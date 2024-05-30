Від початку доби відбулося 49 боєзіткнень. Найгарячіше зараз у районі села Новоолександрівка на Донеччині, - Генштаб

Кількість бойових зіткнень від початку доби зросла до 49. Найбільша активність ворога і надалі спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони утримують позиції та жорстко відповідають на спроби загарбників іти вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

На Сумщині противник завдав мінометних обстрілів із території Росії по прикордонних селах Бачівськ та Ободи.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Одну атаку противника відбито. На іншій ділянці наші підрозділи вживають активних заходів вогневого ураження російських загарбників.

Удар ракетою С-300 по Харкову агресор завдав із району населеного пункту Мала Данилівка Бєлгородської області РФ. Ворожі війська били п’ятьма керованими авіабомбами по Вовчанську (із напрямку російської М'ясоєдовки) і трьома КАБами – по Нескучному (з напрямку Ушаковки, РФ).

На Куп’янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Іванівка.

Противник сьогодні активний і на Сіверському напрямку. Тут російські загарбники вже сім разів ходили в атаку. Триває відбиття трьох ворожих штурмів поблизу Роздолівки, ще один бій триває в районі Білогорівки. Українські воїни дають відсіч окупантам, ситуація під контролем.

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Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за сьогодні збільшилася до шести. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового відбиті. Продовжується бій біля Андріївки.

На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак та вже 12 разів намагавсь покращити тактичне положення. Найгарячіша зона на мапі бойових дій – район села Новоолександрівка Донецької області, де на даний час наші воїни відбивають три ворожі штурми. Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Зупинено атаку окупантів у напрямку населеного пункту Прогрес.

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже вісім ворожих атак. Два бойові зіткнення тривають у районі Красногорівки, де росіяни намагаються прорвати наші рубежі оборони.

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Обстановка на Півдні

Також два бої продовжуються біля Урожайного. Загалом на Времівському напрямку ворог сьогодні тричі вдавався до атак.

Три бойові зіткнення тривають на Оріхівському напрямку. Тут підрозділ противника проводить штурм із Мирного на Малі Щербаки. Ще одне місце протистояння – поблизу села Новоандріївка. Ситуація контрольована, росіяни отримують гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень на лівобережних плацдармах зросла до трьох.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додали в Генштабі.

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