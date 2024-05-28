Шмигаль провів переговори з лідерами ЄС щодо військової підтримки України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та лідери держав Європейського Союзу провели робочу зустріч у Празі та обговорили питання військової підтримки України. Зокрема, чеську артилерійську ініціативу, забезпечення системами ППО та літаками F-16
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.
Шмигаль провів широку робочу зустріч із прем’єр-міністрами: Чехії Петром Фіалою, Латвії Евікою Сілінею, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Марком Рютте, а також Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Сторони обговорили низку питань, зокрема:
Чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів
"Перше питання зустрічі - чеська ініціатива щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Необхідно, щоб боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня", - зазначив Шмигаль.
Забезпечення України системами ППО
Прем'єр наголосив перед партнерами, що Україні якнайшвидше потрібно принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація.
"Розраховуємо отримати перші літаки F-16 вже цього літа", - додав він.
Нарощування виробництва українським ОПК
"Ми зацікавлені у створенні спільних підприємств, у передачі технологій, у будівництві нових підприємств та фінансуванні українських виробництв", - розповів Шмигаль.
Крім того, він подякував Європейському Союзу за створення Ukraine Assistance Fund в межах European Peace Facility.
"Зараз вважаємо необхідним якнайшвидше налагодити механізм, коли наші партнери купуватимуть озброєння для української армії в українських виробників з подальшою компенсацією із цього Фонду", - підкреслив очільник українського уряду.
Серед іншого, співрозмовники обговорили перший Глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії 15 та 16 червня.
"Впевнений, наші сьогоднішні переговори високого рівня дадуть дуже хороші результати для України на полі бою і для досягнення справедливого миру", - резюмував Денис Шмигаль.
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