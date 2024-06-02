РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10169 посетителей онлайн
Новости
3 260 8
ДТЭК (501) Укрэнерго (640) отключение света (397)

В Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света, - ДТЭК

Екстрені відключення світла

Экстренные отключения света вводятся 2 июня 2024 года в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов рф продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго", применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Больше информации пока не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра отключение света планируют применять вечером и ночью, - Укрэнерго
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вам по 4.32 таки мало ..
показать весь комментарий
02.06.2024 09:50 Ответить
Треба всю українську атомну енергію продавати у Західну Європу.
А звідти купувати стільки, скільки нам необхідно.
показать весь комментарий
02.06.2024 09:53 Ответить
Пропускна спроможність ліній з Європи - максимум 15% від потреби України.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:08 Ответить
Тоді жити на атомній енергетиці, а з Європи докупати пікові перевантаження.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:12 Ответить
Подивись як розміщені ці станції. Запоріжська тільки споживає це баласт для енергосистеми зараз, Чорнобильська звісно не працює. А доставляти на лівий берег та захід буде втрата енергії. Особливо Полтавська, Черкаська, Сумська, Харківська та Донецька. Якщо Полтавська та Черкаська забезпечиувались від гідроелектростанцій то їх кацапи пошкодили, Дніпропетровську теж...
показать весь комментарий
02.06.2024 10:38 Ответить
Вот вам и диджитализацие и е-приложения. Отрубят свет и все ваши е-документы ето пшик. И без бумажки ты какашка. А как же те кто накупил електромобилей по льготным ценам благодаря власти?
показать весь комментарий
02.06.2024 09:55 Ответить
К электромобилю придётся докупить оглоблю и лошадь.
И овса.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:10 Ответить
Держать лошадь сейчас очень дорогое удовольствие. Вы видели цены на сено и на овес? Так что на лошадях только олигархи смогут ездить. А бедняки скорее будет вот так:
показать весь комментарий
02.06.2024 10:31 Ответить
 
 