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Франція (2905) військовослужбовці (4598)

Французькі військові перебувають в Україні ще з початку великої війни, - екскомандувач полку морської піхоти Франції полку морської піхоти Франції де Йонг

Caesar

Французькі інструктори супроводжували гаубиці Caesar на кожному етапі до прибуття на фронт в Україну  з перших днів повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Valeurs Acteurs розповів колишній командувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг.

Він наголосив, що 6 червня,  під час урочистих заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, президент Франції Емманюель Макрон офіційно оголосить  про відправку французьких військових інструкторів до України. Про те за словами екскомандувача, французькі військові перебувають в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Французькі інструктори супроводжували гаубиці Caesar до України на кожному етапі їх прибуття на фронт. Після перетину українського кордону техніка якнайменше зупиняється перед прибуттям на фронт, бо стає дуже вразливою для російських атак. Французькі інструктори, які супроводжують зброю, тренують українських артилеристів під час їхнього руху, "іноді на узбіччі дороги". Тим паче, що обладнання має обслуговуватися протягом усього шляху в Україні, а тому регулярно вимагає французького ноу-хау", - зазначив де Йонг

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.

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Топ коментарі
+9
Коментаторам з ухилянтів це не зайде. Та більшості з вас цього й не зрозуміти, бо не побуваєте.

В мене на поличці стоїть пляшка граппи та фото. Мій близький побратим. Француз. Девід. Загинув в мене на очах у січні 23-го.

Зовсім небідна та самодостатня людина, що приїхала в Україну за покликом серця.

Фото з ним разом тут викладати не збираюся. Хай вам краще таке зайде.

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04.06.2024 08:25
+6
Merci Paris
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04.06.2024 08:13
+1
О! А от і кацап з своїм кирзовим "юмором". А до нього ще й якийсь дурник. Кирза йому, мабуть, смакує.
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04.06.2024 08:22
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О! А от і кацап з своїм кирзовим "юмором". А до нього ще й якийсь дурник. Кирза йому, мабуть, смакує.
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04.06.2024 08:22 Відповісти
+++
Нет, не правильно.
++++ +
Сто баллов
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04.06.2024 08:29 Відповісти
Merci Paris
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04.06.2024 08:13 Відповісти
Merci Beaucoup
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04.06.2024 08:49 Відповісти
Коментаторам з ухилянтів це не зайде. Та більшості з вас цього й не зрозуміти, бо не побуваєте.

В мене на поличці стоїть пляшка граппи та фото. Мій близький побратим. Француз. Девід. Загинув в мене на очах у січні 23-го.

Зовсім небідна та самодостатня людина, що приїхала в Україну за покликом серця.

Фото з ним разом тут викладати не збираюся. Хай вам краще таке зайде.

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04.06.2024 08:25 Відповісти
Але на жаль буває і навпаки...відправили за рахунок країн партнерів на навчання як кращого фахівця...а він втік до легіону ((((
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04.06.2024 08:42 Відповісти
Є підтвердження, чи на ходу видумав ?
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04.06.2024 12:26 Відповісти
матеріали показати чи не треба...???? вч прізвище...скани... згинь троль
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04.06.2024 12:36 Відповісти
Росіянин, так ти сам до цієї галіматьї допер, чи ведмідь на фермі у вигляді темників вже роздав ?
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04.06.2024 12:40 Відповісти
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04.06.2024 12:42 Відповісти
Так що брехун, російський, де документ, що хтось втік у легіон?
Сущєглупій холоп, урюпіньський
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04.06.2024 21:19 Відповісти
Радии за французів - вони б ше Цезар по рашці випробували
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04.06.2024 08:29 Відповісти
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04.06.2024 08:30 Відповісти
Спробуй не стояти раком.
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04.06.2024 09:07 Відповісти
Открыл тайну секрет Полишинеля.
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04.06.2024 09:26 Відповісти
На их счету полмиллиона распятых мальчиков в трусиках...
Особенно жестоки они к православному бурятскому братскому народу
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04.06.2024 11:11 Відповісти
До речі - командир ІФЛ - бригадний генерал Кирило Ющенко. Українець. Можливо Макрон і мав на увазі саме цей підрозділ.
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04.06.2024 11:20 Відповісти
 
 