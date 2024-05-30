Вуличний бій з окупантами у приватній забудові Вовчанська. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою українських воїнів з окупантами у приватній забудові міста Вовчанськ на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно бойову роботу бійців штурмового полку "Цунамі".
"На цьому відео – один із епізодів вуличних боїв у приватному секторі Вовчанська Харківської області. Воїни штурмового полку "Цунамі" бригади "Лють" у найважчих умовах ведуть бій, фактично поодинці виколупуючи із забудов російських окупантів за допомогою гранат та стрілецької зброї", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+30 игор люк
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Раджу генералу наступу Сирському призначити Пампушкіна командиром штурмової роти у Вовчанськ.
Бо в нас генерали переважно можуть робити суворе іпало перед підлеглими, а ось як вони перед кацапами будуть "позиціонувати" себе...