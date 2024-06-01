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Укрэнерго (640) отключение света (397)

Завтра отключение света планируют применять вечером и ночью, - "Укрэнерго"

Відключення світла

В воскресенье, 2 июня, отключения электроэнергии могут применять с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

По информации "Укрэнерго", отключения могут применять в отношении промышленных и бытовых потребителей с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00.

Читайте также: Летом возрастет риск более частого применения графиков отключений, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

В указанные часы установлены лимиты потребления, в случае превышения которых будут применять отключение света.

Укренерго про відключення світла 2 червня
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Топ комментарии
+7
Ну ввечері ще можна повірити , але
з 1:00 до 5:00 ??? Ну так, якраз в цей час найбільше споживання. Що за маячня? Вони вночі відключають, щоб те що згенерується продати за кордон? Хто шаре, бо я іншої відповіді не можу вигадати
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01.06.2024 20:50
+5
Дресування населення - щоб проковтнули незаконне підвищення тарифів на світло.
Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.
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01.06.2024 21:26
+3
То може до 10гривень підняти щоб не вимикали?
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01.06.2024 20:33
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То може до 10гривень підняти щоб не вимикали?
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01.06.2024 20:33 Ответить
До 20 краще.
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01.06.2024 22:32 Ответить
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01.06.2024 20:38 Ответить
Ну ввечері ще можна повірити , але
з 1:00 до 5:00 ??? Ну так, якраз в цей час найбільше споживання. Що за маячня? Вони вночі відключають, щоб те що згенерується продати за кордон? Хто шаре, бо я іншої відповіді не можу вигадати
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01.06.2024 20:50 Ответить
Так перетекание всегда было. Это не секрет. Раньше с кацапами и Белорусью, ща с Европой. Вы не в курсе? Может знаете как накопить её (электроэнергию) ночью, шоб подать днем
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01.06.2024 21:01 Ответить
ГАЕС - правда їх мало будували по світі але спосіб є .
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01.06.2024 21:32 Ответить
Так я не знав якого буя вночі відключати електроенергію, так само як і мільйони українців на яких давно зєрьмаки поклали болт і взагалі не пояснюють свої рішення.
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01.06.2024 23:08 Ответить
Вдень виручають сонячні електростанції.

Якщо в кращі часи їх доля не перевищувала 5% у загальній генерації, то зараз досягає близько 10%.

Ну і імпорт електрики також, а вона недешева, тож вночі можно зекономити на цьому.
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01.06.2024 22:50 Ответить
Слово "ZEкономити" вже якось набуває інших значень.
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01.06.2024 23:06 Ответить
Я не знаю, что там у Вас в голові діється, і які асоціації у Вас пов'язані зі словом "Зекономити", і чому Ви це слово пишете із загальновизнаним символом рашистської агресії, але маю думку, що діється там таки якась фігня.
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01.06.2024 23:30 Ответить
Ну я прочитав коментарі і зрозумів чому не зрозумілі асоціації. Видно свідків сватів вже неможливо вилікувати, тільки присипляти ,бо на фронт вас не відправляють.
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02.06.2024 02:57 Ответить
А-а-а, то саме тому ви користуєтесь рашистськими символами?

Потужний хід з вашого боку!

А за свої слова про "Свідка сватів" відповісти готові?
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02.06.2024 10:45 Ответить
Ахмедов астанавись
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01.06.2024 20:54 Ответить
Русні це скажіть!
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01.06.2024 22:51 Ответить
Вже приблизно з 23:30 світло рідко де побачиш, а о 01:00 світить в одному-трьох вікнах на всю багатоповерхівку, тобто, споживання мізерне, адже малоймовірно, що люди сплять з працюючими пралками та прасками та електродуховками чи користуються цими приладами в суцільній темряві. Про яке споживання в 00:00-05:00 населенням може взагалі йти мова? Який ідіот має в це повірити? Якщо вже зараз не можуть впоратися з таким мізерним навантаженням, то враховуючи майбутні обстріли все йде до того, що світла взагалі не буде в осінньо-зимовий період. Можливо, варто попередити людей, аби виїхали та вивезли дітей якщо мають таку можливість?
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01.06.2024 21:14 Ответить
Дресування населення - щоб проковтнули незаконне підвищення тарифів на світло.
Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.
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01.06.2024 21:26 Ответить
з вашими цінами світло можна взагалі не включати...
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01.06.2024 21:44 Ответить
Потрібно петицію подати, щоб під час вечірнього звернення найвеличнішого світло не вимикали.
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01.06.2024 22:22 Ответить
А для чого відключати вночі світло? це так критично?
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02.06.2024 00:18 Ответить
 
 