Мужчина планировал на детском надувном матрасе пересечь реки Турунчук и Днестр, чтобы попасть за границу. Его задержали, - Госпогранслужба. ФОТО

Нарушитель из Одессы хотел пересечь границу на детском матрасе, преодолев реки Турунчук и Днестр, но не смог. Его задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 28-летний одессит пытался незаконно попасть за границу. Для этого он запланировал преодолеть реки Турунчук и Днестр на надувном детском матрасе с изображением "Человека-паука". Маршрут придумал лично, а ориентировался по онлайн-карте. Вспомогательными средствами были ласты, а также собрал небольшой рюкзак.

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В Госпогранслужбе сообщили, что пограничный наряд задержал "мореплавателя". На нарушителя составлен протокол об админправонарушении, а дело направлено в суд.

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