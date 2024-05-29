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Боррель (1074) заморожені активи (472)

90% заморожених активів РФ спрямують на зброю для України, - Боррель

боррель

На закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки спрямують 90% доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на пресконференції заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"90% надходжень від заморожених російських активів будуть спрямовані до Європейського фонду миру. Далі їх спрямують на пряме постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання", - заявив він.

За словами Борреля, існує сім правових актів, які мають бути ухвалені для залучання 6,6 млрд євро до фонду. Водночас зробити це не вдається через те, що європейські країни не можуть досягти консенсусу.

"Нам потрібна одноголосність, якої немає вже протягом місяців. Я вчора говорив про це на Раді міністрів із закордонних справ, і ми зробили це сьогодні знову. Є 6,6 млрд євро, які чекають на застосування, а всі інструменти, що необхідні для цього, все ще чекають на ухвалення", – розповів глава євродипломатії.

На думку Борреля, ситуація є "скоріше теоретичною дискусією", оскільки український фонд допомоги обсягом 5 млрд євро, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений серед лідерів ЄС на вищому рівні Європейської ради, а затримки мають реальні наслідки.

"Ці наслідки вимірюються людськими життями, пошкодженою цивільною інфраструктурою та пастками на полі бою в Україні", – пояснив він.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що необхідно якнайшвидше почати використовувати доходи від заморожених активів РФ для військових потреб України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна цьогоріч може отримати 1,7 мільярда євро прибутків з заморожених у Бельгії активів РФ, – Зеленський

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Топ коментарі
+9
В заголовку 90% активів, а по тексту 90% ДОХОДІВ від активів.
Це трохи різні речі....
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29.05.2024 08:44
+7
"На закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки спрямують 90% доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру." Дайте вгадаю: а потім тією зброєю заборонять стріляти по кацапії. Таким чином і вливання в європейську економіку будуть і своєму улюбленому торговому партнеру пуйлу вони "збережуть лице". Ідеальний план, майже всі сторони щасливі.
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29.05.2024 08:44
+3
90% от начисленных процентов , а не от замороженных активов , которые пока трогать не собираются .
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29.05.2024 08:55
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В заголовку 90% активів, а по тексту 90% ДОХОДІВ від активів.
Це трохи різні речі....
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29.05.2024 08:44 Відповісти
і пішла калькуляторня грошей...
а ви спрашуєте звідкі 73% зелених ідіотів? - а от саме з цюда...
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29.05.2024 09:06 Відповісти
і тут очередний пі" дун намалювався.
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29.05.2024 09:28 Відповісти
"На закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки спрямують 90% доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру." Дайте вгадаю: а потім тією зброєю заборонять стріляти по кацапії. Таким чином і вливання в європейську економіку будуть і своєму улюбленому торговому партнеру пуйлу вони "збережуть лице". Ідеальний план, майже всі сторони щасливі.
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29.05.2024 08:44 Відповісти
Всі гроші підуть на війну. А за що ж тоді зруйноване після війни відбудовувати будемо? Кацапи хрін репарації платитимуть.
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29.05.2024 08:47 Відповісти
90% от начисленных процентов , а не от замороженных активов , которые пока трогать не собираются .
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29.05.2024 08:55 Відповісти
щось підказує мені, що їх то ніхто чіпати і не буде.... Хотя це чисто моя суб'єктивна думка
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29.05.2024 08:59 Відповісти
що б, кацапів примусити платити репарації, вони повинні капітулювати. а, цього не станеться ніколи!
бо, буржуям дуже сцикотно.
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29.05.2024 09:00 Відповісти
Це в якому році?
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29.05.2024 08:48 Відповісти
А тим часом у Вірменії відключили перший кацапський канал телебачення. За пропаганду? Та ні, за борги!..
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29.05.2024 08:53 Відповісти
ідея перезріла вже і коли?
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29.05.2024 08:57 Відповісти
а, 10% куди?
миші поїли?
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29.05.2024 08:59 Відповісти
та вам, рідні, все вам!
слюні тільки підберіть і нічого не робіть.
жадібність щє нікого до добра не довела...
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29.05.2024 09:08 Відповісти
Скільки можна пи₴діти і нічого не робити.
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29.05.2024 09:08 Відповісти
Це треба було робити після пів року війни. Надіюсь, карма настигне всіх хто таке творить з так званою "щирою підтримкою України". То вони визнають, що не все надходить, то ще щось. Циніки і тормоза.
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29.05.2024 09:27 Відповісти
"європейський мізер" для України від заморожених рашистських коштів.ці аферисти приховуютьв процентному вимірі, а реально Україні буде пару млрд євро, від пару сотень млрд рашистських активів...
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29.05.2024 10:51 Відповісти
Це старий маразматик. Проаналізуйте, що він патякав останнім часом і що з того вийшло. "Відбуває номер" на гроші платників податків.
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29.05.2024 12:42 Відповісти
 
 