Двух украинцев, избивших пограничника на Закарпатье, задержали в Румынии
Двух мужчин, которых подозревают в нападении на пограничников, задержали в Румынии.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В пятницу, 24 мая, на участке Мукачевского пограничного отряда мужчины напали на военнослужащего, отобрали у него оружие и скрылись в направлении Румынии.
По словам спикера, пограничники сразу проинформировали коллег по ту сторону границы и нам вскоре сообщили о задержании двух нарушителей.
"Обстоятельства свидетельствуют, что это именно они и напали. Сейчас решаются дальнейшие действия в отношении этих лиц", - сказал Демченко и уточнил, что нападавшие завладели устройством для отстрела резиновых пуль. У одного из задержанных нарушителей и обнаружили это устройство.
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а скоріш за все сядуть надовго 🙁
Є обов'язок захищати країну і відмова від нього є порушенням або злочином.
Не треба виправдовувати ухилянтів! Бо всі хочуть і рибку з'їсти і на ... велосипеді покататися.
Перемоги хочуть всі а призиватись зо-о-о-всім не всі.
Починають з ухилянтів робити то героїв то мучеників, а з ТЦК та прикордонників посміховисько.
Поцікавтесь чи багато жителів ТОТ відмовились від призову в кацапську орду?
Бо ми так досміємося, що не помітимо як самі побіжимо у складі орди перед загороджувальним загоном з якихось чеченів.
А для керівництва країни питання? Якого милого на охороні кордону стоїть військовий з травматом? Якого чорта розбираються, чи було попередження, чи ще якого біса. З таким ставленням держави до прикордонників, їм легше закривати очі на порушників, ніж сідати до в'язниці за виконання свого обов'язку.
Чи ця "шпарина" була з самого початку передбачена...?
тому що буквально недавно прикордонника, який застрелив порушника, посадили в тюрму
то хто вам буде кордона із зброєю охороняти ?
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Але я не про те. Нафіга вони в Румунію з ним полізли, якщо можна десь в горах було викинути? Ну їх там і прийняли!
Навіщо ви цей бред несете і продовжуєте про щось спір.... а якісь інфузорії це ще і лайкають.... ДОЗВІЛ називається "ДОЗВІЛ НА ЗБРОЮ"!!! також зброєю вважаються кастети, ножі і навіть пневматика деяких видів (по пам`яті - більше 4.5мм і силою більше 100дж).
Але ви можете підійти з травматом без доволу до поліцейського і дізнаєтесь по якій частині КК ст.263 це кваліфікують.
Це не моє-єє.