Чоловік планував на дитячому надувному матраці перетнути річки Турунчук та Дністер, щоб потрапити за кордон. Його затримали, - Держприкордонслужба. ФОТО
Порушник з Одеси хотів перетнути кордон на дитячому матраці, подолавши річки Турунчук та Дністер, але не зміг. Його затримали прикордонники.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 28-річний одесит намагався незаконно потрапити за кордон. Для цього він запланував подолати річки Турунчук та Дністер на надувному дитячому матраці із зображенням "Людини-павука". Маршрут придумав особисто, а орієнтувався за онлайн-картою. Допоміжними засобами були ласти, а також зібрав невеличкий рюкзак.
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У Держприкордонслужбі повідомили, що прикордонний наряд затримав "мореплавця". На порушника складено протокол про адмінправопорушення, а справу скеровано до суду.
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А потім ти такий - Таваріщ Зєлєнскій, праізашла ........)тра-та-та(
хто і коли мені іменем України виніс рішення керуючись КПКУ що я "ухилянт"?
ну реально дивно як на повідку нарід водять....... скажімо так, ті "люди" що зараз оцінюють резонанс від чергової події з ТЦК.
Хоча, до наріду я не маю питань, за Трампа голосує набагато кращий і розумніший нарід, але таким самим популізмом зачарований.
Пашинського Зеля "звинуватила" - ну і шо? люди на вулиці сказали ж?
І да , питання чи я з окопу пишу залиш при собі .
Ну так сиди вже і не ******** раз надієшься що здохнеш на пару років пізніше ,хоча теж не факт. Якого хєра ви себе виправдовуєте от такими висерами??
А казати чим я займаюся і де мій син, такому лайну як ти - це просто дно, бо вам відповідь і не потрібна, а потрібно виправдати свою нікчемну особу, бо десь в душі ви розумієте що ви лайно яке не потрібно нікому.
дайті да Владівастоказакінчити війну на умовах Єрмака.
хоча, Ємрак якраз і робить несправедливість.
І тільки, ти бот рашист, не в змозі читати новини і не володієш інформацією
Хоча ти ж рашист, а значить тупий бот.
"Заволодіння зброєю" - це кримінальна стаття. Цих виродків депортують через європол, їм у ЄС не дадуть біженство
May 13, 2024
На даний момент втопилось (чи було розстріляно) в Тисі десь 30 чоловіків призовного віку.
Частина схоплена прикордонниками.
Але згідно статистики, більша частина спроб нелегально перетнути кордон в Європу з України є вдалими.
Что за ерунда?
Армия так построена - что обломает любого
А этот еще и не из трусливых - Ихтиандр хренов
Из него за месяц на полигоне
Инструкторы сделают отличного бойца
А если попадет в морскую пехоту - то морпехи сделают из него Котика!
Морского ,а не речного...
І ніяка армія їх не обламала.
Не хочуть помирати на фронті. І все.
Аналогічно мєнти, ітд.
Бо інстинкт самозбереження людини вищий за всі інші інстинкти.
Не нормально, когда государство с этим соглашается
Прекрасно понимая - что это ведет страну к гибели
Вы думаете - во время войны СПРАШИВАЮТ - хочешь ли ты воевать, или хочешь лежать на диване?
Вы думаете - при Сталине хотели все воевать?
Щас!!
Никто никого не спрашивал
Просто ставили к стенке
А первым при Сталине расстреляли бы Зеленского с Ермаком
За НЕПОДГОТОВКУ к войне
Сталін знищив мільйони своїх солдат в м'ясних штурмах за 4 роки війни.
На відміну від совка, та ж Великобританія втратила десь до 400 тисяч військових за 6 років другої світової війни.
Аналогічно, США втратили теж десь 300 тисяч, хоча вели бойові дії на Тихому Океані проти Японії, в Європі проти Гітлера і навіть в Африці.
У Великобританії, під час війни, призовний вік був від 18 до 40 років.
А у нас женуть на убой переважно старих, за 50 років.
Всім очевидно, що за 50 років людина має купу хронічних хвороб, не може навіть носити 20 кг бронежилет + зброя + амуніція + боєзапас, ітд.
І все одно женуть на вірну смерть стариків, які не в змозі фізично брати участь у бойових діях, не те що ефективно воювати.
Війна це завжди була справа молодих, якщо прагнути перемоги.
А якщо прагнути поразки, то звичайно треба стариків гнати на фронт, що і робить нинішня влада.
А про то, как должна себя защищать страна
Любая страна, оказавшись в войне
ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ
А как живем мы?
Так,словно войны и нет
Она для тех, кто в окопе
А всем остальным - насрать
И вы правы, конечно - современная война - это дело молодых
Но ведь война - не только на нуле,который требует молодых бойцрв
А всю остальную работу могут делать все остальные мужчины
Если 50- летний мужик водит троллейбус
Значит он может и снаряды подвозить
Работы в армии - невпроворот
Нуль на фронте - требует 10 % от всех мобилизованных
90% должны обеспечить нулю бесперебойную работу всего
Почему я,женщина ,это понимаю
А вы - мужчина ,этого не понимаете?
Кому за 50 років, легко можуть служити в тилових частинах.
А більш молоді, більш фізично витривалі на нулі.
Але влада з цим не згідна і робить все навпаки.
Стариків, яких наловлять на вулиці, відразу на фронт, в окопи.
А в тилу сидять молоді, навіть діти мажорів.
Бо корупція в державі, вони відкупились від фронту. І все.
Но это слова
Их легко произносить
Легко написать
А можно спросить - что сделали конкретно Вы для Украины?
И тогда мы сравним
А если мажоры ничего не делают
И вы ничего не делаете
То чем тогда Вы отличаетесь от мажоров?
Я встречала людей состоятельных
Которые помогают фронту и не афишируют это
А также я встречала людей малого достатка
Которые удавятся даже гривну армии перевести
Но как они громко кричат на всех углах о мажорах..
Якщо за 95 квартал голосував, то бери цей кольоровий човник, і рушай вплавь через Дніпро на Кринки!
За даними ДБР, командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.
Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119107958 судовий реєстр
Тобто черги з тих, кого ніколи не ввзьмуть в армію і на фронт.
Решта , туди ні ногою, бо жити хочуть.
Це факт.
Ти будучи сам гнидою, думаєш що кругом теж одні гниди. А це далеко не так...
Зараз накидують на Зеленського що він такий-сякий. Але він точно такий за якого проголосували. Не він причина катастрофи - він її симптом. А катастрофа, вона в головах мудрого наріду - і вона нікуди не ділася. Так що вибори нічого не вирішать...
Одна он намахалась...
Система бронювання від армії - коли хтось розслабляється, а когось тягнуть силою. Хтось наманікюрений і з гарною борідкою сидить у тилу та перед камерою інтерв'ю роздає, а хтось на з передової не вилазить і за свої гроші техніку ремонтує
І плюс до цього самі цілі - якщо раніше було вибити ворога, то це зробили. Потім почалося від "дійдемо до Криму" до "мирні переговори на наших умовах". Ну а щоб твоя сім'я залишилася без чоловіка і батька, щоб там хтось через місяць посилив свої позиції на переговорах мало кого приваблює
он не виноват, течением вынесло