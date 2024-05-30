Зеленський подякував Литві за приєднання до коаліції щодо підтримки ППО України: Внесок Вільнюса для нас дуже цінний

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Литві за її рішення приєднатися до коаліції щодо підтримки ППО України та намір передати нашій державі мобільні радари повітряного спостереження.

Про це український лідер написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник Української держави зазначив, що внесок Литви у посилення протиповітряної оборони України є дуже цінним.

"Внесок Литви для нас дуже цінний. Швидке посилення протиповітряної оборони України є ключовим для протидії російській агресії, захисту нашого народу та оборони наших позицій на передовій", - йдеться у заяві українського лідера.

Зеленський також подякував Литві за те, що вона продовжує залишатися надійним союзником України.

"Я вдячний Литві за те, що вона допомагає нам досягти цих цілей і залишається надійним союзником України", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що його країна приєднається до коаліції щодо підтримки України. Вищезгадану коаліцію очолюють Німеччина, Франція та США.

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