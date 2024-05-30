17-річні громадяни, які перебувають за кордоном, не зможуть дистанційно стати на військовий облік, - ЗМІ
Для постановки на військовий облік 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, мають приїхати до України. Зробити це дистанційно неможливо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.
Зазначається, що оновлення даних через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.
"На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня", - цитує видання Міноборони.
Наразі сформувати військово-обліковий документ в електронному вигляді без фізичної постановки на військовий облік у ТЦК неможливо. Встановлення мобільного застосунку Резерв+ і надання даних про свою адресу, email та мобільний телефон не дорівнює постановці на облік.
"Таким чином, якщо чоловіку виповнюється 17 років, і він перебуває за кордоном, він має повернутися до України, де стати на військовий облік", - йдеться в матеріалі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
73% відсотка довб..ів за них проголосувало.🤕
Раби це ненавидять і для них вони звісно "злочинці"
Саме Держава зрадила всіх громадян, розміновуючи Чонгар, мовчазною тихою для громадян про повномасштабне вторгнення. Скільки цивільних загинуло.. Оце і є зрада. А помирати за банківські рахунки панів не всі хочуть
Можливо тільки успадкувати якесь велике майно або тому подібне буде причиною поверненя
(не кажучи про те, що посольства і так перевантажені і чомусь не збираються розширятися).
Закони як в Ізраїлі
Влада як у Північній Кореї