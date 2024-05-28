Антикорупційний суд призначив ексзаступнику керівника ОП Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави

Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 28.07.2024.

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Нагадуємо, НАБУ і САП підозрюють колишнього заступника керівника ОП Андрія Смирнова у незаконному збагаченні. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.