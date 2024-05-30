Уличное сражение с оккупантами в частной застройке Волчанска. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских воинов с оккупантами в частной застройке города Волчанск на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно боевую работу бойцов штурмового полка "Цунами".
"На этом видео - один из эпизодов уличных боев в частном секторе Волчанска Харьковской области. Воины штурмового полка "Цунами" бригады "Ярость" в тяжелых условиях ведут бой, фактически в одиночку выковыривая из застроек российских оккупантов с помощью гранат и стрелкового оружия", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Раджу генералу наступу Сирському призначити Пампушкіна командиром штурмової роти у Вовчанськ.
Бо в нас генерали переважно можуть робити суворе іпало перед підлеглими, а ось як вони перед кацапами будуть "позиціонувати" себе...