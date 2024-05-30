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Новости Видео Война
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Уличное сражение с оккупантами в частной застройке Волчанска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских воинов с оккупантами в частной застройке города Волчанск на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно боевую работу бойцов штурмового полка "Цунами".

"На этом видео - один из эпизодов уличных боев в частном секторе Волчанска Харьковской области. Воины штурмового полка "Цунами" бригады "Ярость" в тяжелых условиях ведут бой, фактически в одиночку выковыривая из застроек российских оккупантов с помощью гранат и стрелкового оружия", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: Эвакуация из Волчанска: полиция почти не заезжает в город, за сутки удалось вывезти более 10 человек

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боевые действия (4131) Волчанск (394)


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Топ комментарии
+30
Слава ЗСУ
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30.05.2024 13:08
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2024 13:19
+12
Героям Слава!
Бережи вас Бог !
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30.05.2024 13:27
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Слава ЗСУ
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30.05.2024 13:08 Ответить
Здрисни в тундру лапоне...
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30.05.2024 13:45 Ответить
То МВС.
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30.05.2024 13:57 Ответить
ПНХ
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30.05.2024 13:27 Ответить
звдкіля відомо
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30.05.2024 13:52 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2024 13:19 Ответить
Що сказали? Поможуть?
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30.05.2024 16:08 Ответить
Героям Слава!
Бережи вас Бог !
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30.05.2024 13:27 Ответить
Нікого вигадана химера не вбереже, це те саме, що просити допомоги у стільця.
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30.05.2024 16:09 Ответить
Поліція виписує штрафи і робить росіянців хорошими. 💀
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30.05.2024 13:45 Ответить
Нє, ну якщо хенерал Пампушкін проіпал оборону Вовчанська (як писав Бутусов, напрямок прикривали лише прикордонники, ні війск, ані оборонних споруд в місті не було), то комусь доведеться виколупувати кацапів з міста.

Раджу генералу наступу Сирському призначити Пампушкіна командиром штурмової роти у Вовчанськ.
Бо в нас генерали переважно можуть робити суворе іпало перед підлеглими, а ось як вони перед кацапами будуть "позиціонувати" себе...
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30.05.2024 14:31 Ответить
ЛЮТЬ - це ЖАХ! СЛАВА ВОЇНАМ!
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30.05.2024 14:59 Ответить
Не відпускати підранка))
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30.05.2024 15:34 Ответить
*********!
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30.05.2024 16:47 Ответить
Таке враження, що наших більше.
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30.05.2024 16:26 Ответить
вуличні бої в забудові це завжди куйово. значні втрати з обох боків. навіть це коротеньке відео у пару хвилин це підтверджує 2:16 наш воїн зазнає контузії від вибуху.
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30.05.2024 19:26 Ответить
 
 