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Новости Война
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СБУ (19459) Донецкая область (8745) Славянск (2537)

Призывала убивать украинских военнопленных и "сливала" позиции ВСУ под Славянском: СБУ задержала российскую агентку

В Донецкой области задержана 66-летняя сторонница рашизма, которая передавала оккупантам данные о ВСУ под Славянском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Женщина обходила прифронтовую местность и пыталась выявить локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии ВСУ.

Также она выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых под видом бытовых разговоров.

На Донеччині затримано російську агентку

"Разведданные мессенджером пересылала своему приятелю - предателю с временно захваченной части области, который в составе оккупационных группировок рф воюет против Украины. Полученные сведения он передавал кадровым военным из состава военной разведки России, которые находятся вблизи передовой восточного фронта", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, оккупанты надеялись использовать развединформацию для огневого поражения подразделений ВСУ, с применением тяжелой артиллерии и управляемых авиабомб.

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Также в ходе расследования стало известно, что в общении с боевиком-предателем фигурантка советовала ему убивать украинских пленных, вместо обмена.

Злоумышленницу, 66-летнюю сторонницу рашизма, задержали в ее доме. Во время обыска у нее изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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Топ комментарии
+22
фу, мразота... Сидить вся обсипана лупою, в якійсь задрипаній кофтинці, як бомжиха.. ФУУУ.. Чому весь непотріб за росію?((
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28.05.2024 10:12
+17
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28.05.2024 10:41
+16
Їй загрожує до 12 років тюрми
Пожиттєве, з повною конфіскаціє майна, як мінімум.
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28.05.2024 10:17
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фу, мразота... Сидить вся обсипана лупою, в якійсь задрипаній кофтинці, як бомжиха.. ФУУУ.. Чому весь непотріб за росію?((
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28.05.2024 10:12 Ответить
Свого і в собі немає, так хоч дєржавой можно гордіться.
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28.05.2024 10:19 Ответить
ага)), а ще кацапськими матрьошками та гагаріним). Проводили опитування серед росіян та українців, у фільмі Код нації. То кацапи у переважній більшості пишаються гагаріним та вєлікой отєчєствєнной, приписуючи перемогу в ній виключно собі. Українці натомість на таке питання відповідали _ сином/донькою, їх успіхами, власними успіхами в карьєрі, домом, який вони побудували. Традиційні цінності для ЛЮДСТВА. Для мордору то гагарін та побєдобєсіє.
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28.05.2024 10:42 Ответить
У більшості нічого й немає. Лохи звичайні, як писав Білогорський в своєму "Прикладном лоховедении". Дуже ******* слово "зато". Серу в діру, зато всєх в радіоактівний пєпєл однім пальцєм.
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28.05.2024 10:46 Ответить
ні, улюблене слово кацапів це "авось".)) До речі це визначення на жодну мову світу не перекладається. Воно суто кацапське і відображає їх рельну сутність)).
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28.05.2024 11:06 Ответить
Ще "наказать" і "скоро". Є у них набірчик таких слів.
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28.05.2024 11:12 Ответить
вчора десь в ютубі почула таке - не ядерна дубинка, а ядерний ділдо)), сміялася)).
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28.05.2024 11:07 Ответить
ось вам чистенькі ідейні почекуни «руського міру» Костянтин Малишев та Костянтин Громовий з Одеси, які активно допомагали фсб. Фіксували та зливали їм координати залізничної інфраструктури в регіоні.

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28.05.2024 10:26 Ответить
я ж не кажу що таких випадків немає, але всі, кого показують тут нагадують бомжів. Що їх помешкання, що пики, що вбрання.
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28.05.2024 10:39 Ответить
Їй загрожує до 12 років тюрми
Пожиттєве, з повною конфіскаціє майна, як мінімум.
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28.05.2024 10:17 Ответить
Або конфіскація і ліхтар - так дешевше, бо утримувати цю курву яеось не дуже охото..
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28.05.2024 10:19 Ответить
66+12 це не пожиттєве?
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28.05.2024 10:29 Ответить
Ні.
Кожна прокацапська мразота, незалежно від віку, має знати, що є Закон, у якому прописане пожиттєве покарання.
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28.05.2024 10:48 Ответить
Чому їй морду закривають?
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28.05.2024 10:18 Ответить
Вони вважають що вона ще виправиться. 66 років +12 = 78 років Тобто вийде на свободу виправленої та з чистою совістю. Висновок - на йух ця канапка взагалі нам потрібна, вона ж сама натякає у полон не брати
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28.05.2024 10:29 Ответить
Вбивати!
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28.05.2024 10:20 Ответить
Зачем? Окопы копать на передке!
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28.05.2024 11:46 Ответить
Накопають такі((Вбивати,але зброєю москалів: пересилаєш координати москалям якогось кар'єру чи лісової балки,прив'язуєш до стільця,а далі справа техніки.
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28.05.2024 12:08 Ответить
Краще на розмінування відправляти. От там і промовить своє слово Її Велич Карма!
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28.05.2024 13:27 Ответить
Прострелити ноги і віддати голодним свиням паскуду!
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28.05.2024 10:25 Ответить
це хто, "дєвочка в трусіках" ??
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28.05.2024 10:29 Ответить
Цікава... 66 має приятеля, що воює.
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28.05.2024 10:30 Ответить
Стара гнила потвора
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28.05.2024 10:35 Ответить
Падаль стара! Поки не буде смертної кари для таких, ладу не буде!!!
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28.05.2024 10:39 Ответить
ця вся мразота в 91 му році отримала паспорти за просто так , без жодного іспиту взагалі ... тим часом прибалти це лайно одразу виділели в інший клас - наслідки як то відчуйте
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28.05.2024 10:40 Ответить
у прибалтійців їх було значно менше. Балтійські народи не спішили переходити на московський діалект і користувалися ним лише з виробничою метою. А наші в більшості охоче вчили і спілкувалися саме московським язиком з матюками. І коли прийшла пора визначатися, то в багатьох і теща росіянка і друзі закадичні. мишебратья зробили свою справу.
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28.05.2024 14:02 Ответить
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28.05.2024 10:41 Ответить
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28.05.2024 13:24 Ответить
є безперечні докази - вбивайте їх!! Хлопці, війна в країні, суспільство вас підтримає, або калічте навічно, щоб ні в кого не виникало бажання шкодити Українському Війську та країні!
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28.05.2024 10:48 Ответить
Всього дванадцять років цій паскуді ? в той час як злочинці лднр засудили нашихих військово полонених до пожитєвого ,наше нікчемне правосуддя колись зрозуміє що війна ,чи вони тільки для того що б отримувати захмарні зарплати і пенсії в воюючій країні ?
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28.05.2024 10:50 Ответить
На палю та усі справи ...
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28.05.2024 11:37 Ответить
Придурковатые пенсы - пламбир, калбаса за 2,20 и уверенность в завтрашнем дне, ДБ!
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28.05.2024 11:44 Ответить
Таких не потрібно ні вбивати (як тут закликають), ані пожиттевє - от ще цю паскуду на мої податки усе життя годувати, лікувати та охороняти. Позбавлення громадянства та примусова депортація до рашастану, та й усе. Бо там вона геть нікому не потрібна, і дуже швидко опиниться на вулиці, жебракувати. От тоді воно "рузький мір" і побачить в усій красі, на все життя.
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28.05.2024 12:24 Ответить
найкраще рішення.
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28.05.2024 14:03 Ответить
Почему её не пристрелили при попытке к бегству ?
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28.05.2024 18:37 Ответить
 
 