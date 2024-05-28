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Новости Борьба с коррупцией
2 011 19
САП (2036) Антикоррупционный суд (1177) Офис Президента (1775) Смирнов Андрей (48)

Антикоррупционный суд назначил экс-заместителю руководителя ОП Смирнову меру пресечения в размере 10 млн грн залога

смирнов

Следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде 10 млн грн залога к бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

  • ▫️прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • ▫️не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • ▫️сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • ▫️воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • ▫️сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 28.07.2024.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье "незаконное обогащение". ДОКУМЕНТ

Напоминаем, НАБУ и САП подозревают бывшего заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова в незаконном обогащении. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.
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Топ комментарии
+6
Яке класнюче в нас ЛІВОсуддя! ))) Вкрав 15,7 млн, впіймали, заплатив 10 млн застави і спокійно собі втік із залишком у 5,7 млн ))) Чудова математика, на рівні дитячого садку для розумово неповноцінних! Розцяцьковані дебіли в мантіях...
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28.05.2024 20:42
+3
+ 5, 7 ляма, походу
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28.05.2024 20:46
+3
Цю падлу про-кацапську, фактично ворога України, відпускають під заставу - бо він з шобли ЗЕбуіна, а розвідника ЗАХИСТНИКА України Червінського - вже рік таскають по СІЗО без права застави - во він ПЕРСОНАЛЬНИЙ ворог ЗЕрмака і шобли!
Цікаво, як довго проіснує така держава, в котрій вороги правлять, а захистники сидять в тюрмах?
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28.05.2024 21:49
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Шось слабенько оцінили иого платеспроможність - обіжають
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28.05.2024 20:42 Ответить
Яке класнюче в нас ЛІВОсуддя! ))) Вкрав 15,7 млн, впіймали, заплатив 10 млн застави і спокійно собі втік із залишком у 5,7 млн ))) Чудова математика, на рівні дитячого садку для розумово неповноцінних! Розцяцьковані дебіли в мантіях...
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28.05.2024 20:42 Ответить
а головне в другому
це заступник голови офісу *****, президента, ****
не міністра, не голови ОВА, не чиновника якогось
а голови, рук та всього ПРЕЗИДЕНТА,
який нікому, нічого не должен!!!
смірнова привів єрмак, а жрмака, янелох.....
це люди, як казав САМ, яким він повністтю довіряє,
але за призначення та дії їх не відповідає
а матиматика у зелених проста.
воєнком випустив 138 чоловік приблизно по 5к баксів з кожного...
отримав незаконну вигодк в сумі 1 лям гривень!!
от вам і курс долара по зеленськи
700000 баксів=1000000 грн
гривня і сорок копійок за бакс...
або, 675000 баксів у воєнкома будуть віджимати.
будуть віджимати. так що все по плану...
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28.05.2024 22:33 Ответить
судді у нас же не нелюди - на прокорм лишили. більш нема. все що вкрав
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28.05.2024 22:33 Ответить
Интересное кино
Как 20 мая 2024 года все меняет!
А вы говорите - он все еще президент!
Он - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
Демократия - это сменяемость власти
Это главный постулат демократии
Чтобы демократия не превращалась в ДЕРЬМОкратию
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28.05.2024 20:43 Ответить
+ 5, 7 ляма, походу
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28.05.2024 20:46 Ответить
Ого! Тепер він, мабуть, буде змушений відмовляти собі у морозиві!
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28.05.2024 20:46 Ответить
Ого!
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28.05.2024 20:48 Ответить
Походу, хлопці або вирішили що вони безсмертні або добре бігають...
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28.05.2024 21:13 Ответить
народ делайте выводы- нужно так воровать, чтобы можно было откупиться
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28.05.2024 21:28 Ответить
Тата, а іноді й мами наших ухилянтів від мобілізації так і роблять. Хтось відкупився тут, а когось за кордон переправили ще до повномасштабної. Як відчували з@р@зи.
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28.05.2024 21:49 Ответить
Цю падлу про-кацапську, фактично ворога України, відпускають під заставу - бо він з шобли ЗЕбуіна, а розвідника ЗАХИСТНИКА України Червінського - вже рік таскають по СІЗО без права застави - во він ПЕРСОНАЛЬНИЙ ворог ЗЕрмака і шобли!
Цікаво, як довго проіснує така держава, в котрій вороги правлять, а захистники сидять в тюрмах?
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28.05.2024 21:49 Ответить
Тоб то чувак в прибутку 5,7 ляма?! **** , не ту країну назвали Гондурасом!
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28.05.2024 21:50 Ответить
Зеля себя гов..м окружил и катает его по разным жирным местам. Этот смирнов не хуже и не лучше всех остальных, там вся система такая.
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28.05.2024 21:53 Ответить
ДеньГи, пора уже в килограммах мерять, как в кацапстане! ( или в центнерах!)
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28.05.2024 22:03 Ответить
Ржу не можу, !
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28.05.2024 22:16 Ответить
А що не так з цим Смирновим?

Був помічником депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерія Карпунцова (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 7 скликання ) і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Денисенка (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8 скликання )https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .
А А. Денисенко від якої партії тоді прийшов і був депутптом у 8 скликанні ВР? Правильно, від бпп.
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28.05.2024 22:17 Ответить
а тим часом ДБР повторно затримало екс-воєнкома Одеської області, коли він вийшов з СІЗО під заставу
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28.05.2024 22:49 Ответить
 
 