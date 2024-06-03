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Зараз у Харкові немає власної електрогенерації, - мер Терехов

Наслідки обстрілу Харкова 31 травня

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури російськими обстрілами Харків не може забезпечити себе електроенергією та отримує її з інших регіонів.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю естонській телерадіомовній компанії ERR, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні в нас немає жодної власної генерації в місті і ми змушені брати електрику з інших міст. Це дуже важка ситуація, і вона балансує на межі, ми це прекрасно розуміємо. Неможливо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, тому що від енергозабезпечення залежить уся інша комунальна сфера, починаючи від водопостачання і закінчуючи газо- і теплопостачанням", - зауважив мер Харкова.

Журналіст ERR припустив, якщо не вдасться відновити електропостачання у належному обсязі, то частині харків'ян доведеться на зиму покинути місто. Терехов відповів, що влада працює над тим, аби всі жителі Харкова були забезпечені теплом.

"Ми докладаємо для цього максимум зусиль. Те, що ми сьогодні робимо, жодне місто в жодній країні світу не робило. Нам заново потрібно переробити всю систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. І на все це в нас є лише кілька місяців. Наша ідея - будувати маленькі підстанції. Їх неможливо всі зруйнувати. Вони виробляють потужність приблизно 1-3 мегавати, не більше", - пояснив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні про евакуацію з Харкова не йдеться. Сюди евакуюють людей з області, - мер Терехов

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів  значні пошкодження отримала та зупинила роботу Харківська ТЕЦ-5 та  Зміївська ТЕС на Харківщині.

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03.06.2024 22:30 Відповісти
Та дасть ларьочник , що зараз царює в Україні , організувати зимовий процес - в нього угода із кураторами- московітами здати Харків!
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03.06.2024 23:04 Відповісти
Приклад «ЗАВЧАСНОГО» піклування привладних за мешканців з урахуванням часу та х обов'язків, згідно з законодавством України щодо дії в Україні ОСОБЛИВОГО періоду з 2014 року!!
Повний параліч привладних та їх некомпетенції, та розкрадання грошей з бюджету…
ГенПрокурор, - на 100% свій пацан, для прикоритних95!! Зеленський з Стефанчуком і Шмигаль, за це несуть ОСОБИСТУ, кримінальну відповідальність!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу!!
Слава Україні! Люстрація, як і вибори презедента, невблаганно наближається!
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04.06.2024 00:48 Відповісти
 
 