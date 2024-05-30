17-летние граждане, находящиеся за границей, не смогут дистанционно встать на военный учет, - СМИ

Для постановки на воинский учет 17-летние юноши, которые находятся за рубежом, должны приехать в Украину. Сделать это дистанционно невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что обновление данных через Резерв+ работает только для тех мужчин, которые уже стоят на учете, независимо от того, находятся они в Украине или за рубежом.

"На воинский учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и стать на воинский учет. Сейчас это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует", - цитирует издание Минобороны.

Сейчас сформировать военно-учетный документ в электронном виде без физической постановки на воинский учет в ТЦК невозможно. Установка мобильного приложения Резерв+ и предоставление данных о своем адресе, email и мобильном телефоне не равно постановке на учет.

"Таким образом, если мужчине исполняется 17 лет, и он находится за границей, он должен вернуться в Украину, где стать на воинский учет", - говорится в материале.

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