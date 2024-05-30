Люксембург внесе п’ять млн євро до артилерійської коаліції для України
Люксембург оголосив про внесок 5 млн євро в артилерійську коаліцію для фінансування потужностей Caesar для України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.
"Люксембург вносить 5 мільйонів євро до артилерійської коаліції для фінансування потужностей Caesar на користь України. Люксембург також рухається до придбання сухопутної техніки Scorpion: Griffon, Jaguar, Serval", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, на початку січня 2024 року у Парижі розпочала роботу нова міжнародна Коаліція артилерії щодо посилення ЗСУ.
Що відомо про САУ Caesar
Caesar - французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.
Перший зразок гаубиці показали лише 1994 року, а вже 2000 року Збройні сили Франції уклали контракт на постачання п'яти таких установок. Перші САУ з цього замовлення були поставлені вже наприкінці 2002 року. Серійне виробництво розпочалося 2007 року.
Тактико-технічні та інші характеристики
- Вага: 18,5 тонн;
- Довжина гармати: 10 метрів;
- Довжина корпусу: 10,5 метра;
- Висота: 3,26 метра;
- Ширина: 2,55 метра;
- Двигун: дизельний;
- Швидкість руху: по шосе - 80 км/год, по пересіченій місцевості - 50 км/год;
- Запас ходу по шосе: 600 км;
- Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1;
- Максимальна швидкострільність: 6 пострілів на хвилину;
- Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6).
Українські військові відмічають маневреність, швидке заняття бойової позиції, швидке приведення до бою САУ Caesar. А також далекобійність та точність.
САУ "Caesar" можна використовувати для знищення:
- артилерійських батарей;
- живої сили ворога.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль