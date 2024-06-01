Завтра відключення світла планують застосовувати ввечері та вночі, - Укренерго
У неділю, 2 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
За інформацією Укренерго, відключення можуть застосовувати щодо промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.
У зазначені години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.
Топ коментарі
+7 andi Mir
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+5 George Dydyrko
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+3 Валерій Кваша
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з 1:00 до 5:00 ??? Ну так, якраз в цей час найбільше споживання. Що за маячня? Вони вночі відключають, щоб те що згенерується продати за кордон? Хто шаре, бо я іншої відповіді не можу вигадати
Якщо в кращі часи їх доля не перевищувала 5% у загальній генерації, то зараз досягає близько 10%.
Ну і імпорт електрики також, а вона недешева, тож вночі можно зекономити на цьому.
Потужний хід з вашого боку!
А за свої слова про "Свідка сватів" відповісти готові?
Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.