Президент Естонії Каріс підписав закон про конфіскацію на користь України заморожених російських активів

30 травня Президент Естонії Алар Каріс підписав ухвалений парламентом закон, згідно з яким дозволяється використовувати заморожені російські активи для компенсації збитків, завданих Росією Україні під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

"Згідно з цією нормою, як відшкодування збитків може бути передане та використане майно тільки тих, чия причетність до вчинення протиправного діяння або сприяння вчиненню протиправного діяння встановлені", - зазначив Каріс.

Однак очільник Естонії зауважив, що того факту, що активи було заморожено через міжнародні санкції, недостатньо для права розпорядитися майном

Як наголосив Каріс, ухвалений закон потрібно трактувати так, що передача майна стосується тих, хто активно залучений у війну в Україні і порушує закони ведення війни.

"Ми мусимо віднайти ефективні способи гарантувати право жертв агресії на отримання компенсації від винних у завданні збитків", - переконаний президент Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені активи Росії на відновлення України

Які заходи щодо конфіскації заморожених російських активів вживають інші країни?

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. Однак ще потрібно остаточно затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що необхідно якнайшвидше почати використовувати доходи від заморожених активів РФ для військових потреб України.

На закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки спрямують 90% доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру.