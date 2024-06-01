УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4103 відвідувача онлайн
Новини
2 656 20

Завтра відключення світла планують застосовувати ввечері та вночі, - Укренерго

Відключення світла

У неділю, 2 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією Укренерго, відключення можуть застосовувати щодо промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відключення електроенергії можуть повернутися на вихідних, – "Укренерго" (оновлено)

У зазначені години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.

Укренерго про відключення світла 2 червня

Автор: 

Укренерго (2693) відключення світла (1087)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Ну ввечері ще можна повірити , але
з 1:00 до 5:00 ??? Ну так, якраз в цей час найбільше споживання. Що за маячня? Вони вночі відключають, щоб те що згенерується продати за кордон? Хто шаре, бо я іншої відповіді не можу вигадати
показати весь коментар
01.06.2024 20:50
+5
Дресування населення - щоб проковтнули незаконне підвищення тарифів на світло.
Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.
показати весь коментар
01.06.2024 21:26
+3
То може до 10гривень підняти щоб не вимикали?
показати весь коментар
01.06.2024 20:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То може до 10гривень підняти щоб не вимикали?
показати весь коментар
01.06.2024 20:33 Відповісти
До 20 краще.
показати весь коментар
01.06.2024 22:32 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2024 20:38 Відповісти
Ну ввечері ще можна повірити , але
з 1:00 до 5:00 ??? Ну так, якраз в цей час найбільше споживання. Що за маячня? Вони вночі відключають, щоб те що згенерується продати за кордон? Хто шаре, бо я іншої відповіді не можу вигадати
показати весь коментар
01.06.2024 20:50 Відповісти
Так перетекание всегда было. Это не секрет. Раньше с кацапами и Белорусью, ща с Европой. Вы не в курсе? Может знаете как накопить её (электроэнергию) ночью, шоб подать днем
показати весь коментар
01.06.2024 21:01 Відповісти
ГАЕС - правда їх мало будували по світі але спосіб є .
показати весь коментар
01.06.2024 21:32 Відповісти
Так я не знав якого буя вночі відключати електроенергію, так само як і мільйони українців на яких давно зєрьмаки поклали болт і взагалі не пояснюють свої рішення.
показати весь коментар
01.06.2024 23:08 Відповісти
Вдень виручають сонячні електростанції.

Якщо в кращі часи їх доля не перевищувала 5% у загальній генерації, то зараз досягає близько 10%.

Ну і імпорт електрики також, а вона недешева, тож вночі можно зекономити на цьому.
показати весь коментар
01.06.2024 22:50 Відповісти
Слово "ZEкономити" вже якось набуває інших значень.
показати весь коментар
01.06.2024 23:06 Відповісти
Я не знаю, что там у Вас в голові діється, і які асоціації у Вас пов'язані зі словом "Зекономити", і чому Ви це слово пишете із загальновизнаним символом рашистської агресії, але маю думку, що діється там таки якась фігня.
показати весь коментар
01.06.2024 23:30 Відповісти
Ну я прочитав коментарі і зрозумів чому не зрозумілі асоціації. Видно свідків сватів вже неможливо вилікувати, тільки присипляти ,бо на фронт вас не відправляють.
показати весь коментар
02.06.2024 02:57 Відповісти
А-а-а, то саме тому ви користуєтесь рашистськими символами?

Потужний хід з вашого боку!

А за свої слова про "Свідка сватів" відповісти готові?
показати весь коментар
02.06.2024 10:45 Відповісти
Ахмедов астанавись
показати весь коментар
01.06.2024 20:54 Відповісти
Русні це скажіть!
показати весь коментар
01.06.2024 22:51 Відповісти
Вже приблизно з 23:30 світло рідко де побачиш, а о 01:00 світить в одному-трьох вікнах на всю багатоповерхівку, тобто, споживання мізерне, адже малоймовірно, що люди сплять з працюючими пралками та прасками та електродуховками чи користуються цими приладами в суцільній темряві. Про яке споживання в 00:00-05:00 населенням може взагалі йти мова? Який ідіот має в це повірити? Якщо вже зараз не можуть впоратися з таким мізерним навантаженням, то враховуючи майбутні обстріли все йде до того, що світла взагалі не буде в осінньо-зимовий період. Можливо, варто попередити людей, аби виїхали та вивезли дітей якщо мають таку можливість?
показати весь коментар
01.06.2024 21:14 Відповісти
Дресування населення - щоб проковтнули незаконне підвищення тарифів на світло.
Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.
показати весь коментар
01.06.2024 21:26 Відповісти
з вашими цінами світло можна взагалі не включати...
показати весь коментар
01.06.2024 21:44 Відповісти
Потрібно петицію подати, щоб під час вечірнього звернення найвеличнішого світло не вимикали.
показати весь коментар
01.06.2024 22:22 Відповісти
А для чого відключати вночі світло? це так критично?
показати весь коментар
02.06.2024 00:18 Відповісти
 
 