РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10101 посетитель онлайн
Новости
15 761 99
ДТП (7454) Львовщина (2795) ТЦК (395)

На Львовщине представители ТЦК попали в ДТП, догоняя велосипедиста

ДТП за участі ТЦК

3 июня на Львовщине, догоняя велосипедиста, отказавшегося показывать документы, представители ТЦК попали в ДТП. Мужчина упал с велосипеда, машина военных съехала в кювет.

Соответствующее видео распространили местные паблики в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Во Львовском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент, и заявили, что "по просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно. Далее гражданин начал убегать на велосипеде".

"Военнослужащие, которые были задействованы в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Поэтому догнали и пытались преградить ему путь. Но тому удалось убежать", - говорится в сообщении.

В ТЦК напоминают, что все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК.

Также читайте: Черновицкий областной ТЦК заявил о втором за два дня нападении на сотрудников (обновлено)
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Як на безруких та безногих інвалідів з тяжкими контузіями непогано керують бусом,та досить бадьоро вискакують з нього )
показать весь комментарий
04.06.2024 00:45
+30
Да ладно, какое там ДТП, обычная постановка и ИПСО!
показать весь комментарий
04.06.2024 00:34
+30
Іпсо!Всі знають,що людей живцем чавять тільки буряти та кацапи.
показать весь комментарий
04.06.2024 00:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да ладно, какое там ДТП, обычная постановка и ИПСО!
показать весь комментарий
04.06.2024 00:34 Ответить
Во! Ще й "на ТОТ знято".
показать весь комментарий
04.06.2024 01:08 Ответить
Це був перший варіант відео. Ухилянт втікає, і падає...

показать весь комментарий
04.06.2024 03:09 Ответить
Залишиться "не оповіщений", вони ж розказують, що займаються лише оповіщенням,не буде знати, куди йому йти оновлювати данні.
показать весь комментарий
04.06.2024 00:36 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2024 00:49 Ответить
Почтальйон Пєчкін пріньос повєстку для дяді Фьодора...

показать весь комментарий
04.06.2024 01:26 Ответить
Треба було іти на таран ухилянта
показать весь комментарий
04.06.2024 00:37 Ответить
Тоді краще ТЦК забезпечити танками, а не бусиками - щоб давили ухилянтів на місці.
Як північнокорейці. На плакаті написано - "Нас ніхто не зупинить!"

показать весь комментарий
04.06.2024 00:49 Ответить
А що то там, на плакаті на гусеничну платформу встановлено? 🤔
показать весь комментарий
04.06.2024 01:08 Ответить
"Тих, хто насмілиться нам погрожувати, чекає сувора кара!"

показать весь комментарий
04.06.2024 00:53 Ответить
"іти на таран ухилянта"

ахахаха! обісрана ж ти русня
показать весь комментарий
04.06.2024 00:54 Ответить
Але лісапєта все ж затрофеїли, гастелли недороблені. )))

показать весь комментарий
04.06.2024 01:01 Ответить
І тут *******..ну по перше він не Гастелло, а Гастила Микола Францович...летів він на бомбардувальнику, парашутів радянська влада не видавала, бо як це так машину покинути...був збитий і впав у лісі...зате пропагандони раді були понаписувати...
показать весь комментарий
04.06.2024 08:01 Ответить
Так само, як справжнє прізвище Міклухо-Маклая було Макуха, а не Міклухо.

Ніхто не хоче бути макухою. )))

Легендарні представники роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8#%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0 Макух .
Макуха Охрім. Роки життя не відомі. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD Курінний отаман https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 Запорозької Січі в 30-і роки https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII сторіччя . Засновник роду. Мав трьох синів - Назара, Омелька та Хому.
показать весь комментарий
04.06.2024 08:20 Ответить
А почему советский летчик зигует на картинке, пока пикирует на технику врага? 😀
показать весь комментарий
05.06.2024 03:16 Ответить
Лохи
показать весь комментарий
04.06.2024 00:39 Ответить
Як на безруких та безногих інвалідів з тяжкими контузіями непогано керують бусом,та досить бадьоро вискакують з нього )
показать весь комментарий
04.06.2024 00:45 Ответить
Ну да, руки-ноги на месте, бегает не идеально, но сойдет. Интересно, за какие "заслуги" перевели из боевой части в ТЦК? Это очень не просто сделать, если ты совсем не беспомощный...
показать весь комментарий
04.06.2024 00:54 Ответить
Также как и куча военных всю в тылу просидела, то и параллельно там пару дивизий "боевых" командос с УБД есть, что любой харьковчанин больше взрывов и опасностей видел чем тот.
Вон только вчера, трое хатинку тецекашнику строили - числились как военные да еще и с боевыми выплатами
показать весь комментарий
04.06.2024 06:58 Ответить
деньги правят миром.......
показать весь комментарий
04.06.2024 07:20 Ответить
Ну взагалі не лише відсутність рук і ніг означає серйозне поранення, не треба оцього.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:39 Ответить
ВЛК військовозобов'язаних дивиться по стану на зараз...
показать весь комментарий
04.06.2024 05:17 Ответить
не справившись з дією дози кокаїну, почали переслідувати велосипедиста

а що, не могли по ньому шмальнути з Карл Густав?
нащо було наражати на небезпеку випадкових громадян?
показать весь комментарий
04.06.2024 00:46 Ответить
З Джавеліна )
показать весь комментарий
04.06.2024 00:51 Ответить
Весело тікають від мобілізації на патріотичной Львівщині)
показать весь комментарий
04.06.2024 00:47 Ответить
На Львівщині щодня ховають загиблих на війні військових.
Чоловіки з міст-мільйонників, більшість яких на сході України ( чи Одеса на півдні ) хочуть, щоб їх та їхні сім'ї захищали тільки чоловіки з Львівщини, до якої каZапам ще гребти і гребти?
показать весь комментарий
04.06.2024 08:49 Ответить
Іпсо!Всі знають,що людей живцем чавять тільки буряти та кацапи.
показать весь комментарий
04.06.2024 00:54 Ответить
Це, мабуть, ті олегофрени, як зара годними стали.
показать весь комментарий
04.06.2024 00:55 Ответить
Обидели тцк, сняли ипсо
показать весь комментарий
04.06.2024 00:57 Ответить
До чого котиться держава,чиновники не хочуть в правовому полі забезпечити мобілізацію,щоб не нести відповідальність перед військовозобов'язаним,ось і маємо результат.Самі чиновники зробили собі бронь,своїх дітей вивезли за границю,а народ повинен їх захищати,а вони ще й до того обкрадають всіх
показать весь комментарий
04.06.2024 01:00 Ответить
Представляю как все ето выглядело со стороны. Когда толпа мордоворотов в форме гналась на джипах за велосипедистом который им не показал военный билет. Велосипедисты же всегда с собой пачку бумаг возят. Еще нужно было ему ящик гранат на велосипед поставить чтобы ТЦКшники с мусорами еще большими героями выглядели
показать весь комментарий
04.06.2024 01:02 Ответить
Це були зйомки рекламної кампанії для фірми - виробника велосипедів.
"Всі хочуть мати велосипеди фірми N! Навіть працівники ТЦК кидають свого бусика, щоб заполучити омріяного велосипеда!"
P.S. Вєлік таки остався у геройських вояк.

показать весь комментарий
04.06.2024 02:28 Ответить
Або хотіли записати чувачка у велосипедні війська. Зря він не погодився - служив би разом зі своїм двохкольосним другом.

показать весь комментарий
04.06.2024 02:37 Ответить
По процедурі, прописаній новим законом тцкашники не мають права затримувати громадян. Це можуть робити лише поліцейські. Перевіряти нчявність військово-обліковиз документів мобуть, а щатримувати і кудись доставляти - ні. Та й поліція повинна скласти спочатку протокол затримання, а потім кудись доставляти. От таке ІПСО. Вони мали поліцію викликати, а не гонки влаштовувати.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:15 Ответить
В цій країні що тцк ,що велосипедист - одного поля ягідки. Поміняй іх місцями і повноваженнями ,був би такий самий результат. Якщо велисопидист- безрукий олігофрен , то нехай покаже документ і круте педалі. От і все.
Ясно що всі мамкині царапки його захищають. Але якщо він інвалід, що за проблеми зупинитися і показати документи
показать весь комментарий
04.06.2024 06:30 Ответить
Розумієте, шановний, процедура, прописана у законі - це власне і є сам закон. Або країна диве за законами, або країни не існує,, а є Сомалі - територія беззаконня. І це не про велосипедиста, чи ТЦК - це про країну, наскільки вона стійка. Хаос не зміцнює її.
показать весь комментарий
04.06.2024 10:14 Ответить
Я знаю це місце! На жаль, це теж тимчасово окупована територія (Як і вся Україна від Чопа до Бахмута). І немає іншого виходу, ніж провести чесні вибори і звільнити її від окупації
показать весь комментарий
04.06.2024 01:19 Ответить
Знято в Бердянську.Не ведіться.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:21 Ответить
Я ще раніше подібне відео бачив,також так доганяли.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:22 Ответить
Ну звісно це ІПСО. Інакше одразу б приїхала поліція, водія бусика перевірили б на алкоголь (бо там може ст. 286-1 КК), оформили б протокол по цілому набору статей КУпАП з відповідним покаранням. І може там серйозні тілесні ушкодження у велосипедиста були, просто він в стані шоку одразу не зрозумів, а відбіг і впав.

А велосипедиста - покарали б по закону за те що не показав документи. Отак в Україні робиться, все по правилах і законах. А це на ТОТ знято - інфа сотка.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:32 Ответить
Не ганьбіть Україну ТЦК. Йдіть до ВЛК, 100% визнають вас пригідними до служби в ЗСУ. Дуже сподобалось відео в ютубі, коли дід підійшов до ТЦК та поліції та запропонував їм піти на фронт. Бачили б ви лиця тих "героїв" та їх огидність. Як вони через 5 хвилин втекли від діда швидше за велосипедиста. Ось такі діла в Україні.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:43 Ответить
Посилання є?
показать весь комментарий
04.06.2024 16:49 Ответить
Повістка наздоганяє пана Голобородька (1001 серія)
показать весь комментарий
04.06.2024 01:48 Ответить
Знов не наздогнала)
показать весь комментарий
04.06.2024 05:55 Ответить
Представники ТЦК потрапили в ДТП, наздоганяючи велосипедиста на Львівщині Джерело:
показать весь комментарий
04.06.2024 02:38 Ответить
Це вже Європа, чи буде ще краще?
показать весь комментарий
04.06.2024 03:16 Ответить
Гандон велосипедний.
показать весь комментарий
04.06.2024 05:06 Ответить
В мене брат воює, який після того як сів посрати встати не може, але його все одно мобілізували на західній, поки за мамкою доглядав,а тут якийсь пєтух велосипедний тікає , який замість того каліки має воювати. Пішов на ***, підор. Братан типу лох що не ховався і пішов захищати,а цей підор вумний? Ще раз кажу, пішов на *** підор.
показать весь комментарий
04.06.2024 07:58 Ответить
так велосипедист теж спіш9ив мамку хвору доглядати. А може праску забув виключити і пожежа знищить все майно. ситуації різні бувають.
показать весь комментарий
04.06.2024 08:58 Ответить
Ти подивись що тут коїться, тупо глорифікація ухилянтів. Державна зрада в коментах і всі щасливо улюлюлюкають.
показать весь комментарий
04.06.2024 13:34 Ответить
Іпсошник кремлівський,це ти зрадник,який розгоняє кремлівське іпсо про ухилянтів з метою дескридитації працівників ТЦК,ЦПД та Генштаб про це попереджало.Наш Президент Володимир Зеленський сам казав,що ми не та країна,щоб гнати людей на війну палками,тим більше чавити їх бусами.Тому,кацапський Іпсошник,йди геть звідси.
показать весь комментарий
04.06.2024 14:54 Ответить
реакція на повідомлення того курйозу на Львівщині цілком природня - кілька чоловік джипом ганяються за велосипедистом. Якщо це не рашистське іпсо то я дуже засмучений. Бо відловлювати громадян на вулиці не може якесь тцк. А от поліція перевіряти документи може. І ніякий військовий стан не поміняє ставлення громадян до подібних витівок. Бо повинно бути так, аби війну відчули всі - і мажори, і працівники цирків та футбольних клубів. Жоден як тут називають їх сцикливий ухилянт не стане ефективним воїном. Чи такі як ви вже загородзагони приготовили? Бо в одному із коментів щодо комбата забудовника така пропозиція вже звучала.
Нам потрібна краща Україна ніж була досі. А сталінську на подобу кацапської не треба. І всіх, хто тут пропонує її відновити із жуковими і ватутіними, треба відправляти в рашу.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:02 Ответить
Якщо в тцкашника є документ на його призвисько від коменданта, можеш оте що ти написав зім'яти і витерти цим дупу.

Друге, щоб ти розумів взагалі що відбувається. Будь який солдат на тиловому блокпосту має повне право не тільки перевіряти документи,а обшукувати твою машину включно з тобою і може навіть затримувати тебе і чим ближче ці тиловики до передку, тим більша вірогідність що за будь що ти можеш отримати кулю,а солдат за це грамоту від командування.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:36 Ответить
І знаєш,це цілком законно,бо йде війна,я практично цілий місяць шарився на тилу у северодонецьку, там пацани що с передку приїжджали на відпочинок в тил і ставали на блокпости, навіть трупи обшукували у катафалку і знаєш, це цілком законно і ніхто з місцевих не був проти, проти можуть бути тільки терористи, всі спокійно розуміли що йде війна і так треба. Дійде значить до вас це з війною, а погранці як будуть стояти на західних кордонах, так і лишаться,не збіжати вам, не сподівайтеся.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:48 Ответить
І за що ви проклинаєте тих пацанів? Я списаний в тил, мій побратим, хоча я з ним познайомився на реабілітації,співбригадник тоді виходить,йшов в тцк працювати. Нормальний пацан. Я бачу тут вже декотрі тролі вже пишуть дичину про те щоб стріляти тцк. Кажу, як дійде до цього,приб'мо всіх. Пацан відвоював, а його ще й якийсь підор пристрелив, ага, розбіжалися.
показать весь комментарий
04.06.2024 15:54 Ответить
ти певно новенький на ботофермі? у 2014 році один із військових стріляв у машину що не зупинилася на блок посту в Маріуполі, хтось загинув і проти військового відкрили карну справу. Вже у 2022 якісь мєнти їхали за військовою колоною і командир наказав їм виключити фари і вийти з машини. Мєнти відстрілювалися і один втік, інший загинув. Проти командира завели карну справу.
Це не якесь тцк в тилу, це люди на лінії фронту де дійсно можуть бути і зрадники і диверсанти. І я погоджуюся, що згідно законів поліція має право перевірити документи в будь кого, навіть у працівника тцк. А от тцк законами України не уповноважений ні на що. Всякі розпорядження, накази командира ( а тцк призвані чи на контракті?) не мають ніякої юридичної сили відносно цивільних. Інша справа - опір поліції. Тут я завжди на стороні закону. І якщо поліція перевіряє документ а за його відсутності затримує громадянина для встановлення особи, то нема (і не може бути) ніяких заперечень.
Щодо вашої і подібних до вас патетики про ухилянтів та інші зелемарафонні штучки, то інтернетспільнота вже давно вияснила - це задумка влади створитти непереборну прірву між військовими і цивільними, які б не могли прийти до спільної думки, а отже і і спільних дій. Тож я всім отаким героям (поранення і геройство яких в інеті довести ніяк не є можливим) говорю одне - не співайте пісеньку з офісу президента, що у наших невдачах винуваті окремі громадяни а не зелена влада.
Бо при насильній мобілізації ніхто не цікавиться думкою того мобілізованого - де він хоче служити, ким він може служити. і на яких умовах і з якою оплатою та гарантованою відпусткою. Якщо ти скажеш, що мобілзований багато хоче і мусить безслівно йти куди пошлють, то тим точно видаси себе як просто подоляківського троля. Бо люди що дійсно вижили в тому пеклі не можуть співати пісеньки зеленої влади.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:39 Ответить
Я не ферма,ферма це ти, якщо б ти відкрив мій нік,то знав би, що нік 17го року, а я на цензорі з кінця 13го року під нікомVovaYa і в мене й далі були ніки типу калаш, або Вова,бо це справжє ім'я.Тому звісно що ти тролик пішов у мінус. Погранці пам'ятаю його виправдали, а закрити хотіли ********* такі як ви, тому що вам ближче якраз росія.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:56 Ответить
Наказ коменданта, розумієш, комендатура, комендант,засунь вже свою поліцію подалі, є комендант при військовому стані, андестенд, ор но?
показать весь комментарий
04.06.2024 17:06 Ответить
Так от тцк мають повне право при письмовому наказі на руках на ім'я будь кого хто з них у групі, робити свою справу. І це факт. Ти кидаєш тут російські фейки про те що тцк щось робить незаконно,при наказі коменданта це абсолютно законно, подобається тобі це,чи ні.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:10 Ответить
То твій брат у кацапів служить,бо в нас в Україні хворих не мобілізують,бо всі проходять ВЛК,це у вас ,кацапів,на рашці всіх гребуть-і туберкульозників і з віч.Іпсошник ти кремлівський.
показать весь комментарий
04.06.2024 14:48 Ответить
Ні,в погранцях. А чому в кацапів, ти це написав щоби що? Як ти це склав у своїй голові? Ти прямо як радіо дирляндії,одна пісня славимо лєніна, а наступна боже сцаря храні. Давай , прив'яжи тепер мене до кацапа,бо я знаю що там в них за радіо,вигадай щось таке,тоб знову ухильнутися, може нарешті мозок собі так зламаєш самовиправданнями,що він кровотечу пустить.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:59 Ответить
Кацап іпсошний,ти вже спалився ) Штірліц ефесбешний.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:46 Ответить
Тим що ти сам кацап і тобі вкрай необхідно відсекти тут читачів?Суліма,я ж тебе пам'ятаю,ти тут Іван Суліма був.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:57 Ответить
Я тільки одне не розумію,ти ж юлькоботом тут був,ходив всіх зайобував на цензорі своєю Юлею до блювотини, навіщо кацапам продався? Ніхто послуги не потребував більше? Йїбать ти йолоп.
показать весь комментарий
04.06.2024 18:12 Ответить
О,так ти не рядовий якийсь кремлівський іпсошник,ти тут вже давно,та постійно все відстежуєш,та робиш свої вкиди,типу про мобілізацію важкохворих.Треба щоб на тебе звернула увага СБУ
показать весь комментарий
04.06.2024 18:20 Ответить
Наскільки давно? Я десь з зими здається на цензор повернувся, цей акаунт запасний,бо забанили за матюки нулячий. Ці ******** китайські телефони,новий телефон= новий гугл акаунт.
В мене дійсно брат зі зламаною спиною воював і був навіть у бахмуті, але їбать ти йолоп, що перейшов на кацапів, краще б далі щось про юльку писав вже безкоштовно, бо я так зрозумів вона тобі грошей більше не давала.
Нехай зверне на мене увагу СБУ, я покажу їм цензор,нехай звертають увагу і туди.
показать весь комментарий
04.06.2024 18:27 Ответить
Ну реально ти мудила, Суліма, ***** ти на кацапів робиш,ти зовсім довбойоб? Що ти накоїв? Ти ж ***** зрадник тепер. Ти ж не як ботоферма овоча при майдані, яких ми ненавиділи всією душею,ти ж все вже,відіграна зрадницька *****, назад дороги вже немає.
показать весь комментарий
04.06.2024 18:31 Ответить
Ну і особисто на тебе нехай звернуть увагу,та на коментарі які глорифікують ухилянтів.
показать весь комментарий
04.06.2024 18:34 Ответить
Я тобі більше скажу,ще один на беспілотниках сидить,а ще один у штурмовиках в піхоті, нічого. Вся родина воює,я вже відвоював,а ти?
показать весь комментарий
04.06.2024 17:01 Ответить
Де ти воював,кацап -у вагнері ?
показать весь комментарий
04.06.2024 17:47 Ответить
79 бригада з 22го. А до цього 59 20-21р, а до цього 56 18р, а до цього 57 16-17р, а до цього 28ма 14-15 рік.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:55 Ответить
Не бреши,кацап іпсошний,ти і твої вигадані брати у вагнері воювали.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:59 Ответить
Іпсошний бо не ухилянт,кацап бо воював за Україну? Ти хоч десь був за межами свого будинку з 22 року?
показать весь комментарий
04.06.2024 18:03 Ответить
Не воював ти за Україну,кацапе,ти звичайний ефесбешний шпигун,бо жоден військовий ніколи без спеціального дозволу не стане оприлюднювати номер своєї бригади,яка приймає участь у бойових діях.Тебе викрито.
показать весь комментарий
04.06.2024 18:17 Ответить
Чому ні, якщо я навіть не знаю де вони зараз? Ну ти і клоун 🤡
показать весь комментарий
04.06.2024 18:35 Ответить
Опудало кацапське,брехло кремлівське,кожен справжній військовий знає,що номер частини дає масу інформації.Брехло з вигаданими братами,та декількома аккаунтами.
показать весь комментарий
05.06.2024 09:59 Ответить
Бла бла бла, сикливе проросійське опудало,зриваюче мобілізацію.
показать весь комментарий
06.06.2024 10:23 Ответить
Кацапське ефесбешне брехло )
показать весь комментарий
06.06.2024 13:46 Ответить
Пішов на ***, їбанат кацапський.
показать весь комментарий
07.06.2024 13:24 Ответить
Та не істери ти так,Єфесебешне сцикливе брехло,яке жодного дня не воювало ))
показать весь комментарий
07.06.2024 19:37 Ответить
Ні і я не кацап,а ти ось супернаглий зрадойоб
показать весь комментарий
04.06.2024 18:01 Ответить
Це все на ТОТ знято. це Луганськ ,а не Львівщина. Не розповсюджуйте російське іпсо.)
показать весь комментарий
04.06.2024 05:09 Ответить
Роздавили б уже. Тоді б може орден дали. Одним ворогом народу менше
показать весь комментарий
04.06.2024 08:33 Ответить
Ну і що, для чого потрібно гнати гівно по трубам?
показать весь комментарий
04.06.2024 08:58 Ответить
Велосипедист ображав працівників ТЦК, вони не впорались з емоціями і почали переслідування.

Це зі слів представників ТЦК.
Що і як було насправді невідомо.
Напевно, працівників ТЦК потрібно забезпечити нагрудними камерами, щоб вони могли підтвердити неналежну поведінку громадян, яких вони звинувачують.
показать весь комментарий
04.06.2024 09:09 Ответить
Напевно просто озброїти.
показать весь комментарий
04.06.2024 18:36 Ответить
Сурові будні ТЦКшників ))) щеб з вікон почали стріляти як на сафарі ))))
показать весь комментарий
04.06.2024 09:10 Ответить
Переслідування велосипедиста без шолома вроді як само по собі незаконне і небезпечне
показать весь комментарий
04.06.2024 09:26 Ответить
Якщо я не справлюся з ємоціями, і наїду машиною на веселопедіста, що мені буде? Пожаліють, чи ні?
показать весь комментарий
04.06.2024 09:42 Ответить
УМЫШЛЕННО СБИЛИ ЧЕЛОВЕКА !!!
показать весь комментарий
04.06.2024 10:06 Ответить
Чому відео пропало?
показать весь комментарий
04.06.2024 16:55 Ответить
Брешуть проплачені ментовські тітушки
показать весь комментарий
04.06.2024 16:56 Ответить
 
 