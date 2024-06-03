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Новости Война
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Литвиненко Александр (60) Харьков (7286)

Постоянными ударами РФ пытается вытеснить население из Харькова, как они это делали в сирийском Алеппо, - Литвиненко

Кількість жертв удару по Епіцентру в Харкові зросла до 18

По самому худшему сценарию Россия может повторить с Харьковом стратегию, которую применила при уничтожении сирийского города Алеппо.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Секретарь СНБО напомнил, что в 2016 году российские военно-воздушные силы уничтожили системы электроснабжения и водоснабжения, а также разбомбили больницы и школы в Алеппо. Численность населения города упала до одной трети от довоенного уровня. Россияне просто вытеснили население Алеппо, и то же они хотят практиковать в отношении Харькова, считает Литвиненко.

Читайте также: Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

По словам Литвиненко, стратегия РФ по захвату городов может изменяться с течением войны. Он напомнил, что Россия фактически стерла с лица земли портовый город Мариуполь в Донецкой области в первые недели войны частично из-за просчета относительно того, насколько сложно будет его захватить.

По его словам, российские военные планировщики предполагали, что сравнительно легковооруженная маневренная армия будет быстро продвигаться в Украине, деморализует и уничтожит украинское сопротивление. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, российская армия вернулась к устаревшим привычкам советской армии, используя для продвижения массированную артиллерию и бронетехнику, отметил секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+8
Їм посрати на населення Бєлгорода. Забігаючи наперед, на населення Воронєжа їм теж посрати.
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03.06.2024 19:53
+6
Москальня дика, а в ср@ці у вас не залипне ?

А ви подумали про населення Белгорода , яке можна спокійно
витіснити з міста !!😡
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03.06.2024 19:52
+3
То треба зробити з бєлгорода "Алеппо"
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03.06.2024 19:53
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Москальня дика, а в ср@ці у вас не залипне ?

А ви подумали про населення Белгорода , яке можна спокійно
витіснити з міста !!😡
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03.06.2024 19:52 Ответить
Їм посрати на населення Бєлгорода. Забігаючи наперед, на населення Воронєжа їм теж посрати.
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03.06.2024 19:53 Ответить
"Закрой за мной дверь, я ухожу..." - https://www.tiktok.com/@rodnulki31/video/7373236430283230510 уезжаем из Белгорода.
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03.06.2024 20:54 Ответить
То треба зробити з бєлгорода "Алеппо"
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03.06.2024 19:53 Ответить
Только из пво у сирийцев была одна стрела)подведут фки и ********* блохолетам будет.а без крабов это мусорная фарш армия
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03.06.2024 19:53 Ответить
Только фки никогда не воевали с противниками у которых есть довольно современное ПВО и авиация... Так что не стоит сильно надеяться на них. Помогут конечно, но это не будет "чудо-оружием". Это как было с танками... А по факту, они уничтожаются легко дронами.
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03.06.2024 20:09 Ответить
А ось цікаво, а чо ота вся арабська кіздотня не бігала по Європах з флагами Сірії? Чи це тільки євреям не можна вбивати арабів? А кацапськім братушкам - норм?
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03.06.2024 19:55 Ответить
Ні,рашка не може повторити так,бо в Алепо не було ППО,бо в Алепо не присилали союзники зброю,бо в Алепо не було державної армії....
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03.06.2024 20:07 Ответить
и это секретарь СНБО?феерический даун..................................................
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03.06.2024 21:26 Ответить
Спецпідрозділ ГУР «Хімік» разом з сирійською опозицією атакує російських найманців, які воюють на боці режиму Башара Асада в Сирії...

Відео, як стверджує Kyiv Post, зняте на Голанських висотах.

Як повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР МОУ, з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, які під контролем так званого «угруповання сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці».
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03.06.2024 21:51 Ответить
закройте рот этому сидру! вместо эффективного противодействия этот цоп провоцирует к действиям! удобненько под пвошным зонтиком из бункера звиздеть вместо работы работать! понавыбирали дауны пдров!
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03.06.2024 22:01 Ответить
Ну от, почали нас з сирійцями порівнювати. Що далі?
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03.06.2024 22:17 Ответить
 
 