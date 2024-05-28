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граница (5144) нападение (2137) Румыния (1041) Демченко Андрей (256)

Двух украинцев, избивших пограничника на Закарпатье, задержали в Румынии

Затримано чоловіків, які напали на прикордонника на Закарпатті

Двух мужчин, которых подозревают в нападении на пограничников, задержали в Румынии.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В пятницу, 24 мая, на участке Мукачевского пограничного отряда мужчины напали на военнослужащего, отобрали у него оружие и скрылись в направлении Румынии.

По словам спикера, пограничники сразу проинформировали коллег по ту сторону границы и нам вскоре сообщили о задержании двух нарушителей.

"Обстоятельства свидетельствуют, что это именно они и напали. Сейчас решаются дальнейшие действия в отношении этих лиц", - сказал Демченко и уточнил, что нападавшие завладели устройством для отстрела резиновых пуль. У одного из задержанных нарушителей и обнаружили это устройство.

Также смотрите: Мужчина планировал на детском надувном матрасе пересечь реки Турунчук и Днестр, чтобы попасть за границу. Его задержали, - Госпогранслужба. ФОТО
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Топ комментарии
+9
Підуть хлопці на розмінування в кращому випадку ,
а скоріш за все сядуть надовго 🙁
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28.05.2024 14:55
+9
Тобто ці ідіоти мало того, що побилися, так ще й ствол викинути забули?
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28.05.2024 15:03
+7
Самотній прикордонник на кордоні с пристроєм для відстрілу гумових куль...
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28.05.2024 15:17
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Підуть хлопці на розмінування в кращому випадку ,
а скоріш за все сядуть надовго 🙁
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28.05.2024 14:55 Ответить
у них ще є шанс потім мобілізуватись, і знов повторити спробу, тільки вже в інший бік.
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28.05.2024 15:03 Ответить
та ладно. Є приклади, коли люди в сзвч пікапі через всю країну їхали і потім тікали через кордон у Румунію))) Той кордон дірявий шо капец.
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28.05.2024 15:50 Ответить
добре. Тоді у них є шанс мобілізуватись з виправної колонії, і знов повторити спробу через кордон у Румунію.
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28.05.2024 16:23 Ответить
Тільки недавно тут реготали з ,,лахов-прикордонників,, та возвеличували ,,доблєсть,, втікачів які ще й побили офіційних осіб. Мовляв, тепер у Європах їх ніхто шукать не буде тому що вони мальчікі в трусіках та мають право на захист. Тепер вже без трусіків з негрілами в камерах потусуються.
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28.05.2024 15:03 Ответить
Лахами виявилися втікачі, бо не додуматися скинути травмат десь у річку чи кущі - це треба бути тупим, як двері!
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28.05.2024 15:38 Ответить
то взагалі премія Дарівна - тих чуваків відправлять на передок 100%
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28.05.2024 15:55 Ответить
Та, швидше, в тюрму їх відправлять...
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28.05.2024 19:15 Ответить
ну так чекай - одне діло кримінал пов'язаний з нападом, а інше - коли тобі держава тулить кримінал коли люди від війни тікають. То дві різні речі - в першому випадку посягання на життя прикордонника, і румуни видають-депортують за таке, а в іншому - загроза життю та здоров'ю людини, яка незаконно перетнула кордон, а за таке тебе ніхто депортувати не стане: видадуть справку у поліції і гуляй Вася
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28.05.2024 15:54 Ответить
Шановний!!! Ні поняття ні права громадянина призовного віку "...тікати від війни не має..." не тільки в законодавстві України а і в будь-якій країні. Поцікавтесь.
Є обов'язок захищати країну і відмова від нього є порушенням або злочином.
Не треба виправдовувати ухилянтів! Бо всі хочуть і рибку з'їсти і на ... велосипеді покататися.
Перемоги хочуть всі а призиватись зо-о-о-всім не всі.
Починають з ухилянтів робити то героїв то мучеників, а з ТЦК та прикордонників посміховисько.
Поцікавтесь чи багато жителів ТОТ відмовились від призову в кацапську орду?
Бо ми так досміємося, що не помітимо як самі побіжимо у складі орди перед загороджувальним загоном з якихось чеченів.
А для керівництва країни питання? Якого милого на охороні кордону стоїть військовий з травматом? Якого чорта розбираються, чи було попередження, чи ще якого біса. З таким ставленням держави до прикордонників, їм легше закривати очі на порушників, ніж сідати до в'язниці за виконання свого обов'язку.
Чи ця "шпарина" була з самого початку передбачена...?
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28.05.2024 17:58 Ответить
Тобто ці ідіоти мало того, що побилися, так ще й ствол викинути забули?
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28.05.2024 15:03 Ответить
відібрали у нього зброю та втекли

тому що буквально недавно прикордонника, який застрелив порушника, посадили в тюрму
то хто вам буде кордона із зброєю охороняти ?

.
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28.05.2024 15:19 Ответить
Травмат, до речі, зброєю не вважається...
Але я не про те. Нафіга вони в Румунію з ним полізли, якщо можна десь в горах було викинути? Ну їх там і прийняли!
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28.05.2024 15:20 Ответить
травмат, доречі, є ЗБРОЄЮ нелетальної дії.
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28.05.2024 15:35 Ответить
Він офіційно в нас називається ПРИСТРІЙ для відстрілу гумових куль. Формально це зброя, але в нашому законодавстві - ні.
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28.05.2024 15:36 Ответить
Що значить "офіційно називається"? ви дозвіл на зброю отримували колись?

Навіщо ви цей бред несете і продовжуєте про щось спір.... а якісь інфузорії це ще і лайкають.... ДОЗВІЛ називається "ДОЗВІЛ НА ЗБРОЮ"!!! також зброєю вважаються кастети, ножі і навіть пневматика деяких видів (по пам`яті - більше 4.5мм і силою більше 100дж).

Але ви можете підійти з травматом без доволу до поліцейського і дізнаєтесь по якій частині КК ст.263 це кваліфікують.
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28.05.2024 20:06 Ответить
То гумовою ''кулею'' можна пробити голову?
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28.05.2024 15:50 Ответить
можна. Але тут питання у джоулях. (йух теж можна зламати)
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28.05.2024 15:56 Ответить
Самотній прикордонник на кордоні с пристроєм для відстрілу гумових куль...
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28.05.2024 15:17 Ответить
думаю, скоро їм почнуть видавати рогатки. Man Kung непогані.
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28.05.2024 15:25 Ответить
Ще око собі виб'є, поки натягуватиме. Мобільний картрідер - достатньо, цим вони найчастіше користуються
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28.05.2024 15:39 Ответить
Немає куль... не має куль комбат.
Це не моє-єє.
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28.05.2024 16:17 Ответить
На халтурку вийшов.
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28.05.2024 16:48 Ответить
Прикордонниками треба видавати насоси !
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28.05.2024 15:30 Ответить
Що ж то за прикордонник такий, у якого забрали пістолета і при цьому ще й пику натовкли. Невже ще й офіцер, як що має на озброєнні пістолет форт а не АК чи АКМ? Ну то відправте його під Авдіївку командиром піхотного штурмового взводу, там він хоча б стріляти навчиться і в атаку у рукопашну ходити. А то ситне життя там у вас на південно-західному кордоні, ще мабуть і кендюха пивні собі понаїдали ??? Ганьба таким прикордонникам!
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28.05.2024 15:48 Ответить
а чим це хлопці зі штурмового взводу заслужили такого командира ?? ..
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28.05.2024 15:57 Ответить
Та ото ж!
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28.05.2024 16:05 Ответить
Я до того що хлопці його і навчати будуть, а на час навчання взводом і сержант (ЗКВ) у змозі командувати.
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28.05.2024 16:07 Ответить
спалились по-тупому
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28.05.2024 15:48 Ответить
їх не повинні видати. Можуть видати по закінченні війни, як що вирішать що вони можуть становити небезпеку для Румунії.
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28.05.2024 16:02 Ответить
Пригадую детективні фільми в яких службовець закону (коп, рейнджер, митник і інш.) вступивши у сговір із злочинцями каже -ви мені для моєго алібі пику начистить та зброю відберіть… нічого не нагадує??? Може той прикордонник так на хатинку заробляє??? Коли в Пшемисль через Шегіні на авто їдеш, там є таке село Судова Вишня, ніхто не бачив в яких маєтках там мешкають митники та прикордонники? Наступного разу придивиться уважніше.
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28.05.2024 16:04 Ответить
Пистолю повернуть, хлопців, сподіваюсь, ні.
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28.05.2024 16:49 Ответить
 
 