Призывала убивать украинских военнопленных и "сливала" позиции ВСУ под Славянском: СБУ задержала российскую агентку

В Донецкой области задержана 66-летняя сторонница рашизма, которая передавала оккупантам данные о ВСУ под Славянском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Женщина обходила прифронтовую местность и пыталась выявить локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии ВСУ.

Также она выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых под видом бытовых разговоров.

"Разведданные мессенджером пересылала своему приятелю - предателю с временно захваченной части области, который в составе оккупационных группировок рф воюет против Украины. Полученные сведения он передавал кадровым военным из состава военной разведки России, которые находятся вблизи передовой восточного фронта", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, оккупанты надеялись использовать развединформацию для огневого поражения подразделений ВСУ, с применением тяжелой артиллерии и управляемых авиабомб.

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Также в ходе расследования стало известно, что в общении с боевиком-предателем фигурантка советовала ему убивать украинских пленных, вместо обмена.

Злоумышленницу, 66-летнюю сторонницу рашизма, задержали в ее доме. Во время обыска у нее изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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