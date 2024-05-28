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Антикорупційний суд призначив ексзаступнику керівника ОП Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави
Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 28.07.2024.
Нагадуємо, НАБУ і САП підозрюють колишнього заступника керівника ОП Андрія Смирнова у незаконному збагаченні. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.
Топ коментарі
+6 Kindrat74
показати весь коментар28.05.2024 20:42
+3 Viden
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+3 Сергей121
показати весь коментар28.05.2024 21:49
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Будь ласка, зачекайте...
це заступник голови офісу *****, президента, ****
не міністра, не голови ОВА, не чиновника якогось
а голови, рук та всього ПРЕЗИДЕНТА,
який нікому, нічого не должен!!!
смірнова привів єрмак, а жрмака, янелох.....
це люди, як казав САМ, яким він повністтю довіряє,
але за призначення та дії їх не відповідає
а матиматика у зелених проста.
воєнком випустив 138 чоловік приблизно по 5к баксів з кожного...
отримав незаконну вигодк в сумі 1 лям гривень!!
от вам і курс долара по зеленськи
700000 баксів=1000000 грн
гривня і сорок копійок за бакс...
або, 675000 баксів у воєнкома будуть віджимати.
будуть віджимати. так що все по плану...
Как 20 мая 2024 года все меняет!
А вы говорите - он все еще президент!
Он - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
Демократия - это сменяемость власти
Это главный постулат демократии
Чтобы демократия не превращалась в ДЕРЬМОкратию
Цікаво, як довго проіснує така держава, в котрій вороги правлять, а захистники сидять в тюрмах?
Був помічником депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерія Карпунцова (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 7 скликання ) і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Денисенка (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8 скликання )https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .
А А. Денисенко від якої партії тоді прийшов і був депутптом у 8 скликанні ВР? Правильно, від бпп.