Перший транш від заморожених активів РФ надійде Києву упродовж літа 2024 року, - спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій О’Салліван

Вже влітку 2024 року Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів. Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

"Ми говоримо про літо. Я не хотів би обіцяти, коли саме гроші надійдуть на рахунок, але рішення будуть прийняті в найближчі кілька тижнів, а виплату буде зроблено згодом", - сказав він, відповідаючи на запитання про перший транш.

О'Салліван зазначив, що минулого тижня ЄС схвалив передачу доходів від заморожених активів РФ Україні.

"Що ще належить вирішити, то це точний механізм, юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші будуть переведені, і ми сподіваємося, що рішення буде прийнято в найближчі кілька тижнів", - додав він.

О'Салліван припустив, що у короткостроковій перспективі, ймовірно, буде транш для військових закупівель. Та додав, що заморожені активи РФ так чи інакше вони будуть використані для України.

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За його словами, якщо на рівні G7 буде вирішено, що краще використовуватиме ці активи для отримання більшої кількості грошей через надання кредиту, то це рішення може бути прийняте пізніше.

"Тому у червні у G7 відбудуться подальші обговорення. Це трохи складна дискусія, але цей варіант дій активно розглядається", - повідомив О'Салліван.

Нагадаємо, днями високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки спрямують 90% доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру.