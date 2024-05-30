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Новини Відео Війна
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Вуличний бій з окупантами у приватній забудові Вовчанська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою українських воїнів з окупантами у приватній забудові міста Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно бойову роботу бійців штурмового полку "Цунамі". 

"На цьому відео – один із епізодів вуличних боїв у приватному секторі Вовчанська Харківської області. Воїни штурмового полку "Цунамі" бригади "Лють" у найважчих умовах ведуть бій, фактично поодинці виколупуючи із забудов російських окупантів за допомогою гранат та стрілецької зброї", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

бойові дії (3808) Вовчанськ (416)


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Топ коментарі
+30
Слава ЗСУ
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30.05.2024 13:08
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2024 13:19
+12
Героям Слава!
Бережи вас Бог !
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30.05.2024 13:27
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Слава ЗСУ
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30.05.2024 13:08 Відповісти
Здрисни в тундру лапоне...
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30.05.2024 13:45 Відповісти
То МВС.
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30.05.2024 13:57 Відповісти
ПНХ
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30.05.2024 13:27 Відповісти
звдкіля відомо
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30.05.2024 13:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2024 13:19 Відповісти
Що сказали? Поможуть?
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30.05.2024 16:08 Відповісти
Героям Слава!
Бережи вас Бог !
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30.05.2024 13:27 Відповісти
Нікого вигадана химера не вбереже, це те саме, що просити допомоги у стільця.
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30.05.2024 16:09 Відповісти
Поліція виписує штрафи і робить росіянців хорошими. 💀
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30.05.2024 13:45 Відповісти
Нє, ну якщо хенерал Пампушкін проіпал оборону Вовчанська (як писав Бутусов, напрямок прикривали лише прикордонники, ні війск, ані оборонних споруд в місті не було), то комусь доведеться виколупувати кацапів з міста.

Раджу генералу наступу Сирському призначити Пампушкіна командиром штурмової роти у Вовчанськ.
Бо в нас генерали переважно можуть робити суворе іпало перед підлеглими, а ось як вони перед кацапами будуть "позиціонувати" себе...
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30.05.2024 14:31 Відповісти
ЛЮТЬ - це ЖАХ! СЛАВА ВОЇНАМ!
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30.05.2024 14:59 Відповісти
Не відпускати підранка))
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30.05.2024 15:34 Відповісти
*********!
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30.05.2024 16:47 Відповісти
Таке враження, що наших більше.
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30.05.2024 16:26 Відповісти
вуличні бої в забудові це завжди куйово. значні втрати з обох боків. навіть це коротеньке відео у пару хвилин це підтверджує 2:16 наш воїн зазнає контузії від вибуху.
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30.05.2024 19:26 Відповісти
 
 