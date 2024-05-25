Чоловік планував на дитячому надувному матраці перетнути річки Турунчук та Дністер, щоб потрапити за кордон. Його затримали, - Держприкордонслужба. ФОТО

Порушник з Одеси хотів перетнути кордон на дитячому матраці, подолавши річки Турунчук та Дністер, але не зміг. Його затримали прикордонники.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 28-річний одесит намагався незаконно потрапити за кордон. Для цього він запланував подолати річки Турунчук та Дністер на надувному дитячому матраці із зображенням "Людини-павука". Маршрут придумав особисто, а орієнтувався за онлайн-картою. Допоміжними засобами були ласти, а також зібрав невеличкий рюкзак.

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У Держприкордонслужбі повідомили, що прикордонний наряд затримав "мореплавця". На порушника складено протокол про адмінправопорушення, а справу скеровано до суду.

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