Вуличний бій з окупантами у приватній забудові Вовчанська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою українських воїнів з окупантами у приватній забудові міста Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно бойову роботу бійців штурмового полку "Цунамі".

"На цьому відео – один із епізодів вуличних боїв у приватному секторі Вовчанська Харківської області. Воїни штурмового полку "Цунамі" бригади "Лють" у найважчих умовах ведуть бій, фактично поодинці виколупуючи із забудов російських окупантів за допомогою гранат та стрілецької зброї", - зазначає у коментарі автор публікації.

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