Постійними ударами РФ намагається витіснити населення з Харкова, як вони це робили в сирійському Алеппо, - Литвиненко

За найгіршим сценарієм Росія може повторити з Харковом стратегію, яку застосувала під час знищення сирійського міста Алеппо.

Про це заявив секретар РНБО України Олександр Литвиненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Секретар РНБО нагадав, що 2016 року російські військово-повітряні сили знищили системи електропостачання й водопостачання, а також розбомбили лікарні і школи в Алеппо. Кількість населення міста впала до однієї третини від довоєнного рівня. Росіяни просто витіснили населення Алеппо, і те саме вони хочуть практикувати стосовно Харкова, вважає Литвиненко.

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За словами Литвиненка, стратегія РФ щодо захоплення міст може змінюватися з перебігом війни. Він нагадав, що Росія фактично стерла з лиця землі портове місто Маріуполь у Донецькій області в перші тижні війни частково через прорахунок стосовно того, наскільки складно буде його захопити.

За його словами, російські військові планувальники припускали, що порівняно легкоозброєна маневрена армія швидко просуватиметься в Україні, деморалізує і знищить український опір. Зіткнувшись із запеклим спротивом, російська армія повернулася до застарілих звичок радянської армії, використовуючи для просування масовану артилерію і бронетехніку, зазначив секретар РНБО.

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