У Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК

Екстрені відключення світла запроваджуються 2 червня 2024 року у Києві, Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому, за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі невідомо.

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