Украина все еще может победить, если поддержка НАТО будет продолжаться, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг верит, что Украина может победить, но только при поддержке стран-членов Альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина продолжает храбро сражаться, но вызовы, которые стоят перед ней, становятся все больше и больше. Украина еще может победить, но только с длительной и прочной поддержкой союзников по НАТО", - сказал он перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО.
По словам генсека, завтрашнее неформальное заседание "будет важным моментом в подготовке предстоящего саммита в Вашингтоне".
"Когда лидеры встретятся в июле, мы сделаем дальнейшие шаги по инвестированию в нашу безопасность, в усиление связей с партнерами и поддержку Украины. На саммите НАТО в июле мы планируем поставить нашу поддержку на более прочную основу, включая большую роль НАТО в координировании помощи в сфере безопасности и обучении, как и в многолетних финансовых обязательствах", - добавил Столтенберг.
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Провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги.
Автор (ініціатор): Антоняк Юрій Тарасович
Дата оприлюднення: 30 січня 2020
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн.
https://dl-news.defence-line.org/?p=31577 Демократия в натуре.
Ліс стрімко скорочувався. Але дерева
продовжували голосувати за сокиру.
Бо держак дерев'яний,
і вони вважали, що сокира своя.
Маруся Звіробій.
На главном фото - Ермак доходчиво объясняет Джейку Салливану, кто есть самый влиятельный чел в Украине и на планете, кто есть величайший лидор современности, а кто есть лохи и терпилы. И еще, кто, кому, и сколько должен. По жизни.
Вспомним, под каким лозунгом весь Запад встал на защиту Украины от агрессии московии. Лозунг прост: «Защита демократии».
Как бы я не относился к президенту Зеленскому, он был выбран демократически, подавляющим большинством нашего безмозглого народа.
Точно так же, полностью демократически и законно, наш безмозглый народ выбрал себе слуг, тобто партию «Слуга народа», что позволило Зеленскому уже полностью сконцентрировать власть в своих руках.
И Запад встал на защиту священной возможности нашего безмозглого народа делать такие космические глупости - выбирать себе таких президентов, как Зеленский, и таких парламентариев, как слуги. И Запад продолжает помогать Украине, даже несмотря на то, что Зеленский и его парламент своими действиями и бездействием уничтожает этот самый безмозглый народ просто в промышленных масштабах.
Если сложить погибших, инвалидов войны и уехавших от войны, то цифра потерь Украины в людских ресурсах окажется в районе 10 000 000 человек, вполне сравнимо с сталинским геноцидом почти 100 лет назад.
Такова была священная воля безмозглого украинского народа - выбрать себе могильщика и всячески его поддерживать, даже сейчас. Так работает демократия и естественный отбор в природе.
Но Зеленский не был бы Зеленским, если бы и со своей властью не нафакапил. Я не про выборы и не про легитимность Зеленского. Я о том, что Зеленский сам передал свою власть непонятному чуваку, который правит от его имени. И Запад все громче и громче заявляет - в Украине нет демократии, потому что страной правит непонятно кто.
18 мая The Washington Post опубликовала статью «Главный помощник Зеленского манипулирует властью, раздражает критиков и не приносит извинений». Авторы - Siobhán O'Grady, David L. Stern, Isabelle Khurshudyan.
Вот несколько знаковых цитат статьи:
Если главным достижением актера и комика Владимира Зеленского, когда он был избран в 2019 году, было то, что он играл президента на телевидении, то высшей квалификацией всемогущего руководителя его администрации Андрея Ермака было то, что он был другом Зеленского.
Близость Ермака к президенту - и очевидное влияние на него - вызвала шквал обвинений: в том, что он не демократически консолидировал власть в администрации президента; руководил ненужной чисткой высших чиновников, включая главнокомандующего генерала Валерия Залужного; ограничил доступ к Зеленскому; стремился лично контролировать почти каждое важное решение военного времени.
… Зеленский … будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для подрыва демократии - захвата контроля над СМИ, оттеснения критиков и соперников на второй план и поднятия Ермака, своего неизбранного друга, над профессиональными государственными служащими и дипломатами.
Некоторые из этих обвинений неоспоримы.
В интервью с более чем дюжиной нынешних и бывших украинских чиновников и законодателей, иностранных дипломатов и других людей, которые знают Ермака или работают с ним, даже его сторонники признали, что он обладает необычайно широкими полномочиями в сфере управления и внешних коммуникаций.
Критики говорят, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отстранил Министерство иностранных дел, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, включая Соединенные Штаты - задача, которую, по их мнению, должен решать президент.
Бывший юрист и кинопродюсер Ермак, как и Зеленский, не имел подготовки для управления страной, не говоря уже о стране, предназначенной для уничтожения. И все же это его роль. Когда-то Ермака считали тенью Зеленского, а теперь рассматривают как часть правящего дуэта.
Что означают такие статьи в ведущих медиа США для Украины? Означает формирование общественного мнения, крайне негативного для Украины. И не потому, что кто-то ненавидит нашу страну, и желает ей плохого. А потому что это правда. А нормальные СМИ обязаны доносить до своих граждан правду.
И когда об Украине американский избиратель в своем большинстве сформирует негативное мнение, на это негативное мнение, с лагом по времени, отреагируют американские политики. Независимо от партийной принадлежности.
И тому есть много исторических примеров. Самые известные из них - Вьетнам и Афганистан.
Именно из-за абсолютно негативного отношения избирателей к вьетнамской войне США вывели все свои войска из Вьетнама, обрекая своих бывших союзников Южного Вьетнама на уничтожение.
То же самое с Афганистаном. Когда граждане США окончательно убедились, что афганцы не хотят никакой демократии, а хотят Талибан и шариат, политики вполне ожидаемо оставили Афганистан в покое и вывели все свои силы из страны. А что стало с сторонниками США и противниками талибов, мы могли наблюдать на многочисленных видео.
Наши западные партнеры видят узурпацию власти в Украине группой непонятных особей, которые даже не есть госслужащими. Видят полный контроль этих особей над Парламентом, Кабмином, над правоохранителями и судами. А с недавнего времени и над Армией. Видят безудержное воровство и полную безнаказанность воров.
А СМИ наших западных партнеров начинают об этом говорить и писать. И скоро на то, что пишут и говорят, начнут обращать внимание избиратели. И следом за избирателями - избранные лица.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.
https://dl-news.defence-line.org/?p=31577