Шмигаль провів переговори з лідерами ЄС щодо військової підтримки України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та лідери держав Європейського Союзу провели робочу зустріч у Празі та обговорили питання військової підтримки України. Зокрема, чеську артилерійську ініціативу, забезпечення системами ППО та літаками F-16

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

Шмигаль провів широку робочу зустріч із прем’єр-міністрами: Чехії Петром Фіалою, Латвії Евікою Сілінею, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Марком Рютте, а також Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Сторони обговорили низку питань, зокрема:

Чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів

"Перше питання зустрічі - чеська ініціатива щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Необхідно, щоб боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня", - зазначив Шмигаль.

Забезпечення України системами ППО

Прем'єр наголосив перед партнерами, що Україні якнайшвидше потрібно принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація.

"Розраховуємо отримати перші літаки F-16 вже цього літа", - додав він.

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Нарощування виробництва українським ОПК

"Ми зацікавлені у створенні спільних підприємств, у передачі технологій, у будівництві нових підприємств та фінансуванні українських виробництв", - розповів Шмигаль.

Крім того, він подякував Європейському Союзу за створення Ukraine Assistance Fund в межах European Peace Facility.

"Зараз вважаємо необхідним якнайшвидше налагодити механізм, коли наші партнери купуватимуть озброєння для української армії в українських виробників з подальшою компенсацією із цього Фонду", - підкреслив очільник українського уряду.

Серед іншого, співрозмовники обговорили перший Глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії 15 та 16 червня.

"Впевнений, наші сьогоднішні переговори високого рівня дадуть дуже хороші результати для України на полі бою і для досягнення справедливого миру", - резюмував Денис Шмигаль.

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