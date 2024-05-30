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Окупанти скинули авіабомбу на селище Руська Лозова на Харківщині: двох чоловіків травмовано, пошкоджено будинки (оновлено)

Окупанти скинули КАБ на селище Руська Лозова

Удень 30 травня російська армія завдала авіаудару КАБом по Руській Лозовій на Харківщині. Двоє чоловіків дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

"Російські терористи вдарили КАБом по цивільних об'єктах у Руській Лозовій", - написав він.

Як зазначив Задоренко, профільні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що 30 травня орієнтовно о 16:00 ворог завдав авіаудар по с. Руська Лозова. 51-річний чоловік дістав поранення, його госпіталізували. У чоловіка 52 років акубаротравма, медики надали його допомогу на місці. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Нагадаємо, сьогодні від ранку російські окупаційні війська завдали ударів по 4 населених пунктах Харківщини, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема дитина.

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054) КАБ (355)


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але ж над Шопіно збивати не можно, бо літак можн впасти на Бєлгород, а у білогородчан і так https://twitter.com/i/status/1795182147633909910 вже стрес.
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30.05.2024 17:11 Відповісти
Чому ми не збиваємо цих літунів? У нас же вже є чим!
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30.05.2024 17:16 Відповісти
Прострочений Зеленський, не наважується дати наказ, ОСОБИСТО бити московитів… Члєнограй..
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30.05.2024 19:52 Відповісти
 
 