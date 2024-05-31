Первый транш от замороженных активов РФ поступит Киеву в течение лета 2024 года, - спецпредставитель Евросоюза по санкциям О’Салливан

Уже летом 2024 года Украина получит первые деньги от замороженных российских активов. Евросоюз одобрил использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

"Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель, а выплата будет сделана позже", - сказал он, отвечая на вопрос о первом транше.

О'Салливан отметил, что на прошлой неделе ЕС одобрил передачу доходов от замороженных активов РФ Украине.

"Что еще предстоит решить, то это точный механизм, юридический механизм, с помощью которого эти деньги будут переведены, и мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель", - добавил он.

О'Салливан предположил, что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок. И добавил, что замороженные активы РФ так или иначе они будут использованы для Украины.

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По его словам, если на уровне G7 будет решено, что лучше будет использовать эти активы для получения большего количества денег через предоставление кредита, то это решение может быть принято позже.

"Поэтому в июне в G7 состоятся дальнейшие обсуждения. Это немного сложная дискуссия, но этот вариант действий активно рассматривается", - сообщил О'Салливан.

Напомним, на днях высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что на закупку и поставку Украине необходимой военной техники направят 90% доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира.