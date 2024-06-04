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ДТП (4442) Львівщина (2296) ТЦК та СП (435)

Представники ТЦК потрапили в ДТП, наздоганяючи велосипедиста на Львівщині

ДТП за участі ТЦК

3 червня на Львівщині, наздоганяючи велосипедиста, який відмовився показувати документи, представники ТЦК потрапили в ДТП. Чоловік впав з велосипеда, машина військових з'їхала в кювет.

Відповідне відео поширили місцеві пабліки, передає Цензор.НЕТ.

В Львівському обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент, та заявили, що "на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді".

"Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти", - йдеться в повідомленні.

В ТЦК нагадують, що  всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.

Читайте: Значна частина відео в соцмережах, де зображені конфлікти з представниками ТЦК зняті на ТОТ, - Сухопутні війська

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Топ коментарі
+33
Як на безруких та безногих інвалідів з тяжкими контузіями непогано керують бусом,та досить бадьоро вискакують з нього )
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04.06.2024 00:45
+30
Да ладно, какое там ДТП, обычная постановка и ИПСО!
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04.06.2024 00:34
+30
Іпсо!Всі знають,що людей живцем чавять тільки буряти та кацапи.
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04.06.2024 00:54
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Да ладно, какое там ДТП, обычная постановка и ИПСО!
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04.06.2024 00:34 Відповісти
Во! Ще й "на ТОТ знято".
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04.06.2024 01:08 Відповісти
Це був перший варіант відео. Ухилянт втікає, і падає...

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04.06.2024 03:09 Відповісти
Залишиться "не оповіщений", вони ж розказують, що займаються лише оповіщенням,не буде знати, куди йому йти оновлювати данні.
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04.06.2024 00:36 Відповісти
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04.06.2024 00:49 Відповісти
Почтальйон Пєчкін пріньос повєстку для дяді Фьодора...

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04.06.2024 01:26 Відповісти
Треба було іти на таран ухилянта
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04.06.2024 00:37 Відповісти
Тоді краще ТЦК забезпечити танками, а не бусиками - щоб давили ухилянтів на місці.
Як північнокорейці. На плакаті написано - "Нас ніхто не зупинить!"

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04.06.2024 00:49 Відповісти
А що то там, на плакаті на гусеничну платформу встановлено? 🤔
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04.06.2024 01:08 Відповісти
"Тих, хто насмілиться нам погрожувати, чекає сувора кара!"

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04.06.2024 00:53 Відповісти
"іти на таран ухилянта"

ахахаха! обісрана ж ти русня
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04.06.2024 00:54 Відповісти
Але лісапєта все ж затрофеїли, гастелли недороблені. )))

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04.06.2024 01:01 Відповісти
І тут *******..ну по перше він не Гастелло, а Гастила Микола Францович...летів він на бомбардувальнику, парашутів радянська влада не видавала, бо як це так машину покинути...був збитий і впав у лісі...зате пропагандони раді були понаписувати...
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04.06.2024 08:01 Відповісти
Так само, як справжнє прізвище Міклухо-Маклая було Макуха, а не Міклухо.

Ніхто не хоче бути макухою. )))

Легендарні представники роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8#%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0 Макух .
Макуха Охрім. Роки життя не відомі. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD Курінний отаман https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 Запорозької Січі в 30-і роки https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII сторіччя . Засновник роду. Мав трьох синів - Назара, Омелька та Хому.
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04.06.2024 08:20 Відповісти
А почему советский летчик зигует на картинке, пока пикирует на технику врага? 😀
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05.06.2024 03:16 Відповісти
Лохи
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04.06.2024 00:39 Відповісти
Як на безруких та безногих інвалідів з тяжкими контузіями непогано керують бусом,та досить бадьоро вискакують з нього )
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04.06.2024 00:45 Відповісти
Ну да, руки-ноги на месте, бегает не идеально, но сойдет. Интересно, за какие "заслуги" перевели из боевой части в ТЦК? Это очень не просто сделать, если ты совсем не беспомощный...
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04.06.2024 00:54 Відповісти
Также как и куча военных всю в тылу просидела, то и параллельно там пару дивизий "боевых" командос с УБД есть, что любой харьковчанин больше взрывов и опасностей видел чем тот.
Вон только вчера, трое хатинку тецекашнику строили - числились как военные да еще и с боевыми выплатами
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04.06.2024 06:58 Відповісти
деньги правят миром.......
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04.06.2024 07:20 Відповісти
Ну взагалі не лише відсутність рук і ніг означає серйозне поранення, не треба оцього.
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04.06.2024 01:39 Відповісти
ВЛК військовозобов'язаних дивиться по стану на зараз...
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04.06.2024 05:17 Відповісти
не справившись з дією дози кокаїну, почали переслідувати велосипедиста

а що, не могли по ньому шмальнути з Карл Густав?
нащо було наражати на небезпеку випадкових громадян?
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04.06.2024 00:46 Відповісти
З Джавеліна )
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04.06.2024 00:51 Відповісти
Весело тікають від мобілізації на патріотичной Львівщині)
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04.06.2024 00:47 Відповісти
На Львівщині щодня ховають загиблих на війні військових.
Чоловіки з міст-мільйонників, більшість яких на сході України ( чи Одеса на півдні ) хочуть, щоб їх та їхні сім'ї захищали тільки чоловіки з Львівщини, до якої каZапам ще гребти і гребти?
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04.06.2024 08:49 Відповісти
Іпсо!Всі знають,що людей живцем чавять тільки буряти та кацапи.
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04.06.2024 00:54 Відповісти
Це, мабуть, ті олегофрени, як зара годними стали.
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04.06.2024 00:55 Відповісти
Обидели тцк, сняли ипсо
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04.06.2024 00:57 Відповісти
До чого котиться держава,чиновники не хочуть в правовому полі забезпечити мобілізацію,щоб не нести відповідальність перед військовозобов'язаним,ось і маємо результат.Самі чиновники зробили собі бронь,своїх дітей вивезли за границю,а народ повинен їх захищати,а вони ще й до того обкрадають всіх
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04.06.2024 01:00 Відповісти
Представляю как все ето выглядело со стороны. Когда толпа мордоворотов в форме гналась на джипах за велосипедистом который им не показал военный билет. Велосипедисты же всегда с собой пачку бумаг возят. Еще нужно было ему ящик гранат на велосипед поставить чтобы ТЦКшники с мусорами еще большими героями выглядели
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04.06.2024 01:02 Відповісти
Це були зйомки рекламної кампанії для фірми - виробника велосипедів.
"Всі хочуть мати велосипеди фірми N! Навіть працівники ТЦК кидають свого бусика, щоб заполучити омріяного велосипеда!"
P.S. Вєлік таки остався у геройських вояк.

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04.06.2024 02:28 Відповісти
Або хотіли записати чувачка у велосипедні війська. Зря він не погодився - служив би разом зі своїм двохкольосним другом.

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04.06.2024 02:37 Відповісти
По процедурі, прописаній новим законом тцкашники не мають права затримувати громадян. Це можуть робити лише поліцейські. Перевіряти нчявність військово-обліковиз документів мобуть, а щатримувати і кудись доставляти - ні. Та й поліція повинна скласти спочатку протокол затримання, а потім кудись доставляти. От таке ІПСО. Вони мали поліцію викликати, а не гонки влаштовувати.
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04.06.2024 01:15 Відповісти
В цій країні що тцк ,що велосипедист - одного поля ягідки. Поміняй іх місцями і повноваженнями ,був би такий самий результат. Якщо велисопидист- безрукий олігофрен , то нехай покаже документ і круте педалі. От і все.
Ясно що всі мамкині царапки його захищають. Але якщо він інвалід, що за проблеми зупинитися і показати документи
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04.06.2024 06:30 Відповісти
Розумієте, шановний, процедура, прописана у законі - це власне і є сам закон. Або країна диве за законами, або країни не існує,, а є Сомалі - територія беззаконня. І це не про велосипедиста, чи ТЦК - це про країну, наскільки вона стійка. Хаос не зміцнює її.
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04.06.2024 10:14 Відповісти
Я знаю це місце! На жаль, це теж тимчасово окупована територія (Як і вся Україна від Чопа до Бахмута). І немає іншого виходу, ніж провести чесні вибори і звільнити її від окупації
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04.06.2024 01:19 Відповісти
Знято в Бердянську.Не ведіться.
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04.06.2024 01:21 Відповісти
Я ще раніше подібне відео бачив,також так доганяли.
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04.06.2024 01:22 Відповісти
Ну звісно це ІПСО. Інакше одразу б приїхала поліція, водія бусика перевірили б на алкоголь (бо там може ст. 286-1 КК), оформили б протокол по цілому набору статей КУпАП з відповідним покаранням. І може там серйозні тілесні ушкодження у велосипедиста були, просто він в стані шоку одразу не зрозумів, а відбіг і впав.

А велосипедиста - покарали б по закону за те що не показав документи. Отак в Україні робиться, все по правилах і законах. А це на ТОТ знято - інфа сотка.
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04.06.2024 01:32 Відповісти
Не ганьбіть Україну ТЦК. Йдіть до ВЛК, 100% визнають вас пригідними до служби в ЗСУ. Дуже сподобалось відео в ютубі, коли дід підійшов до ТЦК та поліції та запропонував їм піти на фронт. Бачили б ви лиця тих "героїв" та їх огидність. Як вони через 5 хвилин втекли від діда швидше за велосипедиста. Ось такі діла в Україні.
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04.06.2024 01:43 Відповісти
Посилання є?
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04.06.2024 16:49 Відповісти
Повістка наздоганяє пана Голобородька (1001 серія)
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04.06.2024 01:48 Відповісти
Знов не наздогнала)
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04.06.2024 05:55 Відповісти
Представники ТЦК потрапили в ДТП, наздоганяючи велосипедиста на Львівщині Джерело:
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04.06.2024 02:38 Відповісти
Це вже Європа, чи буде ще краще?
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04.06.2024 03:16 Відповісти
Гандон велосипедний.
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04.06.2024 05:06 Відповісти
В мене брат воює, який після того як сів посрати встати не може, але його все одно мобілізували на західній, поки за мамкою доглядав,а тут якийсь пєтух велосипедний тікає , який замість того каліки має воювати. Пішов на ***, підор. Братан типу лох що не ховався і пішов захищати,а цей підор вумний? Ще раз кажу, пішов на *** підор.
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04.06.2024 07:58 Відповісти
так велосипедист теж спіш9ив мамку хвору доглядати. А може праску забув виключити і пожежа знищить все майно. ситуації різні бувають.
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04.06.2024 08:58 Відповісти
Ти подивись що тут коїться, тупо глорифікація ухилянтів. Державна зрада в коментах і всі щасливо улюлюлюкають.
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04.06.2024 13:34 Відповісти
Іпсошник кремлівський,це ти зрадник,який розгоняє кремлівське іпсо про ухилянтів з метою дескридитації працівників ТЦК,ЦПД та Генштаб про це попереджало.Наш Президент Володимир Зеленський сам казав,що ми не та країна,щоб гнати людей на війну палками,тим більше чавити їх бусами.Тому,кацапський Іпсошник,йди геть звідси.
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04.06.2024 14:54 Відповісти
реакція на повідомлення того курйозу на Львівщині цілком природня - кілька чоловік джипом ганяються за велосипедистом. Якщо це не рашистське іпсо то я дуже засмучений. Бо відловлювати громадян на вулиці не може якесь тцк. А от поліція перевіряти документи може. І ніякий військовий стан не поміняє ставлення громадян до подібних витівок. Бо повинно бути так, аби війну відчули всі - і мажори, і працівники цирків та футбольних клубів. Жоден як тут називають їх сцикливий ухилянт не стане ефективним воїном. Чи такі як ви вже загородзагони приготовили? Бо в одному із коментів щодо комбата забудовника така пропозиція вже звучала.
Нам потрібна краща Україна ніж була досі. А сталінську на подобу кацапської не треба. І всіх, хто тут пропонує її відновити із жуковими і ватутіними, треба відправляти в рашу.
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04.06.2024 15:02 Відповісти
Якщо в тцкашника є документ на його призвисько від коменданта, можеш оте що ти написав зім'яти і витерти цим дупу.

Друге, щоб ти розумів взагалі що відбувається. Будь який солдат на тиловому блокпосту має повне право не тільки перевіряти документи,а обшукувати твою машину включно з тобою і може навіть затримувати тебе і чим ближче ці тиловики до передку, тим більша вірогідність що за будь що ти можеш отримати кулю,а солдат за це грамоту від командування.
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04.06.2024 15:36 Відповісти
І знаєш,це цілком законно,бо йде війна,я практично цілий місяць шарився на тилу у северодонецьку, там пацани що с передку приїжджали на відпочинок в тил і ставали на блокпости, навіть трупи обшукували у катафалку і знаєш, це цілком законно і ніхто з місцевих не був проти, проти можуть бути тільки терористи, всі спокійно розуміли що йде війна і так треба. Дійде значить до вас це з війною, а погранці як будуть стояти на західних кордонах, так і лишаться,не збіжати вам, не сподівайтеся.
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04.06.2024 15:48 Відповісти
І за що ви проклинаєте тих пацанів? Я списаний в тил, мій побратим, хоча я з ним познайомився на реабілітації,співбригадник тоді виходить,йшов в тцк працювати. Нормальний пацан. Я бачу тут вже декотрі тролі вже пишуть дичину про те щоб стріляти тцк. Кажу, як дійде до цього,приб'мо всіх. Пацан відвоював, а його ще й якийсь підор пристрелив, ага, розбіжалися.
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04.06.2024 15:54 Відповісти
ти певно новенький на ботофермі? у 2014 році один із військових стріляв у машину що не зупинилася на блок посту в Маріуполі, хтось загинув і проти військового відкрили карну справу. Вже у 2022 якісь мєнти їхали за військовою колоною і командир наказав їм виключити фари і вийти з машини. Мєнти відстрілювалися і один втік, інший загинув. Проти командира завели карну справу.
Це не якесь тцк в тилу, це люди на лінії фронту де дійсно можуть бути і зрадники і диверсанти. І я погоджуюся, що згідно законів поліція має право перевірити документи в будь кого, навіть у працівника тцк. А от тцк законами України не уповноважений ні на що. Всякі розпорядження, накази командира ( а тцк призвані чи на контракті?) не мають ніякої юридичної сили відносно цивільних. Інша справа - опір поліції. Тут я завжди на стороні закону. І якщо поліція перевіряє документ а за його відсутності затримує громадянина для встановлення особи, то нема (і не може бути) ніяких заперечень.
Щодо вашої і подібних до вас патетики про ухилянтів та інші зелемарафонні штучки, то інтернетспільнота вже давно вияснила - це задумка влади створитти непереборну прірву між військовими і цивільними, які б не могли прийти до спільної думки, а отже і і спільних дій. Тож я всім отаким героям (поранення і геройство яких в інеті довести ніяк не є можливим) говорю одне - не співайте пісеньку з офісу президента, що у наших невдачах винуваті окремі громадяни а не зелена влада.
Бо при насильній мобілізації ніхто не цікавиться думкою того мобілізованого - де він хоче служити, ким він може служити. і на яких умовах і з якою оплатою та гарантованою відпусткою. Якщо ти скажеш, що мобілзований багато хоче і мусить безслівно йти куди пошлють, то тим точно видаси себе як просто подоляківського троля. Бо люди що дійсно вижили в тому пеклі не можуть співати пісеньки зеленої влади.
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04.06.2024 16:39 Відповісти
Я не ферма,ферма це ти, якщо б ти відкрив мій нік,то знав би, що нік 17го року, а я на цензорі з кінця 13го року під нікомVovaYa і в мене й далі були ніки типу калаш, або Вова,бо це справжє ім'я.Тому звісно що ти тролик пішов у мінус. Погранці пам'ятаю його виправдали, а закрити хотіли ********* такі як ви, тому що вам ближче якраз росія.
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04.06.2024 16:56 Відповісти
Наказ коменданта, розумієш, комендатура, комендант,засунь вже свою поліцію подалі, є комендант при військовому стані, андестенд, ор но?
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04.06.2024 17:06 Відповісти
Так от тцк мають повне право при письмовому наказі на руках на ім'я будь кого хто з них у групі, робити свою справу. І це факт. Ти кидаєш тут російські фейки про те що тцк щось робить незаконно,при наказі коменданта це абсолютно законно, подобається тобі це,чи ні.
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04.06.2024 17:10 Відповісти
То твій брат у кацапів служить,бо в нас в Україні хворих не мобілізують,бо всі проходять ВЛК,це у вас ,кацапів,на рашці всіх гребуть-і туберкульозників і з віч.Іпсошник ти кремлівський.
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04.06.2024 14:48 Відповісти
Ні,в погранцях. А чому в кацапів, ти це написав щоби що? Як ти це склав у своїй голові? Ти прямо як радіо дирляндії,одна пісня славимо лєніна, а наступна боже сцаря храні. Давай , прив'яжи тепер мене до кацапа,бо я знаю що там в них за радіо,вигадай щось таке,тоб знову ухильнутися, може нарешті мозок собі так зламаєш самовиправданнями,що він кровотечу пустить.
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04.06.2024 16:59 Відповісти
Кацап іпсошний,ти вже спалився ) Штірліц ефесбешний.
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04.06.2024 17:46 Відповісти
Тим що ти сам кацап і тобі вкрай необхідно відсекти тут читачів?Суліма,я ж тебе пам'ятаю,ти тут Іван Суліма був.
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04.06.2024 17:57 Відповісти
Я тільки одне не розумію,ти ж юлькоботом тут був,ходив всіх зайобував на цензорі своєю Юлею до блювотини, навіщо кацапам продався? Ніхто послуги не потребував більше? Йїбать ти йолоп.
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04.06.2024 18:12 Відповісти
О,так ти не рядовий якийсь кремлівський іпсошник,ти тут вже давно,та постійно все відстежуєш,та робиш свої вкиди,типу про мобілізацію важкохворих.Треба щоб на тебе звернула увага СБУ
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04.06.2024 18:20 Відповісти
Наскільки давно? Я десь з зими здається на цензор повернувся, цей акаунт запасний,бо забанили за матюки нулячий. Ці ******** китайські телефони,новий телефон= новий гугл акаунт.
В мене дійсно брат зі зламаною спиною воював і був навіть у бахмуті, але їбать ти йолоп, що перейшов на кацапів, краще б далі щось про юльку писав вже безкоштовно, бо я так зрозумів вона тобі грошей більше не давала.
Нехай зверне на мене увагу СБУ, я покажу їм цензор,нехай звертають увагу і туди.
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04.06.2024 18:27 Відповісти
Ну реально ти мудила, Суліма, ***** ти на кацапів робиш,ти зовсім довбойоб? Що ти накоїв? Ти ж ***** зрадник тепер. Ти ж не як ботоферма овоча при майдані, яких ми ненавиділи всією душею,ти ж все вже,відіграна зрадницька *****, назад дороги вже немає.
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04.06.2024 18:31 Відповісти
Ну і особисто на тебе нехай звернуть увагу,та на коментарі які глорифікують ухилянтів.
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04.06.2024 18:34 Відповісти
Я тобі більше скажу,ще один на беспілотниках сидить,а ще один у штурмовиках в піхоті, нічого. Вся родина воює,я вже відвоював,а ти?
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04.06.2024 17:01 Відповісти
Де ти воював,кацап -у вагнері ?
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04.06.2024 17:47 Відповісти
79 бригада з 22го. А до цього 59 20-21р, а до цього 56 18р, а до цього 57 16-17р, а до цього 28ма 14-15 рік.
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04.06.2024 17:55 Відповісти
Не бреши,кацап іпсошний,ти і твої вигадані брати у вагнері воювали.
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04.06.2024 17:59 Відповісти
Іпсошний бо не ухилянт,кацап бо воював за Україну? Ти хоч десь був за межами свого будинку з 22 року?
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04.06.2024 18:03 Відповісти
Не воював ти за Україну,кацапе,ти звичайний ефесбешний шпигун,бо жоден військовий ніколи без спеціального дозволу не стане оприлюднювати номер своєї бригади,яка приймає участь у бойових діях.Тебе викрито.
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04.06.2024 18:17 Відповісти
Чому ні, якщо я навіть не знаю де вони зараз? Ну ти і клоун 🤡
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04.06.2024 18:35 Відповісти
Опудало кацапське,брехло кремлівське,кожен справжній військовий знає,що номер частини дає масу інформації.Брехло з вигаданими братами,та декількома аккаунтами.
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05.06.2024 09:59 Відповісти
Бла бла бла, сикливе проросійське опудало,зриваюче мобілізацію.
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06.06.2024 10:23 Відповісти
Кацапське ефесбешне брехло )
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06.06.2024 13:46 Відповісти
Пішов на ***, їбанат кацапський.
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07.06.2024 13:24 Відповісти
Та не істери ти так,Єфесебешне сцикливе брехло,яке жодного дня не воювало ))
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07.06.2024 19:37 Відповісти
Ні і я не кацап,а ти ось супернаглий зрадойоб
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04.06.2024 18:01 Відповісти
Це все на ТОТ знято. це Луганськ ,а не Львівщина. Не розповсюджуйте російське іпсо.)
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04.06.2024 05:09 Відповісти
Роздавили б уже. Тоді б може орден дали. Одним ворогом народу менше
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04.06.2024 08:33 Відповісти
Ну і що, для чого потрібно гнати гівно по трубам?
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04.06.2024 08:58 Відповісти
Велосипедист ображав працівників ТЦК, вони не впорались з емоціями і почали переслідування.

Це зі слів представників ТЦК.
Що і як було насправді невідомо.
Напевно, працівників ТЦК потрібно забезпечити нагрудними камерами, щоб вони могли підтвердити неналежну поведінку громадян, яких вони звинувачують.
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04.06.2024 09:09 Відповісти
Напевно просто озброїти.
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04.06.2024 18:36 Відповісти
Сурові будні ТЦКшників ))) щеб з вікон почали стріляти як на сафарі ))))
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04.06.2024 09:10 Відповісти
Переслідування велосипедиста без шолома вроді як само по собі незаконне і небезпечне
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04.06.2024 09:26 Відповісти
Якщо я не справлюся з ємоціями, і наїду машиною на веселопедіста, що мені буде? Пожаліють, чи ні?
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04.06.2024 09:42 Відповісти
УМЫШЛЕННО СБИЛИ ЧЕЛОВЕКА !!!
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04.06.2024 10:06 Відповісти
Чому відео пропало?
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04.06.2024 16:55 Відповісти
Брешуть проплачені ментовські тітушки
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04.06.2024 16:56 Відповісти
 
 