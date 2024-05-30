Зеленский поблагодарил Литву за присоединение к коалиции по поддержке ПВО Украины: Вклад Вильнюса для нас очень ценен
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Литве за ее решение присоединиться к коалиции по поддержке ПВО Украины и намерение передать нашему государству мобильные радары воздушного наблюдения.
Об этом украинский лидер написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Украинского государства отметил, что вклад Литвы в усиление противовоздушной обороны Украины является очень ценным.
"Вклад Литвы для нас очень ценен. Быстрое усиление противовоздушной обороны Украины является ключевым для противодействия российской агрессии, защиты нашего народа и обороны наших позиций на передовой", - говорится в заявлении украинского лидера.
Зеленский также поблагодарил Литву за то, что она продолжает оставаться надежным союзником Украины.
"Я благодарен Литве за то, что она помогает нам достичь этих целей и остается надежным союзником Украины", - подчеркнул президент.
Напомним, что в четверг, 30 мая, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна присоединится к коалиции по поддержке Украины. Вышеупомянутую коалицию возглавляют Германия, Франция и США.
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Скільки генералів вже відчули її ... на собі. Порахуємо? Залужний, Шаптала, Забродський, Наєв (усі Герої України), Мойсюк, Сирський, Тарнавський… і так далі. Майже весь вищий керівний склад війська. На що в першу, а також і в пʼяту та десятку чергу, бʼє така потужна та системна інформаційна навала? Ну?! Впевнений, що ви вже знаєте відповідь?… ПРАААААВИЛЬНО! На довіру солдатів та сержантів до свого командування. Бо від «ах який потужний та фаховий генерал Сирський», до «та він такий же як і усі», пройшли лічені місяці.
Особисто я бачу, як через прізвища вже непопулярних генералів, в армійські ряди системно вбивають клин. Чому? На це питання, знайдіть відповідь самі. Впевнений, швидко впораєтесь…
p.s. На фото, та сама депутатка. Фото на її сторінці оприлюднено 03 червня 2023 року. (За лічені дні до початку того самого контрнаступу). Підпис під фото «Південь. УР-77. Заряджені». Тобто мова йде не про одну установку. Хто не в курсі, повідомлю. УР-77, це самохідна машина, призначена для розмінування, тобто створювати проходи в протитанкових мінних загородженнях. Напевне це фото, за декілька днів до початку контрнаступу на півдні, Марʼяну примусив зробити Валерій Залужний. Ну або Сергій Шаптала. Інших варіантів не бачу..
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За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесли заставу у розмірі 10 млн грн. Про це ввечері у середу, 29 травня, повідомили низка українських ЗМІ.
Зокрема, як нагадує «https://hromadske.ua/polityka/224977-za-ekszastupnyka-yermaka-andriia-smyrnova-vnesly-10-mln-hryven-zastavy Громадське », запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави ВАКС призначив Смирнову 28 травня. Суд постановив, що кошти мають внести не пізніше ніж через п'ять днів з дня обрання запобіжного заходу.
Сам Смирнов заявляв, що оскаржуватиме це рішення суду. Про те вже сьогодні речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі «https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/29/7458257/ Українські правді » повідомила, що сьогодні, 29 травня, суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС.