московський діалект і користувалися ним лише з виробничою метою. А наші в більшості охоче вчили і спілкувалися саме московським язиком з матюками. І коли прийшла пора визначатися, то в багатьох і теща росіянка і друзі закадичні. мишебратья зробили свою справу.
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28.05.2024 14:02 Відповісти
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28.05.2024 10:41 Відповісти
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28.05.2024 13:24 Відповісти
є безперечні докази - вбивайте їх!! Хлопці, війна в країні, суспільство вас підтримає, або калічте навічно, щоб ні в кого не виникало бажання шкодити Українському Війську та країні!
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28.05.2024 10:48 Відповісти
Всього дванадцять років цій паскуді ? в той час як злочинці лднр засудили нашихих військово полонених до пожитєвого ,наше нікчемне правосуддя колись зрозуміє що війна ,чи вони тільки для того що б отримувати захмарні зарплати і пенсії в воюючій країні ?
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28.05.2024 10:50 Відповісти
На палю та усі справи ...
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28.05.2024 11:37 Відповісти
Придурковатые пенсы - пламбир, калбаса за 2,20 и уверенность в завтрашнем дне, ДБ!
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28.05.2024 11:44 Відповісти
Таких не потрібно ні вбивати (як тут закликають), ані пожиттевє - от ще цю паскуду на мої податки усе життя годувати, лікувати та охороняти. Позбавлення громадянства та примусова депортація до рашастану, та й усе. Бо там вона геть нікому не потрібна, і дуже швидко опиниться на вулиці, жебракувати. От тоді воно "рузький мір" і побачить в усій красі, на все життя.
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28.05.2024 12:24 Відповісти
найкраще рішення.
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28.05.2024 14:03 Відповісти
Почему её не пристрелили при попытке к бегству ?
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28.05.2024 18:37 Відповісти
 
 