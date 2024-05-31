Окупанти планують вилучити понад 950 земельних ділянок у Криму на потреби Міноборони РФ, - Центр нацспротиву

У Криму окупанти відбирають землю для потреб російської армії. Такий наказ видало Міністерство оборони РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Понад 950 земельних ділянок у тимчасово окупованому Криму планують вилучити на потреби терористичної армії Кремля. Такий наказ видало Міністерство нападу РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, вилучення ділянок відбудеться без попереднього викупу земель у їхніх власників. Окупаційна влада виправдовує свої дії "воєнними станом".

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"А ще введено в дію наказ про режимні об’єкти, до яких входить більша частина земель Севастополя. Жодне право власності на землю чи нерухомість, навіть якщо воно оформлено відповідно до законодавства РФ, у такому випадку не має юридичної сили.

Від початку окупації українських земель ворог чинить терор щодо цивільного населення. До прикладу, окупанти вимагають від селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до нового законодавства. В іншому випадку погрожують "націоналізувати" ділянки", - додали в Центрі.

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