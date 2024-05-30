Зеленський подякував Литві за приєднання до коаліції щодо підтримки ППО України: Внесок Вільнюса для нас дуже цінний
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Литві за її рішення приєднатися до коаліції щодо підтримки ППО України та намір передати нашій державі мобільні радари повітряного спостереження.
Про це український лідер написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очільник Української держави зазначив, що внесок Литви у посилення протиповітряної оборони України є дуже цінним.
"Внесок Литви для нас дуже цінний. Швидке посилення протиповітряної оборони України є ключовим для протидії російській агресії, захисту нашого народу та оборони наших позицій на передовій", - йдеться у заяві українського лідера.
Зеленський також подякував Литві за те, що вона продовжує залишатися надійним союзником України.
"Я вдячний Литві за те, що вона допомагає нам досягти цих цілей і залишається надійним союзником України", - підкреслив президент.
Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що його країна приєднається до коаліції щодо підтримки України. Вищезгадану коаліцію очолюють Німеччина, Франція та США.
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Скільки генералів вже відчули її ... на собі. Порахуємо? Залужний, Шаптала, Забродський, Наєв (усі Герої України), Мойсюк, Сирський, Тарнавський… і так далі. Майже весь вищий керівний склад війська. На що в першу, а також і в пʼяту та десятку чергу, бʼє така потужна та системна інформаційна навала? Ну?! Впевнений, що ви вже знаєте відповідь?… ПРАААААВИЛЬНО! На довіру солдатів та сержантів до свого командування. Бо від «ах який потужний та фаховий генерал Сирський», до «та він такий же як і усі», пройшли лічені місяці.
Особисто я бачу, як через прізвища вже непопулярних генералів, в армійські ряди системно вбивають клин. Чому? На це питання, знайдіть відповідь самі. Впевнений, швидко впораєтесь…
p.s. На фото, та сама депутатка. Фото на її сторінці оприлюднено 03 червня 2023 року. (За лічені дні до початку того самого контрнаступу). Підпис під фото «Південь. УР-77. Заряджені». Тобто мова йде не про одну установку. Хто не в курсі, повідомлю. УР-77, це самохідна машина, призначена для розмінування, тобто створювати проходи в протитанкових мінних загородженнях. Напевне це фото, за декілька днів до початку контрнаступу на півдні, Марʼяну примусив зробити Валерій Залужний. Ну або Сергій Шаптала. Інших варіантів не бачу..
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За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесли заставу у розмірі 10 млн грн. Про це ввечері у середу, 29 травня, повідомили низка українських ЗМІ.
Зокрема, як нагадує «https://hromadske.ua/polityka/224977-za-ekszastupnyka-yermaka-andriia-smyrnova-vnesly-10-mln-hryven-zastavy Громадське », запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави ВАКС призначив Смирнову 28 травня. Суд постановив, що кошти мають внести не пізніше ніж через п'ять днів з дня обрання запобіжного заходу.
Сам Смирнов заявляв, що оскаржуватиме це рішення суду. Про те вже сьогодні речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі «https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/29/7458257/ Українські правді » повідомила, що сьогодні, 29 травня, суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС.