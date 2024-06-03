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танк (2007) знищення (6565) 47 окрема механізована бригада (246)

Бійці 47 ОМБр знищили два танки Т-72, один Т-90 і ще кілька одиниць важкої техніки ворога на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів "Strike Drones Company" 47-ої окремої механізованої бригади результативно відпрацьовують на своїй ділянці на Авдіївському напрямку вночі.

На опублікованому відео наші аеробомбери позбавили ворога двох танків Т-72, ​​одного танка Т-90, двох МТЛБ та чотирьох вантажівок "Урал", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Влучним скидом боєприпасу нашим бійцям вдалося ліквідувати 5 окупантів. ВIДЕО

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Молодці наши хлопці ,
молимось за Вас , щоби ви були всі живими та здоровими👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.06.2024 00:16 Відповісти
Не дивлячись на шалений тиск після Роботіно, бригада вистояла як коллектив і дійсно стала одним з найпотужніших з'єднань

Це заслуговує на повагу.
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04.06.2024 01:53 Відповісти
Молодці, Хлопчики!! Пишаємось вами!!
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04.06.2024 10:33 Відповісти
 
 