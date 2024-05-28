Двох українців, які побили прикордонника на Закарпатті, затримали в Румунії
Двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на прикордонників, затримали в Румунії.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У п'ятницю, 24 травня, на ділянці Мукачівського прикордонного загону чоловіки напали на військовослужбовця, відібрали у нього зброю та втекли в напрямку Румунії.
За словами речника, прикордонники відразу поінформували колег по той бік кордону і нам невдовзі повідомили про затримання двох порушників.
"Обставини свідчать, що це саме вони і напали. Наразі вирішуються подальші дії щодо цих осіб", - сказав Демченко і уточнив, що нападники заволоділи пристроєм для відстрілу гумових куль. У одного із затриманих порушників і виявили цей пристрій.
Топ коментарі
+9 Amber
показати весь коментар28.05.2024 14:55
+9 Африкан_Свиридович
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+7 Dmitry Klaus
показати весь коментар28.05.2024 15:17
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Будь ласка, зачекайте...
а скоріш за все сядуть надовго 🙁
Є обов'язок захищати країну і відмова від нього є порушенням або злочином.
Не треба виправдовувати ухилянтів! Бо всі хочуть і рибку з'їсти і на ... велосипеді покататися.
Перемоги хочуть всі а призиватись зо-о-о-всім не всі.
Починають з ухилянтів робити то героїв то мучеників, а з ТЦК та прикордонників посміховисько.
Поцікавтесь чи багато жителів ТОТ відмовились від призову в кацапську орду?
Бо ми так досміємося, що не помітимо як самі побіжимо у складі орди перед загороджувальним загоном з якихось чеченів.
А для керівництва країни питання? Якого милого на охороні кордону стоїть військовий з травматом? Якого чорта розбираються, чи було попередження, чи ще якого біса. З таким ставленням держави до прикордонників, їм легше закривати очі на порушників, ніж сідати до в'язниці за виконання свого обов'язку.
Чи ця "шпарина" була з самого початку передбачена...?
тому що буквально недавно прикордонника, який застрелив порушника, посадили в тюрму
то хто вам буде кордона із зброєю охороняти ?
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Але я не про те. Нафіга вони в Румунію з ним полізли, якщо можна десь в горах було викинути? Ну їх там і прийняли!
Навіщо ви цей бред несете і продовжуєте про щось спір.... а якісь інфузорії це ще і лайкають.... ДОЗВІЛ називається "ДОЗВІЛ НА ЗБРОЮ"!!! також зброєю вважаються кастети, ножі і навіть пневматика деяких видів (по пам`яті - більше 4.5мм і силою більше 100дж).
Але ви можете підійти з травматом без доволу до поліцейського і дізнаєтесь по якій частині КК ст.263 це кваліфікують.
Це не моє-єє.