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Боррель (784) замороженные активы (233)

90% замороженных активов РФ направят на оружие для Украины, - Боррель

боррель

На закупку и поставку Украине необходимой военной техники направят 90% доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"90% поступлений от замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира. Далее их направят на прямые поставки Украине необходимого оружия и военного оборудования", - заявил он.

По словам Борреля, существует семь правовых актов, которые должны быть приняты для привлечения 6,6 млрд евро в фонд. В то же время сделать это не удается из-за того, что европейские страны не могут достичь консенсуса.

"Нам нужно единогласие, которого нет уже в течение месяцев. Я вчера говорил об этом на Совете министров по иностранным делам, и мы сделали это сегодня снова. Есть 6,6 млрд евро, которые ждут применения, а все инструменты, необходимые для этого, все еще ждут принятия", - рассказал глава евродипломатии.

По мнению Борреля, ситуация является "скорее теоретической дискуссией", поскольку украинский фонд помощи объемом 5 млрд евро, создаваемый в рамках Европейского фонда мира, был согласован среди лидеров ЕС на высшем уровне Европейского совета, а задержки имеют реальные последствия.

"Эти последствия измеряются человеческими жизнями, поврежденной гражданской инфраструктурой и ловушками на поле боя в Украине", - пояснил он.

Напомним, накануне министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что необходимо как можно быстрее начать использовать доходы от замороженных активов РФ для военных нужд Украины.

Также читайте: Украина нуждается в оружии сейчас, а не в следующем году, - Боррель
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Топ комментарии
+9
В заголовку 90% активів, а по тексту 90% ДОХОДІВ від активів.
Це трохи різні речі....
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29.05.2024 08:44
+7
"На закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки спрямують 90% доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру." Дайте вгадаю: а потім тією зброєю заборонять стріляти по кацапії. Таким чином і вливання в європейську економіку будуть і своєму улюбленому торговому партнеру пуйлу вони "збережуть лице". Ідеальний план, майже всі сторони щасливі.
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29.05.2024 08:44
+3
90% от начисленных процентов , а не от замороженных активов , которые пока трогать не собираются .
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29.05.2024 08:55
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В заголовку 90% активів, а по тексту 90% ДОХОДІВ від активів.
Це трохи різні речі....
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29.05.2024 08:44 Ответить
і пішла калькуляторня грошей...
а ви спрашуєте звідкі 73% зелених ідіотів? - а от саме з цюда...
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29.05.2024 09:06 Ответить
і тут очередний пі" дун намалювався.
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29.05.2024 09:28 Ответить
"На закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки спрямують 90% доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру." Дайте вгадаю: а потім тією зброєю заборонять стріляти по кацапії. Таким чином і вливання в європейську економіку будуть і своєму улюбленому торговому партнеру пуйлу вони "збережуть лице". Ідеальний план, майже всі сторони щасливі.
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29.05.2024 08:44 Ответить
Всі гроші підуть на війну. А за що ж тоді зруйноване після війни відбудовувати будемо? Кацапи хрін репарації платитимуть.
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29.05.2024 08:47 Ответить
90% от начисленных процентов , а не от замороженных активов , которые пока трогать не собираются .
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29.05.2024 08:55 Ответить
щось підказує мені, що їх то ніхто чіпати і не буде.... Хотя це чисто моя суб'єктивна думка
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29.05.2024 08:59 Ответить
що б, кацапів примусити платити репарації, вони повинні капітулювати. а, цього не станеться ніколи!
бо, буржуям дуже сцикотно.
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29.05.2024 09:00 Ответить
Це в якому році?
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29.05.2024 08:48 Ответить
А тим часом у Вірменії відключили перший кацапський канал телебачення. За пропаганду? Та ні, за борги!..
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29.05.2024 08:53 Ответить
ідея перезріла вже і коли?
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29.05.2024 08:57 Ответить
а, 10% куди?
миші поїли?
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29.05.2024 08:59 Ответить
та вам, рідні, все вам!
слюні тільки підберіть і нічого не робіть.
жадібність щє нікого до добра не довела...
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29.05.2024 09:08 Ответить
Скільки можна пи₴діти і нічого не робити.
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29.05.2024 09:08 Ответить
Це треба було робити після пів року війни. Надіюсь, карма настигне всіх хто таке творить з так званою "щирою підтримкою України". То вони визнають, що не все надходить, то ще щось. Циніки і тормоза.
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29.05.2024 09:27 Ответить
"європейський мізер" для України від заморожених рашистських коштів.ці аферисти приховуютьв процентному вимірі, а реально Україні буде пару млрд євро, від пару сотень млрд рашистських активів...
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29.05.2024 10:51 Ответить
Це старий маразматик. Проаналізуйте, що він патякав останнім часом і що з того вийшло. "Відбуває номер" на гроші платників податків.
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29.05.2024 12:42 Ответить
 
 