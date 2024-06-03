Бійці 47 ОМБр знищили два танки Т-72, один Т-90 і ще кілька одиниць важкої техніки ворога на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів "Strike Drones Company" 47-ої окремої механізованої бригади результативно відпрацьовують на своїй ділянці на Авдіївському напрямку вночі.
На опублікованому відео наші аеробомбери позбавили ворога двох танків Т-72, одного танка Т-90, двох МТЛБ та чотирьох вантажівок "Урал", інформує Цензор.НЕТ.
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