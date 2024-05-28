Закликала вбивати українських військовополонених та "зливала" позиції ЗСУ під Слов’янськом: СБУ затримала російську агентку

На Донеччині затримано 66-річну прихильницю рашизму, яка передавала окупантам дані про ЗСУ під Слов’янськом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Жінка обходила прифронтову місцевість та намагалась виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ.

Також вона випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов.

"Розвіддані месенджером пересилала своєму приятелю – зраднику з тимчасово захопленої частини області, який у складі окупаційних угруповань рф воює проти України. Отримані відомості він передавав кадровим військовим зі складу воєнної розвідки росії, які перебувають поблизу передової східного фронту", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, окупанти сподівалися використати розвідінформацію для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб.

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Також під час розслідування стало відомо, що у спілкуванні з бойовиком-зрадником фігурантка радила йому вбивати українських полонених, замість обміну.

Зловмисницю, 66-річну прихильницю рашизму, затримали у її помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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