Зеленский поблагодарил Литву за присоединение к коалиции по поддержке ПВО Украины: Вклад Вильнюса для нас очень ценен

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Литве за ее решение присоединиться к коалиции по поддержке ПВО Украины и намерение передать нашему государству мобильные радары воздушного наблюдения.

Об этом украинский лидер написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства отметил, что вклад Литвы в усиление противовоздушной обороны Украины является очень ценным.

"Вклад Литвы для нас очень ценен. Быстрое усиление противовоздушной обороны Украины является ключевым для противодействия российской агрессии, защиты нашего народа и обороны наших позиций на передовой", - говорится в заявлении украинского лидера.

Зеленский также поблагодарил Литву за то, что она продолжает оставаться надежным союзником Украины.

"Я благодарен Литве за то, что она помогает нам достичь этих целей и остается надежным союзником Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, что в четверг, 30 мая, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна присоединится к коалиции по поддержке Украины. Вышеупомянутую коалицию возглавляют Германия, Франция и США.

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