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17-летние граждане, находящиеся за границей, не смогут дистанционно встать на военный учет, - СМИ

Як стати на облік громадянам 17 років

Для постановки на воинский учет 17-летние юноши, которые находятся за рубежом, должны приехать в Украину. Сделать это дистанционно невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что обновление данных через Резерв+ работает только для тех мужчин, которые уже стоят на учете, независимо от того, находятся они в Украине или за рубежом.

"На воинский учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и стать на воинский учет. Сейчас это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует", - цитирует издание Минобороны.

Сейчас сформировать военно-учетный документ в электронном виде без физической постановки на воинский учет в ТЦК невозможно. Установка мобильного приложения Резерв+ и предоставление данных о своем адресе, email и мобильном телефоне не равно постановке на учет.

"Таким образом, если мужчине исполняется 17 лет, и он находится за границей, он должен вернуться в Украину, где стать на воинский учет", - говорится в материале.

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Топ комментарии
+34
Цікаво, вони реально вірять в те, що українські підлітки з ЄС, США, Канади і т.п. поїдуть в Україну аби стати на військовий облік?
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30.05.2024 17:22
+33
Таке враження що ці закони та постанови пишуть сценаристи кварталу.
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30.05.2024 17:27
+17
В такому віці, коли ще все життя попопереду повертатись в Україну?
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30.05.2024 17:21
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Ну да.. пятками сверкает, бросать всё текущее, и ехть стновиться на учёт..
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30.05.2024 17:20 Ответить
В такому віці, коли ще все життя попопереду повертатись в Україну?
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30.05.2024 17:21 Ответить
Цікаво, вони реально вірять в те, що українські підлітки з ЄС, США, Канади і т.п. поїдуть в Україну аби стати на військовий облік?
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30.05.2024 17:22 Ответить
Таке враження що ці закони та постанови пишуть сценаристи кварталу.
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30.05.2024 17:27 Ответить
так воно так і є)
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30.05.2024 17:35 Ответить
У 19 році це спрацювало
73% відсотка довб..ів за них проголосувало.🤕
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30.05.2024 18:33 Ответить
Пора вже знімати рожеві окуляри
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25.06.2024 19:24 Ответить
ЄС - межує з Україною, якщо ти пропустив уроки географії у школі.
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30.05.2024 21:07 Ответить
Мені це відомо, але не зрозумів, це тут до чого? Не будуть підлітки їхати сюди з цивілізованих, демократичних країн аби стати на облік в ТЦК не залежно від того де вони - по сусідству чи за океаном.
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30.05.2024 21:24 Ответить
будуть мати штраф і хай не їдуть
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31.05.2024 01:06 Ответить
Маєш надію на російську пенсію, чи хто тобі її платитиме, якщо нинішні 17-літні тобі на рило хер покладуть і через загрозу штрафу при поверненні - не повернуться? А ще більш вірогідно - при таких ініціативах повиїзжають чоловіки, які сім'ї відправили закордон, і які ліпше в такому випадку з'єднаються з родиною там, а не тут. Хоча - ти не в Україні, міг і **** не відкривати, тебе це ніяким боком не ***.
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03.06.2024 02:00 Ответить
Тупо! Таким чином ми втрачаємо ту молодь у майбутньому. Вони не повернуться хоча б тому, що тут їх чекатиме штраф.
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30.05.2024 17:29 Ответить
Скільки там того штрафу. Сплатять і забудуть. Нє в том дєло.
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30.05.2024 18:50 Ответить
Сам факт, що Батьківщина зустрічає тебе не обіймами, як сина, а штрафом, як злочинця - уе вже відбиває всяке бажання повертатися.
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30.05.2024 18:54 Ответить
А не злочинець?
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30.05.2024 20:37 Ответить
А в чому, вибачте злочин?
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30.05.2024 20:41 Ответить
Ну в тому, що хочуть жити і бути вільними.
Раби це ненавидять і для них вони звісно "злочинці"
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30.05.2024 20:51 Ответить
Ви плутаєте свободу із зрадою
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30.05.2024 23:09 Ответить
Зрада ?)
Саме Держава зрадила всіх громадян, розміновуючи Чонгар, мовчазною тихою для громадян про повномасштабне вторгнення. Скільки цивільних загинуло.. Оце і є зрада. А помирати за банківські рахунки панів не всі хочуть
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31.05.2024 10:30 Ответить
А хто в такому разі захистить дітей, жінок, старих від неадекватного сусіда-наркомана ? Ім готуватися до згвалтувань , повішень, розстрілів та сибірської каторги ?
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31.05.2024 18:44 Ответить
в порушенні, вибачте, закона. Чи маминим квіточкам закон не писаний?
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31.05.2024 01:08 Ответить
Свин, а чого сам не в Україні?
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03.06.2024 02:02 Ответить
Гадаю таких не буде , хлопці побачили як живуть люди , саме громадянське суспільство як інтегроване у владу і т д
Можливо тільки успадкувати якесь велике майно або тому подібне буде причиною поверненя
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30.05.2024 17:29 Ответить
Цю тему ім навязали не в Швеції. Вони приіхали гомофобами у толерантне суспільство.
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30.05.2024 21:24 Ответить
А що, крім відсутності бодай чогось схожого на мозок у тих хто приймає рішення, заважає Міноборони організувати можливість ставати на військовий облік, наприклад, в посольствах?
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30.05.2024 17:29 Ответить
навіщо це міноборони, якщо головна мета всього двіжу - набрати якомога більше людей в армію? ну а решту обкласти штрафами. Облік в посольствах явно протирічить цьому.
(не кажучи про те, що посольства і так перевантажені і чомусь не збираються розширятися).
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30.05.2024 18:02 Ответить
Не хвилюйтеся за них. Вони розширилися. Але не на консулів, а на Не приший кобилі хвіст . Тобто тих, які втекли від мобілізації , але роботи не знають. Як той посол з особливих доручень , що яйця крав разом з Рєзнікавим.
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30.05.2024 18:55 Ответить
17-річних в армію не набереш (принаймні, поки що), та й штрафи змусити заплатити буде непросто. Тому фактично це призведе лише до того, що тепер і юнаки стануть шукати можливості не повертатися до України.
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30.05.2024 19:26 Ответить
А хто їм видасть паспорт, якщо не Україна? Для отримання громадянства іншої держави потрібно роки проживання, а не просто хотєлка.
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30.05.2024 21:17 Ответить
Країна, де вони знаходяться. Це старі бздуни нікому не всралися, а 17-річна здорова молодь, та ще й не з Африки чи Чуркістану - в Європі всім потрібна. Ну звісно - всім, окрім України, в нас гадають, що казка, в якій бабло тече з Америки і Європи - ніколи не скінчиться.
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03.06.2024 02:07 Ответить
Головне постанову створити. А там хоч шо!! Шмигаль
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30.05.2024 17:34 Ответить
Мають приїхати і вже не виїхати? І багато таких приїде?
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30.05.2024 17:35 Ответить
У 17 років ще випускають
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30.05.2024 18:34 Ответить
Ви би ризикнули?
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30.05.2024 19:49 Ответить
чому ні?
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31.05.2024 01:09 Ответить
Вперед і з піснею. Розкажете як зʼїздили
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31.05.2024 01:10 Ответить
Офіційно не випускають 18-річних, а насправді не випускають 17-річних.
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30.05.2024 17:44 Ответить
два запорізьких хлопчика з-під дерева у ґдині точно не вже облік не стануть...
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30.05.2024 17:48 Ответить
они не билі раждени для вайни
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31.05.2024 01:10 Ответить
Не приідуть - хіба якиись відчаидух
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30.05.2024 17:48 Ответить
Ціни як у Європі
Закони як в Ізраїлі
Влада як у Північній Кореї
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30.05.2024 18:01 Ответить
Зато поржалі у 2019-му
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30.05.2024 21:18 Ответить
після закінчення війни, тебе депортують з Британії. Інфа 100%
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30.05.2024 21:19 Ответить
не страшно. Будуть платити штрафи. Гроші нам також потрібні
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31.05.2024 01:11 Ответить
Дурень думкою багатіє....шо тут ще скажеш...
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30.05.2024 18:23 Ответить
Через 60 діб, журналісти які матимуть доступ до бази Резерв+ зможуть зробити топовий контент. Як синки стефанчуків, клименко, веніславського, умєрова та ін топ посадовців у державі оновили свої дані у тцк знаходячись закордоном🤣🤣🤣
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30.05.2024 21:34 Ответить
Дякуємо за роз"яснення. Підкажіть, будь ласка, адресу ТЦК і СП для тих, хто нині має місце реєстрації в Монако, Лондоні, Дубаї та Відні. А то їхати в Донецьк, де значиться попереднє місце реєстрації, дещо складнувато
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31.05.2024 01:05 Ответить
От же в цих тцк уйобки.
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03.06.2024 01:53 Ответить
І що приїдуть стануть на облік, а потім їх випустять попри заборонений виїзд?
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25.06.2024 19:28 Ответить
 
 