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ДТЕК (1947) Укренерго (2579) відключення світла (1021)

У Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК

Екстрені відключення світла

Екстрені відключення світла запроваджуються 2 червня 2024 року у Києві, Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому, за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра відключення світла планують застосовувати ввечері та вночі, - Укренерго

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Вам по 4.32 таки мало ..
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02.06.2024 09:50 Відповісти
Треба всю українську атомну енергію продавати у Західну Європу.
А звідти купувати стільки, скільки нам необхідно.
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02.06.2024 09:53 Відповісти
Пропускна спроможність ліній з Європи - максимум 15% від потреби України.
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02.06.2024 10:08 Відповісти
Тоді жити на атомній енергетиці, а з Європи докупати пікові перевантаження.
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02.06.2024 10:12 Відповісти
Подивись як розміщені ці станції. Запоріжська тільки споживає це баласт для енергосистеми зараз, Чорнобильська звісно не працює. А доставляти на лівий берег та захід буде втрата енергії. Особливо Полтавська, Черкаська, Сумська, Харківська та Донецька. Якщо Полтавська та Черкаська забезпечиувались від гідроелектростанцій то їх кацапи пошкодили, Дніпропетровську теж...
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02.06.2024 10:38 Відповісти
Вот вам и диджитализацие и е-приложения. Отрубят свет и все ваши е-документы ето пшик. И без бумажки ты какашка. А как же те кто накупил електромобилей по льготным ценам благодаря власти?
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02.06.2024 09:55 Відповісти
К электромобилю придётся докупить оглоблю и лошадь.
И овса.
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02.06.2024 10:10 Відповісти
Держать лошадь сейчас очень дорогое удовольствие. Вы видели цены на сено и на овес? Так что на лошадях только олигархи смогут ездить. А бедняки скорее будет вот так:
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02.06.2024 10:31 Відповісти
 
 