Представники ТЦК потрапили в ДТП, наздоганяючи велосипедиста на Львівщині
3 червня на Львівщині, наздоганяючи велосипедиста, який відмовився показувати документи, представники ТЦК потрапили в ДТП. Чоловік впав з велосипеда, машина військових з'їхала в кювет.
Відповідне відео поширили місцеві пабліки, передає Цензор.НЕТ.
В Львівському обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент, та заявили, що "на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді".
"Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти", - йдеться в повідомленні.
В ТЦК нагадують, що всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
Як північнокорейці. На плакаті написано - "Нас ніхто не зупинить!"
ахахаха! обісрана ж ти русня
Ніхто не хоче бути макухою. )))
Легендарні представники роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8#%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0 Макух .
Макуха Охрім. Роки життя не відомі. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD Курінний отаман https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 Запорозької Січі в 30-і роки https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII сторіччя . Засновник роду. Мав трьох синів - Назара, Омелька та Хому.
Вон только вчера, трое хатинку тецекашнику строили - числились как военные да еще и с боевыми выплатами
а що, не могли по ньому шмальнути з Карл Густав?
нащо було наражати на небезпеку випадкових громадян?
Чоловіки з міст-мільйонників, більшість яких на сході України ( чи Одеса на півдні ) хочуть, щоб їх та їхні сім'ї захищали тільки чоловіки з Львівщини, до якої каZапам ще гребти і гребти?
"Всі хочуть мати велосипеди фірми N! Навіть працівники ТЦК кидають свого бусика, щоб заполучити омріяного велосипеда!"
P.S. Вєлік таки остався у геройських вояк.
Ясно що всі мамкині царапки його захищають. Але якщо він інвалід, що за проблеми зупинитися і показати документи
А велосипедиста - покарали б по закону за те що не показав документи. Отак в Україні робиться, все по правилах і законах. А це на ТОТ знято - інфа сотка.
Нам потрібна краща Україна ніж була досі. А сталінську на подобу кацапської не треба. І всіх, хто тут пропонує її відновити із жуковими і ватутіними, треба відправляти в рашу.
Друге, щоб ти розумів взагалі що відбувається. Будь який солдат на тиловому блокпосту має повне право не тільки перевіряти документи,а обшукувати твою машину включно з тобою і може навіть затримувати тебе і чим ближче ці тиловики до передку, тим більша вірогідність що за будь що ти можеш отримати кулю,а солдат за це грамоту від командування.
Це не якесь тцк в тилу, це люди на лінії фронту де дійсно можуть бути і зрадники і диверсанти. І я погоджуюся, що згідно законів поліція має право перевірити документи в будь кого, навіть у працівника тцк. А от тцк законами України не уповноважений ні на що. Всякі розпорядження, накази командира ( а тцк призвані чи на контракті?) не мають ніякої юридичної сили відносно цивільних. Інша справа - опір поліції. Тут я завжди на стороні закону. І якщо поліція перевіряє документ а за його відсутності затримує громадянина для встановлення особи, то нема (і не може бути) ніяких заперечень.
Щодо вашої і подібних до вас патетики про ухилянтів та інші зелемарафонні штучки, то інтернетспільнота вже давно вияснила - це задумка влади створитти непереборну прірву між військовими і цивільними, які б не могли прийти до спільної думки, а отже і і спільних дій. Тож я всім отаким героям (поранення і геройство яких в інеті довести ніяк не є можливим) говорю одне - не співайте пісеньку з офісу президента, що у наших невдачах винуваті окремі громадяни а не зелена влада.
Бо при насильній мобілізації ніхто не цікавиться думкою того мобілізованого - де він хоче служити, ким він може служити. і на яких умовах і з якою оплатою та гарантованою відпусткою. Якщо ти скажеш, що мобілзований багато хоче і мусить безслівно йти куди пошлють, то тим точно видаси себе як просто подоляківського троля. Бо люди що дійсно вижили в тому пеклі не можуть співати пісеньки зеленої влади.
В мене дійсно брат зі зламаною спиною воював і був навіть у бахмуті, але їбать ти йолоп, що перейшов на кацапів, краще б далі щось про юльку писав вже безкоштовно, бо я так зрозумів вона тобі грошей більше не давала.
Нехай зверне на мене увагу СБУ, я покажу їм цензор,нехай звертають увагу і туди.
Це зі слів представників ТЦК.
Що і як було насправді невідомо.
Напевно, працівників ТЦК потрібно забезпечити нагрудними камерами, щоб вони могли підтвердити неналежну поведінку громадян, яких вони звинувачують.