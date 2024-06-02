В Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света, - ДТЭК

Экстренные отключения света вводятся 2 июня 2024 года в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов рф продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго", применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Больше информации пока не известно.

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