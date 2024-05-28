Антикоррупционный суд назначил экс-заместителю руководителя ОП Смирнову меру пресечения в размере 10 млн грн залога

Следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде 10 млн грн залога к бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 28.07.2024.

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Напоминаем, НАБУ и САП подозревают бывшего заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова в незаконном обогащении. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.