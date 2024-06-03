Сейчас в Харькове нет собственной электрогенерации, - мэр Терехов

Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры российскими обстрелами Харьков не может обеспечить себя электроэнергией и получает ее из других регионов.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень тяжелая ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем. Невозможно входить в зиму с такой системой энергообеспечения, потому что от энергообеспечения зависит вся остальная коммунальная сфера, начиная от водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением", - отметил мэр Харькова.

Журналист ERR предположил, если не удастся восстановить электроснабжение в должном объеме, то части харьковчан придется на зиму покинуть город. Терехов ответил, что власти работают над тем, чтобы все жители Харькова были обеспечены теплом.

"Мы прилагаем для этого максимум усилий. То, что мы сегодня делаем, ни один город ни в одной стране мира не делал. Нам заново нужно переделать всю систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. И на все это у нас есть всего несколько месяцев. Наша идея - строить маленькие подстанции. Их невозможно все разрушить. Они производят мощность примерно 1-3 мегаватта, не более", - пояснил чиновник.

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