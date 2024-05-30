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Новини Війна
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Україна все ще може перемогти, якщо підтримка НАТО триватиме, - Столтенберг

Столтенберг заявив, що Україна все ще може перемогти у війні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вірить, що Україна може перемогти, але тільки за підтримки країн-членів Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна продовжує хоробро битися, але виклики, які стоять перед нею, стають дедалі більшими й зростають. Україна ще може перемогти, але тільки з тривалою та міцною підтримкою союзників по НАТО", - сказав він перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО.

За словами генсека, завтрашнє неформальне засідання "буде важливим моментом у підготовці майбутнього саміту у Вашингтоні".

"Коли лідери зустрінуться в липні, ми зробимо подальші кроки щодо інвестування в нашу безпеку, в посилення зв'язків з партнерами й підтримку України. На саміті НАТО в липні ми плануємо поставити нашу підтримку на міцнішу основу, включно з більшою роллю НАТО в координуванні допомоги у сфері безпеки й навчанні, як і в багаторічних фінансових зобов'язаннях", - додав Столтенберг.

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Автор: 

НАТО (6440) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+13
У українців один вихід з цієї ситуації - або перемогти або опинитись у Сибиру в концтаборах
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30.05.2024 16:49
+7
Курва,вона переможе в будь-якому випадку.
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30.05.2024 16:43
+6
Україна вже перемогла у цій війні, потрібно тільки більше ресурсів, зброї і всього решти щоб швидше її закінчити!
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30.05.2024 16:49
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Курва,вона переможе в будь-якому випадку.
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30.05.2024 16:43 Відповісти
А шо ж це партнери, які "з нами до кінця" такі песимістичні промови штовхають? Ото вам і хоробре НАТО.....
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30.05.2024 16:48 Відповісти
У українців один вихід з цієї ситуації - або перемогти або опинитись у Сибиру в концтаборах
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30.05.2024 16:49 Відповісти
Україна вже перемогла у цій війні, потрібно тільки більше ресурсів, зброї і всього решти щоб швидше її закінчити!
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30.05.2024 16:49 Відповісти
№22/084216-еп
Провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги.

Автор (ініціатор): Антоняк Юрій Тарасович

Дата оприлюднення: 30 січня 2020

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн.
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30.05.2024 16:53 Відповісти
весь Альянс путлєр зашугав до мокрих штанів, їм головне щоб, не дай Боже, путлєр не узнав що вони чимось допомогли ...країни Балтії сподіваюсь що не дай Боже звами щось трапиться, НАТО зробить щось інше ніж висловить занепокоєння...
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30.05.2024 16:51 Відповісти
а американський ковбой має припинити сцяцця на власні ковбайські чоботи...
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30.05.2024 16:55 Відповісти
апдейт класики маринованого володьки - "майські шашлики зелених слуг". парадоксальна ситуація - "параша не може перемогти, а захід не хоче перемоги з тотальним її розвалом".
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30.05.2024 16:58 Відповісти
Але є країни НАТО, які нам вставляють палиці в коліса. Але ми наполегливо чекаємо, що вони нас у свою родину ще приймуть. Ми так це вирішили, що навіть не спитали у них .Самі собі режисери.
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30.05.2024 17:27 Відповісти
Якась ця НАТа всрата, аж бісить.
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30.05.2024 17:41 Відповісти
Линия обороны / https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець
https://dl-news.defence-line.org/?p=31577 Демократия в натуре.

Ліс стрімко скорочувався. Але дерева
продовжували голосувати за сокиру.
Бо держак дерев'яний,
і вони вважали, що сокира своя.
Маруся Звіробій.

На главном фото - Ермак доходчиво объясняет Джейку Салливану, кто есть самый влиятельный чел в Украине и на планете, кто есть величайший лидор современности, а кто есть лохи и терпилы. И еще, кто, кому, и сколько должен. По жизни.

Вспомним, под каким лозунгом весь Запад встал на защиту Украины от агрессии московии. Лозунг прост: «Защита демократии».

Как бы я не относился к президенту Зеленскому, он был выбран демократически, подавляющим большинством нашего безмозглого народа.

Точно так же, полностью демократически и законно, наш безмозглый народ выбрал себе слуг, тобто партию «Слуга народа», что позволило Зеленскому уже полностью сконцентрировать власть в своих руках.

И Запад встал на защиту священной возможности нашего безмозглого народа делать такие космические глупости - выбирать себе таких президентов, как Зеленский, и таких парламентариев, как слуги. И Запад продолжает помогать Украине, даже несмотря на то, что Зеленский и его парламент своими действиями и бездействием уничтожает этот самый безмозглый народ просто в промышленных масштабах.

Если сложить погибших, инвалидов войны и уехавших от войны, то цифра потерь Украины в людских ресурсах окажется в районе 10 000 000 человек, вполне сравнимо с сталинским геноцидом почти 100 лет назад.

Такова была священная воля безмозглого украинского народа - выбрать себе могильщика и всячески его поддерживать, даже сейчас. Так работает демократия и естественный отбор в природе.

Но Зеленский не был бы Зеленским, если бы и со своей властью не нафакапил. Я не про выборы и не про легитимность Зеленского. Я о том, что Зеленский сам передал свою власть непонятному чуваку, который правит от его имени. И Запад все громче и громче заявляет - в Украине нет демократии, потому что страной правит непонятно кто.

18 мая The Washington Post опубликовала статью «Главный помощник Зеленского манипулирует властью, раздражает критиков и не приносит извинений». Авторы - Siobhán O'Grady, David L. Stern, Isabelle Khurshudyan.

Вот несколько знаковых цитат статьи:

Если главным достижением актера и комика Владимира Зеленского, когда он был избран в 2019 году, было то, что он играл президента на телевидении, то высшей квалификацией всемогущего руководителя его администрации Андрея Ермака было то, что он был другом Зеленского.

Близость Ермака к президенту - и очевидное влияние на него - вызвала шквал обвинений: в том, что он не демократически консолидировал власть в администрации президента; руководил ненужной чисткой высших чиновников, включая главнокомандующего генерала Валерия Залужного; ограничил доступ к Зеленскому; стремился лично контролировать почти каждое важное решение военного времени.

Зеленский будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для подрыва демократии - захвата контроля над СМИ, оттеснения критиков и соперников на второй план и поднятия Ермака, своего неизбранного друга, над профессиональными государственными служащими и дипломатами.

Некоторые из этих обвинений неоспоримы.

В интервью с более чем дюжиной нынешних и бывших украинских чиновников и законодателей, иностранных дипломатов и других людей, которые знают Ермака или работают с ним, даже его сторонники признали, что он обладает необычайно широкими полномочиями в сфере управления и внешних коммуникаций.

Критики говорят, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отстранил Министерство иностранных дел, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, включая Соединенные Штаты - задача, которую, по их мнению, должен решать президент.

Бывший юрист и кинопродюсер Ермак, как и Зеленский, не имел подготовки для управления страной, не говоря уже о стране, предназначенной для уничтожения. И все же это его роль. Когда-то Ермака считали тенью Зеленского, а теперь рассматривают как часть правящего дуэта.

Что означают такие статьи в ведущих медиа США для Украины? Означает формирование общественного мнения, крайне негативного для Украины. И не потому, что кто-то ненавидит нашу страну, и желает ей плохого. А потому что это правда. А нормальные СМИ обязаны доносить до своих граждан правду.

И когда об Украине американский избиратель в своем большинстве сформирует негативное мнение, на это негативное мнение, с лагом по времени, отреагируют американские политики. Независимо от партийной принадлежности.

И тому есть много исторических примеров. Самые известные из них - Вьетнам и Афганистан.

Именно из-за абсолютно негативного отношения избирателей к вьетнамской войне США вывели все свои войска из Вьетнама, обрекая своих бывших союзников Южного Вьетнама на уничтожение.

То же самое с Афганистаном. Когда граждане США окончательно убедились, что афганцы не хотят никакой демократии, а хотят Талибан и шариат, политики вполне ожидаемо оставили Афганистан в покое и вывели все свои силы из страны. А что стало с сторонниками США и противниками талибов, мы могли наблюдать на многочисленных видео.

Наши западные партнеры видят узурпацию власти в Украине группой непонятных особей, которые даже не есть госслужащими. Видят полный контроль этих особей над Парламентом, Кабмином, над правоохранителями и судами. А с недавнего времени и над Армией. Видят безудержное воровство и полную безнаказанность воров.

А СМИ наших западных партнеров начинают об этом говорить и писать. И скоро на то, что пишут и говорят, начнут обращать внимание избиратели. И следом за избирателями - избранные лица.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.
https://dl-news.defence-line.org/?p=31577

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30.05.2024 17:43 Відповісти
Пан столтенберг продовжує гадати на кавовій гущі замість того, аби вгризтися пуйлові у горло усіма натівськими можливостями. От ніяк воно допетрати не в змозі, що пуйло проковтне країни Балтії за тиждень-другий. Мені НАТОвські чинуші часом нагадують ООНівських імпотентів.
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30.05.2024 18:03 Відповісти
"Все ще може", ну з цієї фрази вже все зрозуміло.
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30.05.2024 18:45 Відповісти
Пустопорожнє патякало. Як і боррель (з другом Альцгеймером).
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30.05.2024 22:02 Відповісти
 
 