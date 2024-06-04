РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости
4 329 21
Франция (3353) военнослужащие (5997)

Французские военные находятся в Украине еще с начала большой войны, - экс-командующий полка морской пехоты Франции полка морской пехоты Франции де Йонг

Caesar

Французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Valeurs Acteurs рассказал бывший командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг.

Он отметил, что 6 июня, во время торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, президент Франции Эмманюэль Макрон официально объявит об отправке французских военных инструкторов в Украину. При этом, по словам экс-командующего, французские военные находятся в Украине с первых дней полномасштабного вторжения.

"Французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar в Украину на каждом этапе их прибытия на фронт. После пересечения украинской границы техника как можно меньше останавливается перед прибытием на фронт, потому что становится очень уязвимой для российских атак. Французские инструкторы, сопровождающие оружие, тренируют украинских артиллеристов во время их движения, "иногда на обочине дороги". Тем более, что оборудование должно обслуживаться в течение всего пути в Украине, а потому регулярно требует французского ноу-хау", - отметил де Йонг

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.

Читайте также: Франция не запрещает Украине бить переданным оружием по аэродромам в Курской и Белгородской областях, - BBC
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Коментаторам з ухилянтів це не зайде. Та більшості з вас цього й не зрозуміти, бо не побуваєте.

В мене на поличці стоїть пляшка граппи та фото. Мій близький побратим. Француз. Девід. Загинув в мене на очах у січні 23-го.

Зовсім небідна та самодостатня людина, що приїхала в Україну за покликом серця.

Фото з ним разом тут викладати не збираюся. Хай вам краще таке зайде.

показать весь комментарий
04.06.2024 08:25
+6
Merci Paris
показать весь комментарий
04.06.2024 08:13
+1
О! А от і кацап з своїм кирзовим "юмором". А до нього ще й якийсь дурник. Кирза йому, мабуть, смакує.
показать весь комментарий
04.06.2024 08:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О! А от і кацап з своїм кирзовим "юмором". А до нього ще й якийсь дурник. Кирза йому, мабуть, смакує.
показать весь комментарий
04.06.2024 08:22 Ответить
+++
Нет, не правильно.
++++ +
Сто баллов
показать весь комментарий
04.06.2024 08:29 Ответить
Merci Paris
показать весь комментарий
04.06.2024 08:13 Ответить
Merci Beaucoup
показать весь комментарий
04.06.2024 08:49 Ответить
Коментаторам з ухилянтів це не зайде. Та більшості з вас цього й не зрозуміти, бо не побуваєте.

В мене на поличці стоїть пляшка граппи та фото. Мій близький побратим. Француз. Девід. Загинув в мене на очах у січні 23-го.

Зовсім небідна та самодостатня людина, що приїхала в Україну за покликом серця.

Фото з ним разом тут викладати не збираюся. Хай вам краще таке зайде.

показать весь комментарий
04.06.2024 08:25 Ответить
Але на жаль буває і навпаки...відправили за рахунок країн партнерів на навчання як кращого фахівця...а він втік до легіону ((((
показать весь комментарий
04.06.2024 08:42 Ответить
Є підтвердження, чи на ходу видумав ?
показать весь комментарий
04.06.2024 12:26 Ответить
матеріали показати чи не треба...???? вч прізвище...скани... згинь троль
показать весь комментарий
04.06.2024 12:36 Ответить
Росіянин, так ти сам до цієї галіматьї допер, чи ведмідь на фермі у вигляді темників вже роздав ?
показать весь комментарий
04.06.2024 12:40 Ответить
https://xn--80askzj.com.ua/
показать весь комментарий
04.06.2024 12:42 Ответить
Так що брехун, російський, де документ, що хтось втік у легіон?
Сущєглупій холоп, урюпіньський
показать весь комментарий
04.06.2024 21:19 Ответить
Радии за французів - вони б ше Цезар по рашці випробували
показать весь комментарий
04.06.2024 08:29 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2024 08:30 Ответить
Спробуй не стояти раком.
показать весь комментарий
04.06.2024 09:07 Ответить
Открыл тайну секрет Полишинеля.
показать весь комментарий
04.06.2024 09:26 Ответить
На их счету полмиллиона распятых мальчиков в трусиках...
Особенно жестоки они к православному бурятскому братскому народу
показать весь комментарий
04.06.2024 11:11 Ответить
До речі - командир ІФЛ - бригадний генерал Кирило Ющенко. Українець. Можливо Макрон і мав на увазі саме цей підрозділ.
показать весь комментарий
04.06.2024 11:20 Ответить
 
 