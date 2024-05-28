Двух украинцев, избивших пограничника на Закарпатье, задержали в Румынии

Двух мужчин, которых подозревают в нападении на пограничников, задержали в Румынии.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В пятницу, 24 мая, на участке Мукачевского пограничного отряда мужчины напали на военнослужащего, отобрали у него оружие и скрылись в направлении Румынии.

По словам спикера, пограничники сразу проинформировали коллег по ту сторону границы и нам вскоре сообщили о задержании двух нарушителей.

"Обстоятельства свидетельствуют, что это именно они и напали. Сейчас решаются дальнейшие действия в отношении этих лиц", - сказал Демченко и уточнил, что нападавшие завладели устройством для отстрела резиновых пуль. У одного из задержанных нарушителей и обнаружили это устройство.

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