В Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света, - ДТЭК
Экстренные отключения света вводятся 2 июня 2024 года в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов рф продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго", применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.
Больше информации пока не известно.
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А звідти купувати стільки, скільки нам необхідно.
И овса.