УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11570 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 540 12
Литвиненко Олександр (37) Харків (5429)

Постійними ударами РФ намагається витіснити населення з Харкова, як вони це робили в сирійському Алеппо, - Литвиненко

Кількість жертв удару по Епіцентру в Харкові зросла до 18

За найгіршим сценарієм Росія може повторити з Харковом стратегію, яку застосувала під час знищення сирійського міста Алеппо.

Про це заявив секретар РНБО України Олександр Литвиненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Секретар РНБО нагадав, що 2016 року російські військово-повітряні сили знищили системи електропостачання й водопостачання, а також розбомбили лікарні і школи в Алеппо. Кількість населення міста впала до однієї третини від довоєнного рівня. Росіяни просто витіснили населення Алеппо, і те саме вони хочуть практикувати стосовно Харкова, вважає Литвиненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

За словами Литвиненка, стратегія РФ щодо захоплення міст може змінюватися з перебігом війни. Він нагадав, що Росія фактично стерла з лиця землі портове місто Маріуполь у Донецькій області в перші тижні війни частково через прорахунок стосовно того, наскільки складно буде його захопити.

За його словами, російські військові планувальники припускали, що порівняно легкоозброєна маневрена армія швидко просуватиметься в Україні, деморалізує і знищить український опір. Зіткнувшись із запеклим спротивом, російська армія повернулася до застарілих звичок радянської армії, використовуючи для просування масовану артилерію і бронетехніку, зазначив секретар РНБО.

Також читайте: У Повітряних силах фіксують тактику "каруселей" літаків РФ, які скидають КАБи на Харків, - Євлаш

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Їм посрати на населення Бєлгорода. Забігаючи наперед, на населення Воронєжа їм теж посрати.
показати весь коментар
03.06.2024 19:53
+6
Москальня дика, а в ср@ці у вас не залипне ?

А ви подумали про населення Белгорода , яке можна спокійно
витіснити з міста !!😡
показати весь коментар
03.06.2024 19:52
+3
То треба зробити з бєлгорода "Алеппо"
показати весь коментар
03.06.2024 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москальня дика, а в ср@ці у вас не залипне ?

А ви подумали про населення Белгорода , яке можна спокійно
витіснити з міста !!😡
показати весь коментар
03.06.2024 19:52 Відповісти
Їм посрати на населення Бєлгорода. Забігаючи наперед, на населення Воронєжа їм теж посрати.
показати весь коментар
03.06.2024 19:53 Відповісти
"Закрой за мной дверь, я ухожу..." - https://www.tiktok.com/@rodnulki31/video/7373236430283230510 уезжаем из Белгорода.
показати весь коментар
03.06.2024 20:54 Відповісти
То треба зробити з бєлгорода "Алеппо"
показати весь коментар
03.06.2024 19:53 Відповісти
Только из пво у сирийцев была одна стрела)подведут фки и ********* блохолетам будет.а без крабов это мусорная фарш армия
показати весь коментар
03.06.2024 19:53 Відповісти
Только фки никогда не воевали с противниками у которых есть довольно современное ПВО и авиация... Так что не стоит сильно надеяться на них. Помогут конечно, но это не будет "чудо-оружием". Это как было с танками... А по факту, они уничтожаются легко дронами.
показати весь коментар
03.06.2024 20:09 Відповісти
А ось цікаво, а чо ота вся арабська кіздотня не бігала по Європах з флагами Сірії? Чи це тільки євреям не можна вбивати арабів? А кацапськім братушкам - норм?
показати весь коментар
03.06.2024 19:55 Відповісти
Ні,рашка не може повторити так,бо в Алепо не було ППО,бо в Алепо не присилали союзники зброю,бо в Алепо не було державної армії....
показати весь коментар
03.06.2024 20:07 Відповісти
и это секретарь СНБО?феерический даун..................................................
показати весь коментар
03.06.2024 21:26 Відповісти
Спецпідрозділ ГУР «Хімік» разом з сирійською опозицією атакує російських найманців, які воюють на боці режиму Башара Асада в Сирії...

Відео, як стверджує Kyiv Post, зняте на Голанських висотах.

Як повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР МОУ, з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, які під контролем так званого «угруповання сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці».
показати весь коментар
03.06.2024 21:51 Відповісти
закройте рот этому сидру! вместо эффективного противодействия этот цоп провоцирует к действиям! удобненько под пвошным зонтиком из бункера звиздеть вместо работы работать! понавыбирали дауны пдров!
показати весь коментар
03.06.2024 22:01 Відповісти
Ну от, почали нас з сирійцями порівнювати. Що далі?
показати весь коментар
03.06.2024 22:17 Відповісти
 
 