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обстрел (25782) Харьковщина (5576) КАБ (281)

Оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Русская Лозовая на Харьковщине: двое мужчин травмированы, повреждены дома (обновлено)

Окупанти скинули КАБ на селище Руська Лозова

Днем 30 мая российская армия нанесла авиаудар КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине. Двое мужчин получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме руководитель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

"Российские террористы ударили КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой", - написал он.

Как отметил Задоренко, профильные службы работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что 30 мая ориентировочно в 16:00 враг нанес авиаудар по с. Русская Лозовая. 51-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали. У мужчины 52 лет акубаротравмы, медики оказали ему помощь на месте. В населенном пункте повреждены жилые дома.

Напомним, сегодня с утра российские оккупационные войска нанесли удары по 4 населенным пунктам Харьковщины, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе ребенок.
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але ж над Шопіно збивати не можно, бо літак можн впасти на Бєлгород, а у білогородчан і так https://twitter.com/i/status/1795182147633909910 вже стрес.
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30.05.2024 17:11 Ответить
Чому ми не збиваємо цих літунів? У нас же вже є чим!
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30.05.2024 17:16 Ответить
Прострочений Зеленський, не наважується дати наказ, ОСОБИСТО бити московитів… Члєнограй..
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30.05.2024 19:52 Ответить
 
 