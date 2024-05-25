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Чоловік планував на дитячому надувному матраці перетнути річки Турунчук та Дністер, щоб потрапити за кордон. Його затримали, - Держприкордонслужба. ФОТО

Порушник з Одеси хотів перетнути кордон на дитячому матраці, подолавши річки Турунчук та Дністер, але не зміг. Його затримали прикордонники.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 28-річний одесит намагався незаконно потрапити за кордон. Для цього він запланував подолати річки Турунчук та Дністер на надувному дитячому матраці із зображенням "Людини-павука". Маршрут придумав особисто, а орієнтувався за онлайн-картою. Допоміжними засобами були ласти, а також зібрав невеличкий рюкзак.

Також дивіться: Тіло чоловіка виявили у Тисі за 10 метрів від румунського берега, - ДПСУ. ФОТО

Незаконний перетин кордону

У Держприкордонслужбі повідомили, що прикордонний наряд затримав "мореплавця". На порушника складено протокол про адмінправопорушення, а справу скеровано до суду.

Також дивіться: Одесит намагався за $8 тис. домовитися з прикордонником, щоб переправити "клієнта" до Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767)


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Топ коментарі
+12
Звідки ж ви лізете, гниди...
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25.05.2024 13:31
+11

А потім ти такий - Таваріщ Зєлєнскій, праізашла ........)тра-та-та(
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25.05.2024 13:19
+8
А якби при нападі прикордонники застрелили порушника, то на цьому сайті на захисників кордону вилили б тони гівна так звані форумні ,,демократи,,
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25.05.2024 13:37
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А чого він живий..коротка черга погранця і нема проблем і черговий 39-й жмурик.
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25.05.2024 13:17 Відповісти

А потім ти такий - Таваріщ Зєлєнскій, праізашла ........)тра-та-та(
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25.05.2024 13:19 Відповісти
Буба точно такий ухилянт як і ви. Так шо не поцапаєтесь...
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25.05.2024 13:34 Відповісти
ви суддя?
хто і коли мені іменем України виніс рішення керуючись КПКУ що я "ухилянт"?
ну реально дивно як на повідку нарід водять....... скажімо так, ті "люди" що зараз оцінюють резонанс від чергової події з ТЦК.
Хоча, до наріду я не маю питань, за Трампа голосує набагато кращий і розумніший нарід, але таким самим популізмом зачарований.
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25.05.2024 13:38 Відповісти
Коли щось вигляда як качка, ходить як качка та крякає як качка - швидше за все це і є качка..
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25.05.2024 13:44 Відповісти
я повторю - "ухилянтом" стати можна після рішення суду
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25.05.2024 13:57 Відповісти
А алкашом, чи ватником теж стають тільки після рішення суду?
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25.05.2024 14:07 Відповісти
а в Євросоюзі ти так як Зеля сказала, стаєш кимось там після "запитайте людей на вулиці, вони скажуть"?
Пашинського Зеля "звинуватила" - ну і шо? люди на вулиці сказали ж?
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25.05.2024 14:18 Відповісти
Дебілом, як ти, також стають за рішенням суду?
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25.05.2024 14:11 Відповісти
Хворієш головою? Це просто людина і все.
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25.05.2024 14:01 Відповісти
А ти чого ще живий? Бажаєш простій людині смерті? Не боїшся ні Бога ні Карми?
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25.05.2024 16:16 Відповісти
заради принципу - почитай напр. про Всесвітній потоп і ....... забудь це слово з трьох букв, та ще й з великої. чи ти про якогось іншого боха? їх, слявабоху. сотні і тисячі на вибір, і всі значно добріші ніж Яхве.
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08.06.2024 13:15 Відповісти
Давно у вас в дурці інтернет підключили? Ти випадково не в одній палаті з Наполеоном?
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08.06.2024 16:02 Відповісти
тобто тобі оця писанина в Гіблії - зразок для наслідування? ну так тобі і путін тоді - сцарь і Боб
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15.06.2024 12:30 Відповісти
Рисканув потонути - тільки не в армію
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25.05.2024 13:19 Відповісти
Може краще буль-буль чим стати кавалком гарматних потрохів і ще пару суток конати в полі.
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25.05.2024 13:22 Відповісти
Звідки ж ви лізете, гниди...
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25.05.2024 13:31 Відповісти
Не плач, обісранцю - ×уйло тебе врятує.
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25.05.2024 13:34 Відповісти
Пішов ти НА@уй совкодрочер! У тебе два варіанти, або захищати Україну, захищаючи свою сім'ю і свій будинок в першу чергу , або здохнути за ***** поки твою подругу будуть мати пару ********* бурятів.
І да , питання чи я з окопу пишу залиш при собі .
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25.05.2024 14:13 Відповісти
А в тибе який вибір? Ти коли його вже зробиш? Чи ти пенсота?
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25.05.2024 14:26 Відповісти
Як ви задовбали от цими своїми: а ти де ,а що ти? Да мені похєр де ти падло. Ну ясно ж що десь за кордоном. Смачно жреш? Чавкаєш?
Ну так сиди вже і не ******** раз надієшься що здохнеш на пару років пізніше ,хоча теж не факт. Якого хєра ви себе виправдовуєте от такими висерами??
А казати чим я займаюся і де мій син, такому лайну як ти - це просто дно, бо вам відповідь і не потрібна, а потрібно виправдати свою нікчемну особу, бо десь в душі ви розумієте що ви лайно яке не потрібно нікому.
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25.05.2024 16:00 Відповісти
Там мало чого тебе там задовбало. Що зливаєшся одразу, гівна шматок?
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25.05.2024 16:33 Відповісти
Ну, і звісно, два постійні меншовартісні їпанати лайкнули це гівно.
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26.05.2024 00:14 Відповісти
в принципі, дивлячись на "рєзвлєніє" арахамій і лисих з Ква.рталу, то я розумію якщо "лайкнули" цього пана щиро, бо несправедливість - головна перешкода дайті да Владівастока закінчити війну на умовах Єрмака.
хоча, Ємрак якраз і робить несправедливість.
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08.06.2024 13:19 Відповісти
Можна було б подумати, що валянки знайшли зручну відмазку своїй сцикливості, якщо б не українофобська форма подачі, яка разом з регулярністю вказує на замовну бригаду.
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08.06.2024 16:18 Відповісти
сині ласти додають до плавучості +10.
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25.05.2024 13:22 Відповісти
Чим більше трупаків то краще не легетивній владі очищати територію від аборигенів.
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25.05.2024 13:20 Відповісти
Дивно. Сам маршрут знайшов у смартфоні. І нікому декілька тисяч доларів не перераховував за лінк на гугл карту.
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25.05.2024 13:20 Відповісти
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25.05.2024 13:22 Відповісти
А якби при нападі прикордонники застрелили порушника, то на цьому сайті на захисників кордону вилили б тони гівна так звані форумні ,,демократи,,
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25.05.2024 13:37 Відповісти
Форумні демократи - це електорат Зеленського?
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25.05.2024 13:46 Відповісти
Бувший електорат. Зараз вони вже його ,,ідейні,, противники.
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25.05.2024 16:44 Відповісти
думаєш не застрелюють? тупо мають ше стволи лєві шоб казенний не палить і аж бігом - може сам бігун взяв і був застрелений "проводирем", а потім обібраний ним же - іщі-свіщі))
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08.06.2024 13:21 Відповісти
У раша-тудей дегенерам тепер такі тупі плакати видають - кольору вмісту валізки ×уйла.
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25.05.2024 13:38 Відповісти
Вже всі наші українські інформагентства це передали.
І тільки, ти бот рашист, не в змозі читати новини і не володієш інформацією
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25.05.2024 13:45 Відповісти
Ти і є бот рашистський. Тому що твоя "інформація"чомусь дуже однобока і смердить лаптями...
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25.05.2024 13:49 Відповісти
Читай деколи новини, рашист.
Хоча ти ж рашист, а значить тупий бот.
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25.05.2024 13:50 Відповісти
Тупий бот, твоїх виродків депортують в Україну за вчинення кримінального злочину. Ніхто їм біженства не дасть.
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25.05.2024 14:15 Відповісти
Тільки дегегерат прокацаплений від радощів чомусь не посилання викладає, а гівняний кацапський іпсо-плакат.
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25.05.2024 14:09 Відповісти


"Заволодіння зброєю" - це кримінальна стаття. Цих виродків депортують через європол, їм у ЄС не дадуть біженство
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25.05.2024 14:13 Відповісти
в морську піхоту )
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25.05.2024 13:23 Відповісти
тиса, вже не та!
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25.05.2024 13:23 Відповісти
З кожного десятка затримують 1-го..статистика. Багато є маршрутів чере Карпати. Там вже тисячі втекло а затримали десятки і то через стукачів.
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25.05.2024 13:28 Відповісти
Румуни кажуть шо до них вже 6 тис перебігло
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25.05.2024 13:37 Відповісти
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 року близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією. Про це пише румунська пресслужба "Радіо Свобода" з посиланням на дані від румунської прикордонної поліції.

May 13, 2024
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25.05.2024 13:41 Відповісти
Якщо взяти до уваги, що кожен день новина про пійманих ухилянтів, то статистика пійманих також іде на десятки тисяч. До речі, польща видає ухилянтів Україні
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25.05.2024 14:22 Відповісти
Пару тижнів тому, румунська влада заявила, що від початку війни в Румунію через кордон втекло 11 тисяч чоловіків призовного віку з України.
На даний момент втопилось (чи було розстріляно) в Тисі десь 30 чоловіків призовного віку.
Частина схоплена прикордонниками.
Але згідно статистики, більша частина спроб нелегально перетнути кордон в Європу з України є вдалими.
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25.05.2024 13:39 Відповісти
А скільки десятків тисяч піймали ухилянтів?
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25.05.2024 14:16 Відповісти
Знаю таких що сигарети і горілку таскають роками . І все супер.
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25.05.2024 13:29 Відповісти
Засрав весь чат кацапській ублюдок своіми висерами,як гарно тікати через кордон, і як прекрасно займатися контрабандою. Ось через таких ублюдків сцикливих ждунів приспособленців і йде війна
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25.05.2024 14:17 Відповісти
Потрібно було з Бетменом брати - він чорний та менш помітний.
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25.05.2024 13:30 Відповісти
Все говорят - такие на фронте не нужны
Что за ерунда?
Армия так построена - что обломает любого
А этот еще и не из трусливых - Ихтиандр хренов
Из него за месяц на полигоне
Инструкторы сделают отличного бойца
А если попадет в морскую пехоту - то морпехи сделают из него Котика!
Морского ,а не речного...
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25.05.2024 13:34 Відповісти
Півмільйона військових в тилу і не були ні разу на фронті за весь час війни. І не хочуть на фронт, відкупилися від фронту і сидять в тилових частинах.
І ніяка армія їх не обламала.
Не хочуть помирати на фронті. І все.
Аналогічно мєнти, ітд.
Бо інстинкт самозбереження людини вищий за всі інші інстинкти.
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25.05.2024 13:54 Відповісти
Так это нормально
Не нормально, когда государство с этим соглашается
Прекрасно понимая - что это ведет страну к гибели
Вы думаете - во время войны СПРАШИВАЮТ - хочешь ли ты воевать, или хочешь лежать на диване?
Вы думаете - при Сталине хотели все воевать?
Щас!!
Никто никого не спрашивал
Просто ставили к стенке
А первым при Сталине расстреляли бы Зеленского с Ермаком
За НЕПОДГОТОВКУ к войне
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25.05.2024 14:00 Відповісти
Сталін це не показник, бо це м'ясник, який знищив більше своїх громадян під час другої світової війни ніж Гітлер.
Сталін знищив мільйони своїх солдат в м'ясних штурмах за 4 роки війни.
На відміну від совка, та ж Великобританія втратила десь до 400 тисяч військових за 6 років другої світової війни.
Аналогічно, США втратили теж десь 300 тисяч, хоча вели бойові дії на Тихому Океані проти Японії, в Європі проти Гітлера і навіть в Африці.
У Великобританії, під час війни, призовний вік був від 18 до 40 років.
А у нас женуть на убой переважно старих, за 50 років.
Всім очевидно, що за 50 років людина має купу хронічних хвороб, не може навіть носити 20 кг бронежилет + зброя + амуніція + боєзапас, ітд.
І все одно женуть на вірну смерть стариків, які не в змозі фізично брати участь у бойових діях, не те що ефективно воювати.
Війна це завжди була справа молодих, якщо прагнути перемоги.
А якщо прагнути поразки, то звичайно треба стариків гнати на фронт, що і робить нинішня влада.
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25.05.2024 14:15 Відповісти
Мой пост не про Сталина
А про то, как должна себя защищать страна
Любая страна, оказавшись в войне
ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ
А как живем мы?
Так,словно войны и нет
Она для тех, кто в окопе
А всем остальным - насрать
И вы правы, конечно - современная война - это дело молодых
Но ведь война - не только на нуле,который требует молодых бойцрв
А всю остальную работу могут делать все остальные мужчины
Если 50- летний мужик водит троллейбус
Значит он может и снаряды подвозить
Работы в армии - невпроворот
Нуль на фронте - требует 10 % от всех мобилизованных
90% должны обеспечить нулю бесперебойную работу всего
Почему я,женщина ,это понимаю
А вы - мужчина ,этого не понимаете?
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25.05.2024 14:25 Відповісти
Ви мислите правильно.
Кому за 50 років, легко можуть служити в тилових частинах.
А більш молоді, більш фізично витривалі на нулі.
Але влада з цим не згідна і робить все навпаки.
Стариків, яких наловлять на вулиці, відразу на фронт, в окопи.
А в тилу сидять молоді, навіть діти мажорів.
Бо корупція в державі, вони відкупились від фронту. І все.
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25.05.2024 14:33 Відповісти
Вы пишете правильные слова
Но это слова
Их легко произносить
Легко написать
А можно спросить - что сделали конкретно Вы для Украины?
И тогда мы сравним
А если мажоры ничего не делают
И вы ничего не делаете
То чем тогда Вы отличаетесь от мажоров?
Я встречала людей состоятельных
Которые помогают фронту и не афишируют это
А также я встречала людей малого достатка
Которые удавятся даже гривну армии перевести
Но как они громко кричат на всех углах о мажорах..
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25.05.2024 14:59 Відповісти
Ти взагалі знаєш чим вони займаються в тилу? Знаєш, як влаштована армія? Чи всі мають сидіти в окопах? Ти в курсі, що таке РАО, звідки береться продовольче забезпечення, що роблять рембати, що таке служба ПММ, що таке стабілізаційний пункт і для чого він? Ні, не знаєш. От сиди і мовчи.
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25.05.2024 19:00 Відповісти
Нічого з нього не "сдєлают", , нема мотивації -не вояк, сьогоне кудись з автоматом і в кращому випадку нікого не пристрелить, або спину відкриє. Якщо маєш квадратну голову нічого писати тупу дурню.
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25.05.2024 14:09 Відповісти
Нє, куди втікаєш? Хочеш зрадити найвеличнішого??

Якщо за 95 квартал голосував, то бери цей кольоровий човник, і рушай вплавь через Дніпро на Кринки!
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25.05.2024 13:35 Відповісти
Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

За даними ДБР, командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.

Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119107958 судовий реєстр
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25.05.2024 13:41 Відповісти
Ну звісно ж, не проти зеленої влади відкривати справу за те що не збудували укріплень і розікрали гроші.
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25.05.2024 14:17 Відповісти
На початку повномаштабного біля воєнкоматів були мільонні черги. А тепер тікають попри смертельний ризик. Може це у законі про мобілізацію щось не так?
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25.05.2024 13:44 Відповісти
Просто війна затягнулася. У цьому прикра реальність.
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25.05.2024 13:49 Відповісти
Зараз там ще більші черги.
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25.05.2024 13:50 Відповісти
Черги з інвалідів, з тих, хто має бронь, з тих хто має відсрочку, з тих хто має трьох і більше дітей, з тих хто доглядає за інвалідами, ітд...
Тобто черги з тих, кого ніколи не ввзьмуть в армію і на фронт.
Решта , туди ні ногою, бо жити хочуть.
Це факт.
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25.05.2024 13:58 Відповісти
Как это может быть фактом, ты упоролся или у всех людей переспросил? Что за дурь в бошке?
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25.05.2024 13:59 Відповісти
В тебе реально проблема.
Ти будучи сам гнидою, думаєш що кругом теж одні гниди. А це далеко не так...
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25.05.2024 14:01 Відповісти
Від гниди чую... яка сховалася за куплену бронь і посилає інших подихати, щоб самому залишитися живим за рахунок інших.
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25.05.2024 14:21 Відповісти
Так ти гнида у 2019-му сходив на вибори по-приколу. Чому не смієшся?
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25.05.2024 14:23 Відповісти
Згоден, справжні патріоти завжди були і є. Але чому влада все робить, щоб їх меньшало і меньшало?
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25.05.2024 13:59 Відповісти
Тому що нашій владі побоку буде тут русня чи Україна, аби красти не заважали...
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25.05.2024 14:03 Відповісти
Вибори? Чи ще поскиглимо?
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25.05.2024 14:18 Відповісти
А проблема не в виборах. Проблема в тих хто обирає.
Зараз накидують на Зеленського що він такий-сякий. Але він точно такий за якого проголосували. Не він причина катастрофи - він її симптом. А катастрофа, вона в головах мудрого наріду - і вона нікуди не ділася. Так що вибори нічого не вирішать...
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25.05.2024 14:28 Відповісти
Пропонуєте поміняти українців на якийсь інший народ? Ну, щоб обирали вдумчєво?
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25.05.2024 14:47 Відповісти
Пропоную не надіятись на золоту рибку, яка вирішить всі проблеми махнувши хвостом.
Одна он намахалась...
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25.05.2024 16:08 Відповісти
Бо тоді справді всі рвалися захистити свою батьківщину і землю. Здавалося, що вся країна буде це робити і перший час було так. Потім виявилося, що ті, хто крав - продовжує красти і відпочивати за кордоном, а той, хто пішов захищати - буде на фронті, доки не привезуть у труні чи інвалідному кріслі. І потім він нікому вже не потрібен

Система бронювання від армії - коли хтось розслабляється, а когось тягнуть силою. Хтось наманікюрений і з гарною борідкою сидить у тилу та перед камерою інтерв'ю роздає, а хтось на з передової не вилазить і за свої гроші техніку ремонтує

І плюс до цього самі цілі - якщо раніше було вибити ворога, то це зробили. Потім почалося від "дійдемо до Криму" до "мирні переговори на наших умовах". Ну а щоб твоя сім'я залишилася без чоловіка і батька, щоб там хтось через місяць посилив свої позиції на переговорах мало кого приваблює
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25.05.2024 14:13 Відповісти
В Морские Котики его, освобождать Крым в одиночку. Это ж целый диверсионный отряд.
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25.05.2024 13:58 Відповісти
Ось це ось на задньому тлі ділянку він не зміг переплисти з матрацом і ластами? Уже стільки про ту Тису говорять, що самому захотілося спробувати, невже так важко
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25.05.2024 14:02 Відповісти
То вже Країна Мрій..? Чи ще поки НІТ ✂️
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25.05.2024 14:06 Відповісти
Угу. Але мріяти про таку країну воліють на відстані або хоча б із можливістю виїзду та бронюванням
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25.05.2024 14:14 Відповісти
Це був засланий розвідник. Тепер всі ухилянти вже знають, що через річку Турунчук не вдасться перепливти.
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25.05.2024 14:19 Відповісти
Щось не те з тією ''країною мрії ім. хрінпіду'' раз так народ звідси драпає
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25.05.2024 14:22 Відповісти
Його дід мабуть на Букринський плацдарм у 43-ому висаджувався...
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25.05.2024 15:20 Відповісти
А нормальный надувной матрас, или спасательный жилет??? Охотно верю, охотно верю в этот бред...)))
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25.05.2024 15:29 Відповісти
нырнул в Одессе, вынырнул в Днестре....
он не виноват, течением вынесло
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25.05.2024 15:34 Відповісти
Я теж на Дністері. Чи й собі купити надувний матрац
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25.05.2024 16:15 Відповісти
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25.05.2024 16:39 Відповісти
 
 